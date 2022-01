Corfe Castle for Kakatiya Million

Trainer L D’Silva’s Corfe Castle, who ran close second to Multifaceted in the Sprinters’ Cup at Mumbai, should make amends in the Kakatiya Million, the main event of Monday’s (Jan. 17) races here.

1. ABERADER PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 12.40 p.m.: 1. Carlisle (8) C.S. Jodha 56, 2. Star Medal (7) Nakhat Singh 56, 3. Tihamah (4) Ashad Asbar 56, 4. Almas (5) R. Ajinkya 54.5, 5. Bifrost (3) Mukesh Kumar 54.5, 6. Carnival Lady (1) B. Nikhil 54.5, 7. City Of Hustle (2) B.R. Kumar 54.5 and 8. Silver Lining (6) Md. Ismail 54.5.

1. ALMAS, 2. CARLISLE, 3. STAR MEDAL

2. VEGAVATHI PLATE (Div. I) (1,100m) Maiden, 4-y-o & upward rated up to 25 (Cat. III), 1.15: 1. Ayur Tej (1) Mukesh Kumar 60.5, 2. Dizizdtymtowin (11) Abhay Singh 60.5, 3. Space Time (7) A.A. Vikrant 60.5, 4. Berkeley (5) Nikhil Naidu 60, 5. Most Loveable (6) P. Gaddam 59.5, 6. Golden Amaris (3) Rafique Sk. 58, 7. City Queen (4) G. Naresh 57.5, 8. Elegant Stroke (2) Nakhat Singh 56.5, 9. Racing Rani (8) Afroz Khan 54, 10. Good Tidings (10) Akshay Kumar 52.5 and 11. Acadian Angel (9) Santosh Raj 50.

1. BERKELEY, 2. GOOD TIDINGS, 3. DIZIZDTYMTOWIN

3. WISHFUL THINKING PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.50: 1. Top Diamond (9) Akshay Kumar 60, 2. Baudelaire (8) Suraj Narredu 59.5, 3. Muaser (10) Nakhat Singh 59.5, 4. Gurbaaz (6) Nikhil Naidu 54, 5. Mireya (4) Kuldeep Singh 54, 6. Story Teller (2) R.S. Jodha 54, 7. Valiant Prince (5) Rupal Singh 54, 8. Redeem Our Pledge (1) Neeraj 53.5, 9. Battle Ready (7) G. Naresh 53 and 10. Flying Rudolf (3) Rafique Sk. 53.

1. TOP DIAMOND, 2. BAUDELAIRE, 3. REDEEM OUR PLEDGE

4. HOVERCRAFT PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.25: 1. Char Ek Char (10) Mukesh Kumar 60, 2. Indie (8) Abhay Singh 59.5, 3. Nearest (11) Gaurav Singh 58, 4. Silk (2) B.R. Kumar 56, 5. Lifetime (5) Khurshad Alam 55.5, 6. Garnet (6) A.A. Vikrant 55, 7. Blast In Class (13) Santosh Raj 54, 8. Executive Decision (3) R. Ajinkya 54, 9. Pedro Planet (9) Md. Ismail 53, 10. Ashwa Sultan (1) S.S. Tanwar 52.5, 11. Blazing Jupiter (12) B. Nikhil 52, 12. Exponent (7) P. Gaddam 52 and 13. Ostentatious (4) Afroz Khan 52.

1. EXECUTIVE DECISION, 2. CHAR EK CHAR, 3. INDIE

5. KAKATIYA MILLION (1,200m) (Terms), 4-y-o & upward, 3.00: 1. Ashwa Bravo (2) Suraj Narredu 56, 2. Corfe Castle (1) C.S. Jodha 54 and 3. Smashing Blue (3) Akshay Kumar 52.5.

1. CORFE CASTLE

6. HOVERCRAFT PLATE (Div. II), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.35: 1. Hard To Toss (10) Deepak Singh 60, 2. Shaquille (3) Gaurav Singh 59.5, 3. Furious Fun (1) Santosh Raj 57, 4. Ashwa Rajauri (8) Kuldeep Singh 56, 5. Royal Pal (11) Abhay Singh 56, 6. Unmatched (5) Akshay Kumar 56, 7. Star Cruise (12) A.A. Vikrant 55, 8. Above The Law (4) R. Ajinkya 54, 9. Explosive (7) Afroz Khan 53.5, 10. Loch Stella (9) R.S. Jodha 53, 11. Alluri’s Pride (6) Rafique Sk. 52.5 and 12. Silk Route (2) Surya Prakash 52.5.

1. ABOVE THE LAW, 2. UNMATCHED, 3. ASHWA RAJAURI

7. GAJASIMHA RAO MEMORIAL CUP (1,400m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.10: 1. Ashwa Brooni (2) Rafique Sk. 60, 2. Long Range (1) Surya Prakash 60, 3. Ashwa Vikrant (6) B.R. Kumar 59.5, 4. Mirana (3) Santosh Raj 59.5, 5. Makhtoob (9) C.S. Jodha 57.5, 6. Red Snaper (13) Nikhil Naidu 55.5, 7. Dandy Man (7) Ashad Asbar 55, 8. Good Connection (12) Mukesh Kumar 54.5, 9. Trump Star (10) A.A. Vikrant 53.5, 10. Aerial Combat (11) Akshay Kumar 52, 11. Beauty Flame (5) Gaurav Singh 51.5, 12. Star Racer (14) B. Nikhil 51.5, 13. Mark My Day (8) Nakhat Singh 51 and 14. Flying Jet (4) Afroz Khan 50.

1. MIRANA, 2. GOOD CONNECTION, 3. AERIAL COMBAT

8. VEGAVATHI PLATE (Div. II) (1,100m) Maiden, 4-y-o & upward, rated up to 25 (Cat. III), 4.45: 1. Blue Label (1) R.S. Jodha 60.5, 2. Princess Shania (4) Rafique Sk. 60.5, 3. Wild Card (5) Mukesh Kumar 60.5, 4. Stark (2) Surya Prakash 60, 5. Winning Player (3) Gaurav Singh 59.5, 6. Sharp Mind (10) Khurshad Alam 57.5, 7. Southern Lady (7) Suraj Narredu 57, 8. That’s My Way (6) Afroz Khan 56.5, 9. Air Salute (8) Santosh Raj 54.5 and 10. Big Day (9) Nakhat Singh 52.5.

1. SOUTHERN LADY, 2. STARK, 3. WILD CARD

Day’s Best: CORFE CASTLE

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: 1, 2, 3, 4, 6, 7 & 8.