Cool Rider for Coromandel Gromor Nilgiris Derby Stakes

Cool Rider, who ran a close third to Akido in the Chettinad Cement Nilgiris 2000 Guineas, may avenge his defeat in the Coromandel Gromor Nilgiris Derby Stakes (1,600m), the star attraction of the season to be held here on Sunday (Sept. 19). Two-times carried over amount of about ₹2,80,000 has been added to the jackpot pool.

1. DELHI RACE CLUB CUP (1,400m), rated 20 to 45, 2-00 p.m.: 1. Shield Maiden (1) P. Sai Kumar 60, 2. Glorious Sunshine (4) Nikhil Naidu 58, 3. Beauteous Maximus (3) Farid Ansari 57, 4. Soul Mate (5) Akshay Kumar 57, 5. Sifan (7) Ishwar Singh 55, 6. Uncle Sam (9) Ashhad Asbar 54, 7. Brilliant Script (6) D.S. Deora 52.5, 8. Golden Streak (8) Yash Narredu 52 and 9. Hadar (2) Rejesh Kumar 51.

1. GLORIOUS SUNSHINE, 2. SOUL MATE, 3. SHIELD MAIDEN

2. BANGALORE TURF CLUB CUP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Charliez Angel (9) A. Ayaz Khan 61, 2. Subjucate (7) Kuldeep Singh 57.5, 3. Choir (2) Ramandeep 56.5, 4. Bossinova (3) Ajeet Kumar 56, 5. Priceless Treasure (4) Shyam Kumar 54.5, 6. Full Of Surprise (6) K. Mukesh Kumar 54, 7. Wild Passion (10) Shahar Babu 53.5, 8. Mayflower (1) Yash Narredu 52.5, 9. Antigua (8) Ashhad Asbar 52 and 10. Azeria (5) Azfar Syeed 51.

1. MAYFLOWER, 2. CHARLIEZ ANGEL, 3. FULL OF SURPRISE

3. BANGALORE TURF CLUB CUP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Oberon (5) H.M. Akshay 61, 2. Protea (7) C. Brisson 61, 3. Pacific (9) Ashhad Asbar 60.5, 4. El Politico (6) S. Sunil 59.5, 4. Fiat Justitia (1) C. Umesh 59, 6. Wild Frank (3) Kuldeep Singh 58.5, 7. Empress Eternal (4) Nakhat Singh 57, 8. Epistoiary (2) Koshi Kumar 57 and 9. Majestic Charmer (8) Rajendra Singh 55.5.

1. EMPRESS ETERNAL, 2. OBERON, 3. PACIFIC

4. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD. CUP (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-30: 1. Cartel (4) C. Umesh 56, 2. My Triumph (2) C. Brisson 56, 3. Roger O’More (6) Yash Narredu 56, 4. Amber Lightning (7) Nakhat Singh 54.5, 5. Dashing Beauty (3) P. Trevor 54.5, 6, Lakshanam (5) Nikhil Naidu 54.5, 7. Queen Of Fame (8) Ramandeep 54.5 and 8. Stillwater (1) P. Sai Kumar 54.5.

1. DASHING BEAUTY, 2. STILLWATER, 3. LAKSHANAM

5. TURF AUTHORITIES CUP (1,400m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Angelino (10) S. John 60, 2. Night Hunt (7) Gaurav Siingh 60, 3. Royal Currency (1) Akshay Kumar 59.5, 4. Artistryy (3) Ishwar Singh 53, 5. Penang (4) Neeraj 51.5, 6. Beethovan (9) Yash Narredu 51, 7. Knight In Armour (8) R. Manish 50.5, 8. Glorious Trust (2) Azfar Syeed 50.5, 9. Noble Heir (5) Manikandan 50 and 10. Star Elegant (6) Ajeet Kumar 50.

1. ANGELINO, 2. NIGHT HUNT, 3. ROYAL CURRENCY

6. NILGIRIS GOLD CUP (1,600m), 4-y-o & over (Terms), 4-30: 1. Trafalgar (4) S. John 61.5, 2. Born Queen (6) P. Trevor 57.5, 3. My Opinion (3) Akshay Kumar 56.5, 4. Vachan (5) Nikhil Naidu 54.5, 5. Durango (8) D.S. Deora 53.5, 6. Glorious Destiny (1) C. Umesh 53.5, 7. Historian (2) Ashhad Asbar 53.5 and 8. Rambunctious (7) Neeraj 51.5.

1. BORN QUEEN, 2. TRAFALGAR, 3. MY OPINION

7. COROMANDEL GROMOR NILGIRIS DERBY STAKES (1,600m), 3-y-o (Terms), 5-00: 1. Akido (5) Nakhat Singh 56, 2. All Attractive (7) P. Trevor 56, 3. Cool Rider (2) A. Sandesh 56, 4. Imperial Blue (8) Akshay Kumar 56, 5. Knotty Dancer (9) K. Mukesh Kumar 56, 6. Mitsuro (6) Arshad Alam 56, 7. Siege Perilous (3) D.S. Deora 56, 8. Alicia (4) P.S. Chouhan 54.5 and 9. Chashni (1) Nikhil Naidu 54.5.

1. COOL RIDER, 2. IMPERIAL BLUE, 3. AKIDO

8. HYDERABAD RACE CLUB CUP (1,600m), rated 40 to 65, 5-40: 1. Emelda (4) Akshay Kumar 61.5, 2. Roman Senator (3) P. Sai Kumar 60, 3. Cotton Hall (1) C. Umesh 59.5, 4. Dont Dilly Dally (5) Farid Ansari 58.5, 5. Royal Commander (6) Kuldeep Singh 57, 6. Mr Kool (2) Nikhil Naidu 55.5, 7. Inkonito (7) H.M. Akshay 55, 8. Ganton (8) Janardhan Paswan 54.5 and 9. Comanche Brave (9) Nakhat Singh 54.

1. MR KOOL, 2. EMELDA, 3. ROMAN SENATOR

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8.