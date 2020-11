Cosmos claims Madras Race Club Trophy

BENGALURU:

Darius Byramji-trained Cosmos (Irvan up), won the Madras Race Club Trophy, the feature event of the races held here on Saturday (Nov. 7). The winner is owned by Mr. Rienzie M.K. Edwards & Mrs. P.P.M. Edwards. Trainer S. Padmanabhan won three races, while jockey Trevor rode four winners.

1. ANTAR GANGE PLATE (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35: NIGHT SECRET (A. Imran) 1, Handsome (Suraj) 2, Rule Of Engagement (J.H. Arul) 3 and Ultimate Striker (Jagadeesh) 4. 3, 1-1/2 and 6-3/4. 1m, 27.16s. ₹164 (w), 30, 12 and 10 (p), SHP: 26, THP: 34, FP: 390, Q: 94, Trinella: 295 and 1,517, Exacta: 3,833 (carried over). Favourite: Handsome. Owners: Manjri Horse Breed Pvt. Ltd, M/s. D.T. Racing & Breeding LLP & Mr. Mukul A. Sonawala. Trainer: Neil Darashah.

2. AIHOLE PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): KATANA (Trevor) 1, Cherokee Moon (Suraj) 2, Silverita (Neeraj) 3 and Ultimate Choice (Kiran Rai) 4. 2-3/4, Nose and Nose. 1m, 15.11s. ₹16 (w), 10, 11 and 25 (p), SHP: 23, THP: 68, FP: 80, Q: 56, Trinella: 277 and 475, Exacta: 1,996. Favourite: Katana. Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra & Mrs. Rina Mahindra. Trainer: S. Attaollahi.

3. ANTAR GANGE PLATE (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35: JACK RYAN (Neeraj) 1, Caracas (A. Imran) 2, Arlette (Trevor) 3 and Augustina (S. Shareef) 4. 2, 4 and 2. 1m, 26.42s. ₹46 (w), 11, 15 and 10 (p), SHP: 40, THP: 51, FP: 2,325, Q: 133, Trinella: 628 and 403, Exacta: 1,626 and 348. Favourite: Arlette. Owner: M R Stud Farms Pvt Ltd rep by. Mr. N. Chandrashekar Rai. Trainer: S. Padmanabhan.

4. KOKKAREBELLUR PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only, (Terms): LORD FRANKEL (Trevor) 1, Christopher Wren (A. Imran) 2, Antibes (Antony) 3 and Sporting Memories (Mark) 4. Nk, Hd and 1. 1m, 39.91s. ₹15 (w), 10, 13 and 10 (p), SHP: 39, THP: 56, FP: 124, Q: 75, Trinella: 92 and 32, Exacta: 393 and 168. Favourite: Lord Frankel. Owners: Mr. S. Padmanabhan, Mrs. P.J. Vazifdar, Bachhawat Farms Pvt Ltd and Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: S. Padmanabhan.

5. AIR FORCE TROPHY (1,400m), rated 45 to 65: NISUS (Trevor) 1, Electra (Suraj) 2, Karadeniz (Neeraj) 3 and Three Wishes (Darshan) 4. 4-1/4, 1-1/4 and 2-1/2. 1m, 25.69s. ₹14 (w), 10, 11 and 17 (p), SHP: 26, THP: 35, FP: 186, Q: 103, Trinella: 341 and 182, Exacta: 3,020. Favourite: Nisus. Owner: Mr. Vishal Kamal Doctor. Trainer: Prasanna Kumar.

6. MADRAS RACE CLUB TROPHY (1,400m), rated 75 & above: COSMOS (Irvan) 1, Royal Crystal (Antony) 2, Into The Groove (P.P. Dhebe) 3 and Cerise Noir (Trevor) 4. Not run: Treasure Delight. Snk, 1-1/4 and 1-1/4. 1m, 25.99s. ₹156 (w), 36, 14 and 20 (p), SHP: 58, THP: 44, FP: 443, Q: 114, Trinella: 1,992 (carried over), Exacta: 564 and 1,316 (carried over). Favourite: Cerise Noir. Owners: Mr. Rienzie M.K. Edwards & Mrs. P.P.M. Edwards. Trainer: Darius Byramji.

7. BIDAR PLATE (1,200m), rated 30 to 50: 1. DONNA BELLA (Suraj) 1, General Patton (Antony) 2, Anne Boleyn (Zervan) 3 and Rani Jindan (Neeraj) 4. 1, 2-1/2 and Lnk. 1m, 14.30s. ₹37 (w), 10, 15 and 40 (p), SHP: 33, THP: 66, FP: 213, Q: 157, Trinella: 271 and 116, Exacta: 904 and 193. Favourite: Donna Bella. Owners: Mrs. Mahima Shailesh, Dr. Dayananda Pai. P, Dr. Thomas A. Chandy and Mr. K. Ravi. Trainer: Irfan Ghatala.

8. BANGARPET PLATE (1,400m), rated 30 to 50, 4-y-o & over: RORITO (Trevor) 1, Jain Sahab (Irvan) 2, Grey Channel (Jagadeesh) 3 and Fictioneer (Arvind Kumar) 4. 3/4, Nose and 1-3/4. 1m, 27.75s. ₹31 (w), 20, 149 and 21 (p), SHP: 152, THP: 42, FP: 1,489 (carried over), Q: 1,788, Trinella: 2,434 (carried over), Exacta: 1,753 (carried over). Favourite: Rorito. Owner: Mr. Kishore M. Dingra. Trainer: S. Padmanabhan.

Jackpot: ₹8,266 (one tkts); Runner-up: 1,771 (two tkts.); Treble (i): 678 (two tkts.); (ii): 1,181 (carried over).