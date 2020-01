Corfe Castle for Kakatiya Million

Corfe Castle appeals most in the Kakatiya Million (1,200m), the feature event of the races to be held here on Monday (Jan. 27).

1. BEST OF FUN PLATE (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated upto 25 (Cat. III), 1-10 p.m.: 1. Et Voici (2) Abhay Singh 62, 2. Smarty (10) Ajeeth Kumar 62, 3. Withrosemakeup (8) Gopal Singh 62, 4. Khan Sahib (5) B.R. Kumar 61, 5. Bombastic (3) Rafique Sk. 60.5, 6. Honourable Guest (4) Deepak Singh 59.5, 7. Dumbledore (6) Akshay Kumar 58.5, 8. Country’s Pet (7) N. Rawal 55.5, 9. Cowboy’s Delight (9) G. Naresh 52.5 and 10. Golden Adara (1) Afroz Khan 50.

1. DUMBLEDORE, 2. ET VOICI, 3. SMARTY

2. ROCKY PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only (Cat. II), (Terms), 1-40: 1. Art In Motion (6) G. Naresh 55, 2. Coastal Storm (8) Deepak Singh 55, 3. Greek Soul (5) Aneel 55, 4. Just Incredible (11) B.R. Kumar 55, 5. Brilliant View (3) Ashhad Asbar 53.5, 6. Classy Dame (10) Nakhat Singh 53.5, 7. Golconda Diamond (1) P. Trevor 53.5, 8. Lamha (14) Akshay Kumar 53.5, 9. Lightning Fairy (2) A.A. Vikrant 53.5, 10. Look Of Love (7) Mukesh Kumar 53.5, 11. Mahavi (13) R. Ajinkya 53.5, 12. Royal Romance (9) Zervan 53.5, 13. Shivalik Meadow (12) Koushik 53.5 and 14. Turf Treasure (4) I. Chisty 53.5.

1. GOLCONDA DIAMOND, 2. LAMHA, 3. BRILLIANT VIEW

3. CHOWMAHALLA PLATE (Div. I), (1,400m), 4-y-o & over (not won a race since July 1, 2019), rated 20 to 45 (Cat. III) 2-15: 1. Avantika (11) Ajeeth Kumar 60, 2. Royal Dynamite (12) Abhay Singh 59.5, 3. Humaaghar (9) Rafique Sk. 59, 4. Monte Rei (8) R. Ajinkya 58. Vashishta (2) B.R. Kumar 56.5, 6. Alliston (1) I. Chisty 55.5, 7. Rutilant (7) Akshay Kumar 55, 8. Satin Symphony (3) Gaddam 54, 9. Alexanderthegreat (4) Mukesh Kumar 53.5, 10. Valee Tiger (13) Aneel 53.5, 11. Hashtag (10) Koushik 53, 12. Sputnic (6) A.A. Vikrant 53, 13. Crackershow (14) Afroz Khan 51.5 and 14. Invasion (5) N. Rawal 50.5.

1. VASHISHTA, 2. AVANTIKA, 3. RUTILANT

4. ROCKY PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only (Cat. II), (Terms) 2-45: 1. Astronaut (6) Mukesh Kumar 55, 2. Exponent (2) Nakhat Singh 55, 3. Beauty On Parade (5) Kiran Naidu 53.5, 4. Belle Springs (1) I. Chisty 53.5, 5. Castlerock (8) Zervan 53.5, 6. Fashion Universe (13) Akshay Kumar 53.5, 7. Felix Flame (11) Koushik 53.5, 8. Fleur (10) B.R. Kumar 53.5, 9. Lady Of War (14) Aneel 53.5, 10. Mirana (7) Ashhad Asbar 53.5, 11. Misty River (4) A.A. Vikrant 53.5, 12. Moringa (9) Ajeeth Kumar 53.5, 13. Southern Saffron (12) Gopal Singh 53.5 and 14. Turf Warrior (3) Ajit Singh 53.5.

1. BELLE SPRINGS, 2. FASHION UNIVERSE, 3. MIRANA

5. BEST OF FUN PLATE (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated upto 25 (Cat. III), 3-15: 1. Dance All Night (2) Gopal Singh 62, 2. Negress Princess (8) Afroz Khan 62, 3. Vijay’s Empress (3) Surya Prakash 62, 4. Agilis (7) R. Ajinkya 61.5, 5. Tammana (1) Ashhad Asbar 61, 6. Top Sprint (9) G. Naresh 60.5, 7. Sweet Pistol (5) Deepak Singh 58, 8. All Star General (4) Mukesh Kumar 57.5, 9. Sisco (6) B.R. Kumar 55 and 10. Ekam (10) Ajit Singh 50.

1. NEGRESS PRINCESS, 2. TAMMANA, 3. ALL STAR GENERAL

6. KAKATIYA MILLION (1,200m), 4-y-o & over (Terms), 3-45: 1. Agni (3) P. Trevor 56, 2. Ace Ace Ace (1) Akshay Kumar 55, 3. Corfe Castle (2) David Allan 55 and 4. Titus (4) A.A. Vikrant 55.

1. CORFE CASTLE, 2. ACE ACE ACE

7. R. RAGHUPATHI REDDY MEMORIAL TROPHY (1,200m), 4-y-o & over (not won a race since July 1, 2019), rated 40 to 65 (Cat. II), 4-15: 1. Scooby Dooby Doo (11) Ajit Singh 61, 2. Amazing Elegance (7) Koushik 59.5, 3. Pentagon (1) Ashhad Asbar 59, 4. Sitara (5) Akshay Kumar 56.5, 5. Rahil (4) Santosh Raj 56, 6. Blazer (10) I. Chisty 55.5, 7. Prince Caspian (12) B.R. Kumar 55.5, 8. Sporting Smile (9) Jitendra Singh 54.5, 9. Dancing Doll (3) Mukesh Kumar 53.5, 10. Gorgeous Lady (8) Rafique Sk. 52.5, 11. Running Fire (2) G. Naresh 52.5 and 12. Private Empire (6) Abhay Singh 52.

1. RAHIL, 2. SITARA, 3. DANCING DOLL

8. CHOWMAHALLA PLATE (Div. II), (1,400m), 4-y-o & over (not won a race since July 1, 2019), rated 20 to 45, (Cat. III), 4-45: 1. The Special One (7) Akshay Kumar 60. 2. George Cross (6) Mukesh Kumar 59, 3. Sea Castle (9) Ashhad Asbar 58.5, 4. Unstoppable (4) Kiran Naidu 57.5, 5. Batur (8) Aneel 56, 6. Barnabas (14) Jitendra Singh 54.5, 7. Curcumin (3) Koushik 54.5, 8. Promiseofhappiness (11) Rafique Sk. 54.5, 9. Spiritual (12) P. Trevor 53.5, 10. Barbosella (5) Ajeeth Kumar 53, 11. Royal Girl (1) B.R. Kumar 52, 12. Sweet Brandy (13) Gaddam 52, 13. Southern Meteor (10) Santosh Raj 51.5 and 14. Wings Of Eagles (2) Afroz Khan 51.5.

1. SPIRITUAL, 2. ROYAL GIRL, 3. THE SPECIAL ONE

Day’s best: CORFE CASTLE

Double: GOLCONDA DIAMOND — BELLE SPRINGS

Jkt: 3, 4, 5, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii); 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8. Tla: 1, 2, 3, 4, 5, 7 & 8.