Conscious Gift wins Crack Regiment Plate

Hyderabad:

27 December 2020 18:55 IST

Conscious Gift, ridden by Akshay Kumar, won the Crack Regiment Plate, the main event of Sunday’s (Dec. 27) races. The winner is owned by Mr. M. Ramakrishna Reddy & Miss Ameeta Mehra. L. D’ Silva trains the winner. Akshay Kumar rode two more winners on the day.

1. GALACTICA PLATE (1,200m), Maiden, 2-y-o only (Cat. II): ASHWA RAUDEE (Trevor) 1, Galwan (Suraj Narredu) 2, Baudelaire (Zervan) 3 and Lifes Song (Akshay Kumar) 4. Not run: Ashwa Pushkin. 2-3/4, 1 and 4-3/4. 1m, 13.92s. ₹22 (w), 7, 7 and 5 (p). SHP: 14, THP: 20, FP: 82, Q: 40, Tanala: 206. Favourite: Galwan. Owner: Mr. Ravinder Pal Singh Chauhan. Trainer: M. Srinivas Reddy.

2. ZURBARAN PLATE (Div. I) (1,400m), Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): KING ROGER (Akshay Kumar) 1, Castlerock (Ashad Asbar) 2, Just Incredible (Suraj Narredu) 3 and Amyra (Trevor) 4. 1-1/2, 1-1/2 and 2. 1m, 27.35s. ₹53 (w), 9, 9 and 7 (p). SHP: 14, THP: 41, FP: 209, Q: 231, Tanala: 976. Favourite: Just Incredible. Owners: Mr. & Mrs. Farouq K. Rattonsey rep. Hyperion Bloodstock Pvt. Ltd., Mr. Sameer F. Rattonsey & Mr. Zaheer F. Rattonsey. Trainer: R.H. Sequeira.

3. SOLITAIRE PLATE (Div. I) (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III): HORUS (Suraj Narredu) 1, Nova Scotia (Gaurav Singh) 2, Sun Dancer (Arshad Alam) 3 and Royal Pal (Nakhat Singh) 4. 5-1/2, Nk and 1. 1m, 40.79s. ₹8 (w), 5, 8 and 11 (p). SHP: 31, THP: 13, FP: 74, Q: 55, Tanala: 313. Favourite: Horus. Owners: Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni, Mr. G. Raghunandan Chary & Mr. Alluri Ajay Kumar. Trainer: D. Netto.

4. ZURBARAN PLATE (Div. II) (1,400m), Maiden 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): SAFFRON ART (Suraj Narredu) 1, Crazy Horse (A.A. Vikrant) 2, Look Of Love (Gaurav Singh) 3 and Forever Bond (Ajeeth Kumar) 4. 3/4, Nk and Nk. 1m, 27.70s. ₹9 (w), 5, 10 and 10 (p). SHP: 21, THP: 40, FP: 71, Q: 50, Tanala: 1,138. Favourite: Saffron Art. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: Laxman Singh.

5. SOLITAIRE PLATE (Div. II) (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III): FOREVER SPLENDOUR (Trevor) 1, Super Angel (Gaurav Singh) 2, Explosive (Irvan Singh) 3 and That’s My Star (Md. Ismail) 4. 3-3/4, 6-1/4 and Nk. 1m, 40.62s. ₹5 (w), 5, 5 and 5 (p). SHP: 10, THP: 8, FP: 11, Q: 12, Tanala: 11. Favourite: Forever Splendour. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Behroze Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Vijay Kumar Gupta rep. Vijay Racing & Farms Pvt. Ltd. & Mr. Susheel Kumar Gupta. Trainer: Laxman Singh.

6. CRACK REGIMENT PLATE (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II): CONSCIOUS GIFT (Akshay Kumar) 1, Rhythm Selection (Afroz Khan) 2, Apollo (Ashad Asbar) 3 and Sporting Smile (B.R. Kumar) 4. 1-1/4, Hd and 2. 1m, 13.57s. ₹10 (w), 8, 117 and 7 (p). SHP: 242, THP: 31, FP: 520, Q: 256, Tanala: 1,708. Favourite: Conscious Gift. Owners: Mr. M. Ramakrishna Reddy & Miss Ameeta Mehra. Trainer: L. D’ Silva.

7. ZURBARAN PLATE (Div. III) (1,400m), Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): PEAKY BLINDERS (Akshay Kumar) 1, Beautiful Luv (Afroz Khan) 2, Chuckit (Irvan Singh) 3 and Moringa (Surya Prakash) 4. Not run: Queen Blossom. Sh, 1/2 and 2-3/4. 1m, 28.97s. ₹6 (w), 5, 30 and 9 (p). SHP: 71, THP: 46, FP: 145, Q: 143, Tanala: 386. Favourite: Peaky Blinders. Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra & Mr. Jatin Laxmikant Trivedi. Trainer: R.H. Sequeira.

Jackpot: 70%: ₹120 (884 tkts.) and 30%: 29 (1,537 tkts.). Treble: (i) 313 (36 tkts.), (ii) 49 (195 tkts.). Mini jackpot: (i) 971 (11 tkts.), (ii) 62 (107 tkts.).