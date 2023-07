Cool Rider and Isnt She Beautiful may fight out the finish 

July 02, 2023 08:53 pm | Updated 08:53 pm IST

1. TUDOR JET PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 1-30 pm: 1. Venus (4) Likith Appu 60, 2. Groovin (6) Trevor 58.5, 3. Ice Storm (7) Angad 56.5, 4. Debonair (1) Tousif 56, 5. Oasis Class (2) C. Umesh 56, 6. Contador (9) Antony 55.5, 7. Meghann (8) S. Saba 55, 8. Princess Jasmine (5) Vinod Shinde 54.5 and 9. Firefinch (3) Arvind K 53.5.

1. GROOVIN, 2. FIREFINCH, 3. CONTADOR

2. LITTLEOVER PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-00: 1. Aldiva (8) Antony 56, 2. Clyde Star (5) Yash 56, 3. Done Deal (2) R. Pradeep 56, 4. Grizzly (9) Abhay S 56, 5. Prana (7) Akshay K 56, 6. Confidential (4) Hindu S 54.5, 7. Isabelle (10) S. Saqlain 54.5, 8. Nyaya (6) Trevor 54.5, 9. Shadow’ Saim (3) Rayan 54.5, 10. Smile Of Beauty (11) T.S. Jodha 54.5 and 11. The Lady Emporio (1) Sai Kiran 54.5.

1. PRANA, 2. ALDIVA, 3. CONFIDENTIAL

3. ASTRONOMIC PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 2-30: 1. Royal Grace (7) S. Saqlain 62, 2. Win My Luv (8) Inayat 58, 3. Own Legacy (6)Trevor 55, 4. Aherne (2) Yash 54, 5. Extraordinary (1) Sai Kiran 54, 6. Four Wheel Drive (4) Ashok K 54, 7. Golden Time (3) Akshay K 54 and 8. Measure Of Time (5) Rayan 53.5.

1. WIN MY LUV, 2. GOLDEN TIME, 3. AHERNE

4. LITTLEOVER PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Cadmus (5) Vinod Shinde 56, 2. Commanding Knight (8) P. Sai Kumar 56, 3. Gandolfini (2) Hindu S 56, 4. Knotty Challenger (1) G. Vivek 56, 5. Red Falcon (9) S. Saqlain 56, 6. Ricardo (10) Antony 56, 7. Sacred Bond (6) Afroz Khan 56, 8. Friya (3) J.H. Arul 54.5, 9. Prophecy (4) P.S. Chouhan 54.5, 10. Ruby Red (7) Akshay K 54.5 and 11. Tropical Mist (11) Abhay S 54.5.

1. RICARDO, 2. KNOTTY CHALLENGER, 3. PROPHECY

5. ADLER PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Pavarotti (6) J.H. Arul 60.5, 2. Tripitaka (8) S. Saqlain 56.5, 3. Fondness Of You (2) Yash 56, 4. Eridani (5) C. Umesh 55.5, 5. Lauterbrunnen (1) Angad 55, 6. Macron (4) P.S. Chouhan 54, 7. The Republic Power (7) P. Siddaraju 52, 8. Schafenberg (9) Tousif 50.5 and 9. Adbhut (3) Afroz Khan 50.

1. FONDNESS OF YOU, 2. MACRON, 3. ERIDANI

6. KARNATAKA SUB-AREA CUP (1,400m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Bellator (2) Shreyas S 62.5, 2. Yukan (1) Trevor 59.5, 3. Peyo (6) S.A. Amit 57, 4. Andorra (4) Inayat 56.5, 5. Forever Together (3) Kiran Naidu 56.5, 6. Artemis Ignacia (7) P.S. Chouhan 55 and 7. Shubankar (5) Sai Kiran 53.5.

1. YUKAN, 2. ARTEMIS IGNACIA, 3. ANDORRA

7. CHIEF MINISTER’S CUP (1,200m), 4-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. All Attractive (8) S. John 60, 2. Knotty Dancer (2) Antony 60, 3. Agnostic (1) Trevor 59, 4. Fast Rain (10) N.S. Parmar 58, 5. Princess Gold (7) Yash 58, 6. Cool Rider (9) P.S. Chouhan 57, 7. The Sovereign Orb (3) Srinath 57, 8. Siege Courageous (4) Akshay K 56.5, 9. Star Glory (5) Kiran Naidu 56.5 and 10. Isnt She Beautiful (6) S. Saqlain 55.

1. COOL RIDER, 2. ISNT SHE BEAUTIFUL, 3. AGNOSTIC

8. TUDOR JET PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 5-00: 1. Always Happy (2) Antony 62.5, 2. General Patton (7) Jagadeesh 62, 3. Stars Above (4) S. John 61, 4. Opus One (9) S. Saqlain 60.5, 5. Seoul (8) Srinath 60, 6. Caesars Palace (1) Hindu S 59.5, 7. Born King (3) M. Prabhakaran 55.5, 8. Burning Arrow (5) Angad 54, 9. Burst Of Blaze (10) Salman Khan 53.5 and 10. Solo Prince (6) Arvind S 53.5.

1. GENERAL PATTON, 2. ALWAYS HAPPY, 3. CAESARS PALACE

Day’s best: FONDNESS OF YOU

Double: GROOVIN - YUKAN

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.