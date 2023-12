Count Of Savoy bags the A.C. Ardeshir Trophy

December 10, 2023 06:18 pm | Updated 06:18 pm IST - Mumbai

The 25 to one long shot Count Of Savoy, ridden by Yash Narredu, won the A.C. Ardeshir Trophy (Gr. 3), the feature event of Sunday’s (Dec. 10) races.

The winner is owned by Ms. Farida B. Dubash & Mr. Rustom H. Vakil. M. Narredu trains the winner.

1. ARISTOS PLATE: GIMME (T.S. Jodha) 1, Midas Touch (Bhawani) 2, Arbitrage (H. Gore) 3 and Leo The Lion (Mustakim) 4. 1-1/4, 1-1/2 and 3/4. 1m 40. 41s. ₹30 (w), 14 and 30 (p). SHP: 35, FP: 165, Q: 72, Tanala: 379 and 197. Favourite: Freedom.

Owner: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: S.S. Shah.

2. V.P. KOREGAONKAR PLATE: EXUMA (N.S. Parmar) 1, Chat (P. Trevor) 2, Eaton Square (V. Bunde) 3 and Big Red (P.S. Chouhan) 4. 2, 1-3/4 and 1. 2m 2. 18s. ₹17 (w), 13 and 37 (p). SHP: 32, FP: 55, Q: 39, Tanala: 226 and 78. Favourite: Exuma.

Owner: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

3. KHEEM SINGH GOLD CUP: STAR PROSPERITY (Haridas Gore) 1, Pride’s Prince (V. Bunde) 2, King’s Retreat (P. Trevor) 3 and Multiverse (S. Kamble) 4. 4, Hd and 1-1/4. 1m 23. 17s. ₹167 (w), 18, 39 and 10 (p). SHP: 55, FP: 4,359, Q: 704, Tanala: 6,480 and 3,703. Favourite: Kubric.

Owners: Mr. Prem Vazirani, Mrs. Prem Vazirani, Mr. & Mrs. P.J. Vazifdar, Mr. Firoze A. Vakil & Mr. M. Rishad. Trainer: M. Narredu.

4. A.C. ARDESHIR TROPHY: COUNT OF SAVOY (Yash Narredu) 1, Mojito (Parmar) 2, Zuccarelli (P. Trevor) 3 and Chopin (Neeraj) 4. Lnk, 1/2 and 1-3/4. 1m 36. 02s. ₹120 (w), 34, 11 and 12 (p). SHP: 39, FP: 1,236, Q: 513, Tanala: 2,345 and 773. Favourite: Northern Lights.

Owners: Ms. Farida B. Dubash & Mr. Rustom H. Vakil. Trainer: M. Narredu.

5. JEHANGIR P. DUBASH TROPHY: DEMOCRACY (N. Bhosale) 1, Ataash (P. Trevor) 2, Majorella Blue (T.S. Jodha) and Dali Swirl (Neeraj) 4. Nk, 1-1/2 and Hd. ₹28 (w), 16, 11 and 39 (p). SHP: 27, FP: 47, Q: 17, Tanala: 656 and 396. Favourite: Ataash.

Owners: Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd., Mr. Vispi R. Patel, Mr. Eruch Adi Mody, Mrs. Liane Luthria, Mr. Dinesh G. Vazirani, Mrs. Manjula Prakash Jain rep. Prakash Jain Family Trust, Mr. Ashwin R. Mittal rep. Riddhymic Technologies Pvt. Ltd, Mr. Anupam Mittal, Ms. Vinati Saraf Mutreja rep. Evolute Trading Pvt. Ltd. & Mr. Puneet Shah rep. Akara Art India Pvt. Ltd. Trainer: P. Shroff.

6. B FIFTY TWO TROPHY: HELA (N. Bhosale) 1, Jetfire (P. Dhebe) 2, Chieftain (P. Shinde) 3 and Sim Sim (Merchant) 4. Not run: Red Merlot. 1-3/4, 3/4 and 1-1/2. 1m 12. 12s. ₹25 (w), 10, 16 and 26 (p). SHP: 37, FP: 87, Q: 36, Tanala: 237 and 133. Favourite: Jetfire.

Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

Jackpot: 70%: ₹79, 266 (c/o), 30%: 8, 493 (4 tkts.).

Treble: 7,682 (3 tkts.).

Super Jackpot: 100%: 51,098 (c/o).