Count Of Savoy takes the honours in feature event

March 26, 2023 08:58 pm | Updated 08:58 pm IST - Mumbai:

Trainer Malesh Narredu’s ward Count Of Savoy, ridden by Neeraj Rawal, won the Indian Association Of Equine Practitioners Trophy, the main event of Sunday’s (Mar. 26) races here. The winner is owned by Ms. Farida B. Dubash & Mr. Rustom H. Vakil. Jockey A. Sandesh scored a treble on the day.

1. TRAINERS TROPHY: MURWARA PRINCESS (A. Sandesh) 1, Key To The Mint (Parmar) 2, Kiefer (Neeraj) 3 and Empower (Trevor) 4. 1-1/2, 4 and Nk. 2m, 01.51s. ₹24 (w), 15 and 14 (p). SHP: 27, FP: 89, Q: 34, Tanala: 180 and 117. Favourite: Murwara Princess. Owner: Mr. Cowas D. Bajan. Trainer: Faisal A. Abbas.

2. DADY ADENWALLA TROPHY (Div. I): OPUS DEI (Bhawani Singh) 1, El Greco (Trevor) 2, Ugly Truth (Ranjane) 3 and She’s A Teaser (Nazil) 4. 4, 3 and 2. 1m, 11.00s. ₹55 (w), 10, 11 and 89 (p). SHP: 37, FP: 161, Q: 52, Tanala: 1,597 and 3,250. Favourite: El Greco. Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: Imtiaz A. Sait.

3. RACE OF HOPE TROPHY: JENDAYI (Haridas Gore) 1, Irish Gold (Sandesh) 2, Chenevix Trench (Neeraj) 3 and Chagall (Trevor) 4. 9-1/2, 3/4 and 1. 1m, 22.52s. ₹41 (w), 10, 10 and 24 (p). SHP: 59, FP: 159, Q: 39, Tanala: 365 and 306. Favourite: Irish Gold. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Ms. Anita J. Captain. Trainer: P. Shroff.

4. JOCKEYS TROPHY: BALENCIAGA (P. Trevor) 1, Kirkines (Neeraj) 2, Hooves Of Thunder (V. Bunde) 3 and Galway Bay (Parmar) 4. Not run: Myrcella. 2, 1 and Lnk. 1m, 37.28s. ₹23 (w), 12, 15 and 62 (p). SHP: 49, FP: 167, Q: 68, Tanala: 4,266 and 1,646. Favourite: Balenciaga. Owner: Mr. Geoffrey B. Nagpal. Trainer: Dallas Todywalla.

5. RACING OFFICIALS TROPHY (Div. I): MIDSUMMER STAR (A. Sandesh) 1, Demetrius (Trevor) 2, Trinket (Bhawani) 3 and Mount Sinai (T.S. Jodha) 4. Not run: Rhythm Of Nature. 4-3/4, 1-1/2 and 1/2. 1m, 10.46s. ₹29 (w), 12, 17 and 30 (p). SHP: 56, FP: 132, Q: 57, Tanala: 887 and 514. Favourite: Midsummer Star. Owners: M/s. Nitin H. Jain & Jatin L. Trivedi. Trainer: S.K. Sunderji.

Note:Kardashian (Merchant up) stumbled and fell down dislodging her rider. Merchant was taken to the hospital for further treatment. Dalasan (Nazil astride) stopped galloping soon after the start.

6. DADY ADENWALLA TROPHY (Div. II): ULTIMO (A. Sandesh) 1, Bubbly Boy (Zervan) 2, Kings Love (Trevor) 3 and Impunity (Neeraj) 4. 2-1/2, 1-3/4 and 1-1/4. 1m, 11.41s. ₹17 (w), 10, 21 and 19 (p). SHP: 43, FP: 68, Q: 46, Tanala: 168 and 83. Favourite: Ultimo. Owner: Mr. Rajesh Monga. Trainer: S.K. Sunderji.

7. INDIAN ASSOCIATION OF EQUINE PRACTITIONERS TROPHY: COUNT OF SAVOY (Neeraj) 1, Successor (Trevor) 2, Flying Visit (Bhawani) 3 and Son Of A Gun (Aniket) 4. 1-1/4, Nose, 3-1/2. 1m, 22.26s. ₹29 (w), 13 and 12 (p). SHP: 39, FP: 45, Q: 21, Tanala: 151 and 112. Favourite: Successor. Owners: Ms. Farida B. Dubash & Mr. Rustom H. Vakil. Trainer: M. Narredu.

8. WIRHOA TROPHY: MAGILETO (N.S. Parmar) 1, Raffaello (Sandesh) 2, Star Romance (Neeraj) 3 and Baby Bazooka (Nazil) 4. 2-1/4, Shd and 1-1/4. 1m, 9.62s. ₹19 (w), 14, 14 and 43 (p). SHP: 47, FP: 51, Q: 32, Tanala: 532 and 387. Favourite: Magileto. Owners: Mr. Solomon F. Sopher, Miss Jessy D’Cunha, Miss Veera D’ Souza, Mr. Ashok Ranpise & Mr. Balam Mohla. Trainer: Altaf Hussain.

9. RACING OFFICIALS TROPHY (Div. II): ATAASH (P. Trevor) 1, Remy Red (N. Nadeem) 2, Daulat Mai (Kaviraj) 3 and Lord Murphy (Zervan) 4. 4-3/4, 3/4 and 2-1/4. 1m, 10.83s. ₹18 (w) 11, 48 and 34 (p). SHP: 123, FP: 454, Q: 266, Tanala: 1,961 and 708. Favourite: Ataash. Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Miss Nazzak B. Chenoy, Ms. Ameeta Mehra rep. Mehra Stud And Agricultural Farms Pvt. Ltd. & Mr. Govind Gandhi. Trainer: Nazzak B. Chenoy.

Jackpot: (i) 70%: ₹2,225 (20 tkts.) & 30%: 681 (28 tkts.); (ii) 70%: 577 (257 tkts.) & 30%: 134 (475 (tkts.).

Treble: (i) 888 (2 tkts.), (ii) 149 (104 tkts.), (iii) 179 (166 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 659 (92 tkts.) & 30%: 165 (157 tkts.).