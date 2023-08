Count Of Savoy wins Yohan Z. Poonawalla Turf Club Trophy

August 13, 2023 07:18 pm | Updated 07:18 pm IST - Pune:

Trainer M. Narredu’s ward Count Of Savoy, ridden by Yash Narredu, won the Yohan Z. Poonawalla Turf Club Trophy (Gr. 3), the main attraction of Sunday’s (Aug. 13) races here.

The winner is owned by Ms. Farida B. Dubash & Mr. Rustom H. Vakil.

1. RAJASTHAN ROYALS PLATE: STUNNING VISUAL (K. Nazil) 1, Silver Lining (Zervan) 2, Flashing Famous (Bhawani) 3 and Prince O’ War (P. Dhebe) 4. Not run: Nationwide. 2-3/4, 1-1/2 and 2-1/4. 1m 39. 38s. ₹65 (w), 26 and 45 (p). SHP: 87, FP: 775, Q: 1,120, Tanala: 5,482 and 1,044. Favourite: Fashion Icon.

Owners: Mr. Amit V. Menda, Mr. Chirag V. Shah, Mr. Deepak Suryavanshi & Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: Hosidar Daji.

2. D.N. ZODGE PLATE (Div. II): FIGHTON (N.S. Parmar) 1, Nolan (Dashrath) 2, Sensibility (S. Amit) 3 and Enlightened (P. Shinde) 4. 3, Nose and Lnk. 58.07s. ₹30 (w), 16, 33 and 97 (p). SHP: 74, FP: 381, Q: 346, Tanala: 6,466 and 9.698. Favourite: Fighton.

Owners: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

3. DINKOO N. CHENOY TROPHY: PYRRHUS (Neeraj) 1, Monarchy (K. Nazil) 2, Commandment (T.S. Jodha) 3 and Jetfire (Saba) 4. 1, 3/4 and 1/2. 1m 9.51s. ₹32 (w), 15, 47 and 14 (p). SHP: 89, FP: 879, Q: 280, Tanala: 2,346 and 1,056. Favourite: Daulat Mai.

Owners: Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Imtiaz A. Sait.

4. PANCHSHIL MILLION: AZRINAZ (Neeraj Rawal) 1, Decacorn (Parmar) 2, Zafirah (C.S. Jodha) 3 and Endurance (Bhawani) 4. 3, Snk and 1/2. 1m 9. 85s. ₹71 (w), 11, 18 and 16 (p). SHP: 31, FP: 899, Q: 367, Tanala: 2,363 and 1,418. Favourite: Racing Romance.

Owners: Mr. Geoffrey B. Napal, Mrs. Charonne Nagpal & Mr. Nishant G. Nagpal. Trainer: Karthik Ganapathy.

5. YOHAN Z. POONAWALLA TURF CLUB TROPHY (Gr.3): COUNT OF SAVOY (Yash Narredu) 1, Successor (Parmar) 2, Ahead Of My Time (Akshay Kumar) 3 and Cool Rider (Zervan) 4. 3, Nose and Head. 1m 24. 35s. ₹301 (w), 68 and 50 (p). SHP: 62, FP: 1,839, Q: 447, Tanala: 3,607 and 1,116. Favourite: Ahead Of My Time.

Owners: Ms. Farida B. Dubash & Mr. Rustom H. Vakil. Trainer: M. Narredu.

6. RAJARAM CHHATRAPATI TROPHY: PLACE VENDOME (P.S. Chouhan) 1, Great Guns (Vivek G) 2, Golden Kingdom (Antony Raj) 3 and Flaming Lamborgini (C.S. Jodha) 4. 1, 1-1/4 and 2-1/2, 1m 49. 91s. ₹116 (w), 10, 45 and 18 (p). SHP: 63, FP: 748, Q: 493, Tanala: 5,940 and 1,637. Favourite: Wall Street.

Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. Trainer: S.S. Attaollahi.

7. D.N. ZODGE PLATE (Div. I): IRISH GOLD (Akshay Kumar) 1, Superlative (Gagandeep) 2, Outlander (H. Gore) 3 and Generosity (N. Bhosale) 4. Lnk, 3/4 and 1. 57. 59s. ₹35 (w), 20, 14 and 22 (p). SHP: 50, FP: 272, Q: 167, Tanala: 1,947 and 934. Favourite: Generosity.

Owners: Mr. Mukul Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. Nozer Panthaky. Trainer: Dallas Todywalla.

Jackpot: 70%: ₹1,08, 341 (c/f), 30%: 11,608 (4 tkts.); Treble: 22,739 (1 tkt); Super Jackpot: 100%: 51,652 (c/f).

