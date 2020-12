Cosmos in line for a hat-trick

BENGALURU:

25 December 2020 01:30 IST

Cosmos, who is in fine nick, may complete a hat-trick in the Bangalore St. Leger (2,800m), the chief event of the races to be held here on Friday (Dec. 25).

False rails (width about 3m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. MOUNT JOY PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 2-00 pm: 1. Bloom Buddy (10) Anjar Alam 60, 2. Golden Vision (8) Suraj 59.5, 3. Dreams Ahead (7) M.D. Praveen 58, 4. Shivalic Gold (4) Chethan G 57.5, 5. Activated (11) R. Marshall 56.5, 6. Capital Gain (1) Raja Rao 56.5, 7. Prerana (2) Md. Aliyar 56.5, 8. Valour (14) Irvan 56.5, 9. Zee Zee Top (9) R. Pradeep 56.5, 10. Hitomi Sakuma (12) R. Ravi 55.5, 11. Roc Girl (6) Jagadeesh 55.5, 12. Polar Express (5) Chandrashekar 55, 13. Blarney Stone (3) Arshad 54.5 and 14. Florencia (13) Sai Vamshi 54.5.

1. GOLDEN VISION, 2. BLOOM BUDDY, 3. BLARNEY STONE

2. TOPMOST PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 2-30: 1. Lightning Attack (14) Vaibhav 60, 2. Armin (11) Naveen K 59.5, 3. Fantastic App (4) R. Pradeep 59.5, 4. Casey (9) M. Naveen 59, 5. Zhu Zhu Zest (1) Darshan 59, 6. Hafnium (5) Trevor 58.5, 7. Sadaqat (13) Ashhad Asbar 58.5, 8. Gold Mist (2) P. Surya 57, 9. Raw Gold (6) P.P. Dhebe 57, 10. Ultimate Power (8) Jagadeesh 56.5, 11. Halfsies (3) S. Asgar 56, 12. Kingfield (7) P. Mani 56, 13. Paradiso (12) Arshad 56 and 14. Revan Star (10) Sai Vamshi 54.5.

1. HAFNIUM, 2. ZHU ZHU ZEST, 3. FANTASTIC APP

3. KOLAR PLATE (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over, 3-00: 1. Benediction (11) Jagadeesh 60, 2. Venus Bay (1) Ashhad Asbar 59.5, 3. Caballo Rapido (4) Md. Aliyar 59, 4. Wings Of Desire (3) Trevor 59, 5. Darahasini (9) P. Surya 58, 6. Masada (10) Arshad 58, 7. Propine (12) Rayan 57.5, 8. Ultimate Speed (8) J.H. Arul 57.5, 9. Birchwood (13) P. Mani 57, 10. Tokyo Rose (14) Akshay K 57, 11. Tio Rico (2) Likith Appu 56.5, 12. Ispelldangertoall (6) M. Naveen 56, 13. Reczai (7) P.P. Dhebe 54.5 and 14. Radiant Treasure (5) S. Mubarak 52.5.

1. VENUS BAY, 2. WINGS OF DESIRE, 3. BENEDICTION

4. NARASIMHARAJA TROPHY (2,000m), rated 60 & above, 3-30: 1. Royal Crystal (8) S. John 62, 2. Roma Victor (3) Akshay K 57, 3. Angelino (6) Suraj 56, 4. Velocidad (7) J.H. Arul 54.5, 5. Peluche (2) Antony 53.5, 6. Electra (9) Trevor 51.5, 7. Speedster (1) Arshad 51, 8. Astral Force (5) Jagadeesh 50 and 9. Indian Pharaoh (4) Zervan 50.

1. ANGELINO, 2. ROMA VICTOR, 3. ROYAL CRYSTAL

5. BANGALORE ST. LEGER (2,800m), 4-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. Cosmos (1) Suraj 58.5, 2. My Opinion (4) Akshay K 58.5, 3. Secretive Force (6) S. John 58.5, 4. Knight Templar (2) Zervan 57, 5. Southern Ruler (5) Darshan 57 and 6. Well Connected (3) Trevor 55.5.

1. COSMOS, 2. MY OPINION

6. R.W.I.T.C CUP (1,400m), rated 75 & above, 4-30: 1. Saint Petersburg (6) S. John 61.5, 2. Naazaan (3) M. Naveen 61, 3. Automatic (7) Vaibhav 60, 4. Northern Alliance (4) Suraj 55.5, 5. Star Carnation (2) P. Surya 52.5, 6. Into The Groove (1) Trevor 51 and 7. Rafa (5) Rayan 50.5.

1. INTO THE GROOVE, 2. NORTHERN ALLIANCE, 3. AUTOMATIC

7. BHARACHUKKI PLATE (1,400m), rated 45 to 65, 4-y-o & over, 5-00: 1. Mongolian King (6) R. Manish 60, 2. Excellent Sorrento (14) P. Surya 58, 3. Poseidon (1) Jagadeesh 58, 4. Harbour Sunrise (4) Antony 56, 5. Hokkaido (7) Suraj 56, 6. Piper Regina (12) Irvan 56, 7. The Strength (3) M. Naveen 56, 8. Royal Resolution (13) Trevor 55.5, 9. Three Wishes (9) Darshan 55.5, 10. Karadeniz (10) A. Imran 55, 11. Land Of Liberty (11) J.H. Arul 55, 12. Grey Channel (2) Arshad 54.5, 13. Le Marc (5) P.P. Dhebe 52 and 14. Cavaliere (8) Rayan 51.

1. HOKKAIDO, 2. ROYAL RESOLUTION, 3. HARBOUR SUNRISE

8. MOUNT JOY PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 5-30: 1. Flamingo Road (11) S. John 60, 2. Glenary (4) Trevor 59, 3. Mahalakshmi (1) Irvan 58, 4. High Admiral (10) Antony 57, 5. Lovely Sierra (3) Ashhad Asbar 56.5, 6. Chisox (6) R. Shelar 55.5, 7. Impeccable (13) Suraj 55.5, 8. Akasi (2) Nazerul 55, 9. Griffin (9) Anjar Alam 55, 10. Sizzler (5) Darshan 55, 11. Dream Chaser (8) Kiran Rai 54.5, 12. Mystic Eye (7) Zervan 54.5, 13. Awesome Princess (14) Rayan 54 and 14. Capable (12) P.P. Dhebe 54.

1. GLENARY, 2. MYSTIC EYE, 3. GRIFFIN

Day's best: GOLDEN VISION

Double: HOKKAIDO — GLENARY

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.