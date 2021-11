Cosmic Ray takes the honours in Rajyotsava Trophy

S. Attaollahi-trained Cosmic Ray (Sandesh up), won the Rajyotsava Trophy, the main event of the races held here on Monday (Nov 1). The winner is owned by United Racing & Bloodstock Breeders Ltd.

The results:1. GANGA PLATE (Div. II), (1,600m), rated 00 to 25: AMALFI SUNRISE (Arshad) 1, Handsome Rocky (Rajesh K) 2, Capital Gain (Nazerul) 3 and Skiathos (Rayan) 4. 2-1/2, 1 and 1. 1m, 40.87s. ₹29 (w), 17, 19 and 65 (p), SHP: 50, THP: 141, FP: 308, Q: 118, Trinella: 3,271 and 1,121, Exacta: 19,366 and 1,383. Favourite: Amalfi Sunrise. Owners: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd, M/S. DT Racing & Breeding LLP & Mr. Mukul A. Sonawala. Trainer: Rajesh Narredu.

2. JOG FALLS PLATE (Div. III), (1,200m), rated 20 to 45: GARAMOND (P.S. Chouhan) 1, Arlette (Akshay K) 2, Ocean Dunes (Antony) 3 and Sir Phoenix (Arshad) 4. 3/4, 10 and 2-1/2. 1m, 13.32s. ₹18 (w), 12, 15 and 16 (p), SHP: 29, THP: 49, FP: 51, Q: 25, Trinella: 137 and 85, Exacta: 219 and 90. Favourite: Garamond. Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra, Mr. R. Shiva Shankar & Mr. G. Surendranath. Trainer: Irfan Ghatala.

3. TETRARCH PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): ETOSHA (Arshad) 1, Divine Blessings (Antony) 2, Pink Jasmine (Akshay K) 3 and Capri Girl (Dhanu Singh) 4. Not run: The Inheritor. 8, 1 and 6-1/2. 1m, 12.63s. ₹15 (w), 10, 12 and 14 (p), SHP: 26, THP: 40, FP: 36, Q: 28, Trinella: 97 and 35, Exacta: 174 and 104. Favourite: Etosha. Owners: Manjri Horse Breed Farm Pvt. Ltd., Mr. K. Harish Nayak & M/s. Rapar Galloping Stars LLP. Trainer: Neil Darashah.

4. JOG FALLS PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45: BALTIMORE (Antony) 1, Bold Move (Salman Khan) 2, Reczai (Naveen K) 3 and Dynamical (Kiran Rai) 4. Not run: Jokshan. 2-1/2, 3/4 and Lnk. 1m, 14.61s. ₹17 (w), 10, 36 and 58 (p), SHP: 120, THP: 109, FP: 304, Q: 109, Trinella: 2,581 and 1,106, Exacta: 8,325 and 3,568. Favourite: Baltimore. Owners: Mr. Vivek N. Rao, Mr. Vittal Belandor & Mr. Kodandaram Ramaiah M. Trainer: Arjun Mangalorkar.

5. VIDHANA SOUDHA TROPHY (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms): A STAR IS BORN (Yash) 1, Douglas (Vinod Shinde) 2, Muirfield (Antony) 3 and Magellan (J.H. Arul) 4. 3-1/4, 6-3/4 and 5-1/2. 1m, 25.45s. ₹13 (w), 11, 48 and 15 (p), SHP: 187, THP: 34, FP: 2,018, Q: 208, Trinella: 1,473 and 534, Exacta: 8,655 and 2,967. Favourite: A Star Is Born. Owners: Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. rep by. Dr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla & Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. rep. by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla & Mrs. Simone Poonawalla Pandole. Trainer: Rajesh Narredu.

6. RAJYOTSAVA TROPHY (1,400m), 3-y-o & over: COSMIC RAY (Sandesh) 1, Shesmyscript (P.S. Chouhan) 2, Northern Alliance (Ashhad Asbar) 3 and Automatic (S. Shareef) 4. 4-3/4, Lnk and 4. 1m, 24.21s. ₹15 (w), 12 and 39, SHP: 59, THP: 25, FP: 147, Q: 83, Trinella: 292 and 144, Exacta: 1,741 and 1,119. Favourite: Cosmic Ray. Owner: United Racing & Bloodstock Breeders Ltd. Trainer: S. Attaollahi.

7. JOG FALLS PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45: SCHAFENBERG (Shreyas Singh) 1, Perfect Rendition (Dhanu Singh) 2, Stone House (Akshay K) 3 and Drusilla (A. Imran) 4. 8-1/4, 2-1/4 and 3/4. 1m, 13.70s. ₹107 (w), 27, 18 and 10 (p), SHP: 41, THP: 55, FP: 998, Q: 191, Trinella: 2,556 and 783, Exacta: 1,686 and 490. Favourite: Drusilla. Owner: Mr. Prithvi Sivaji Dorai. Trainer: S. Attaollahi.

8. GANGA PLATE (Div. I), (1,600m), rated 00 to 25: KENSINGTON COURT (Akshay K) 1, Lantana (Antony) 2, Cinco De Mayo (M. Naveen) 3 and For Old Times (S. Saqlain) 4. Not run: Marco Polo, My Vision and Top News. 5, 1/2 and 5-1/4. 1m, 40.94s. ₹13 (w), 11, 20 and 28 (p), SHP: 45, THP: 39, FP: 70, Q: 52, Trinella: 337 and 184, Exacta: 5,182 and 1,665. Favourite: Kensington Court. Owners: Five Stars Shipping Co. Pvt Ltd & Mr. Rajan Aggarwal. Trainer: Irfan Ghatala.

Jackpot: ₹757 (45 tkts.); Runner-up: 190 (77 tkts.); Treble (i): 40 (136 tkts.); (ii): 349 (20 tkts.).