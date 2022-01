Count Of Savoy for Laknavaram Cup

Trainer S.K. Sunderji’s ward Count Of Savoy, who ran a close second to Stockbridge in the Golconda 2000 Guineas, should make amends in the Laknavaram Cup, the chief event of Monday’s (Jan. 3) races here.

1. THUNDER LIGHT PLATE (Div. II) (1,400m), 4-y-o & upward, rated upto 25, 1.50 p.m.: 1. Dizizdtymtowin (4) Rupal Singh 62, 2. My Master (9) Gaurav Singh 62, 3. Winning Player (6) Santosh Raj 62, 4. Miss Little Angel (3) Antony Raj 61.5, 5. Sea Of Class (1) Aneel 61.5, 6. N R I City (8) Rohit Kumar 61, 7. Sye Ra (7) Ajeeth Kumar 61, 8. Starwalker (5) Md. Ismail 58.5, 9. Inception (—) and 10. New Hustle (2) Surya Prakash 52.5.

1. MISS LITTLE ANGEL, 2. DIZIZDTYMTOWIN, 3. WINNING PLAYER

2. FIRECREST PLATE (1,400m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.25: 1. Beauty Flame (2) Gaurav Singh 60, 2. Flying Jet (4) Santosh Raj 60, 3. N R I Sport (10) Akshay Kumar 60, 4. King Maker (5) Khurshad Alam 59, 5. Baudelaire (3) Mukesh Kumar 57, 6. Angelita (1) Ajeeth Kumar 56, 7. Archangels (9) A.A. Vikrant 55, 8. Siri (7) Rupal Singh 54, 9. Sheldon (6) Ashad Asbar 53 and 10. Fly Tothe Stars (8) Md. Ismail 52.5.

1. N R I SPORT, 2. BEAUTY FLAME, 3. SHELDON

3. RAMAPPA CUP (2,000m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.00: 1. Bold Bidding (5) Akshay Kumar 60, 2. Kimberley (7) Mukesh Kumar 59, 3. N R I Heights (3) Aneel 58, 4. Forever Bond (10) Nakhat Singh 56.5, 5. Ice Berry (6) Gaurav Singh 56.5, 6. Winning Streak (9) Santosh Raj 56.5, 7. Yesterday (4) Surya Prakash 55.5, 8. Queen Blossom (8) Rupal Singh 55, 9. Silver Bells (1) C.S. Jodha 54.5 and 10. Wandring Warrior (2) Koushik 53.5.

1. QUEEN BLOSSOM, 2. BOLD BIDDING, 3. SILVER BELLS

4. STREAK OF DAWN PLATE (1,200m), Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45, 3.35: 1. Star Dancer (10) Kiran Naidu 60, 2. Pacific Command (4) Akshay Kumar 58, 3. Grand Finale (11) A.A. Vikrant 55.5, 4. Special Effort (6) Surya Prakash 55.5, 5. Moderator (1) Nakhat Singh 55, 6. Ok Boss (7) Santosh 54.5, 7. Visionary (5) Neeraj 54, 8. Ambitious Star (12) P. Gaddam 53.5, 9. Flying Rudolf (3) B.R. Kumar 53.5, 10. Sea Wolf (9) Gaurav Singh 53.5, 11. Secret Circle (2) Rafique Sk. 53 and 12. Stride Forever (8) Md. Ismail 53.

1. SEA WOLF, 2. PACIFIC COMMAND, 3. SPECIAL EFFORT

5. LAKNAVARAM CUP (1,600m), 4-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.10: 1. Dandy Man (3) Ashad Asbar 60, 2. Count Of Savoy (4) C.S. Jodha 59.5, 3. Mark My Word (7) Nakhat Singh 57, 4. Miss Marvellous (1) N.B. Kuldeep 56.5, 5. Moringa (6) Surya Prakash 56.5, 6. N R I Infinity (2) B.R. Kumar 55.5 and 7. November Rain (5) Mukesh Kumar 55.5.

1. COUNT OF SAVOY, 2. MORINGA, 3. N R I INFINITY

6. THUNDER LIGHT PLATE (Div. I) (1,400m), 4-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III), 4.45: 1. Ashwa Pushkin (5) Rupal Singh 62, 2. Horse O’ War (8) Gaurav Singh 62, 3. Royal Pal (11) Abhay Singh 62, 4. Open Affair (1) A.A. Vikrant 61.5, 5. Rivadavia (3) Santosh Raj 61.5, 6. Wild Card (9) Aneel 61.5, 7. Neffereti (7) S.S. Tanwar 61, 8. Arba Wahed Arba (4) Md. Ismail 60.5, 9. Racing Rani (10) Ajeeth Kumar 56.5, 10. Epsom (2) N.B. Kuldeep 55 and 11. Acadian Angel (6) P. Gaddam 52.5.

1. HORSE O’ WAR, 2. RIVADAVIA, 3. ROYAL PAL

Day’s Best: COUNT OF SAVOY

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jackpot: 3, 4, 5, 5 & 6; Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 4, 5 & 6; Tanala: All races.