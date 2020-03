Commodus expected to score

BENGALURU:

05 March 2020 18:38 IST

Commodus, who has been well prepared, is expected to score in the Manas Sarovar Trophy (1,400m), the main event of the races to be held here on Friday (March 6).

False rails (width about 5.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. KARWAR PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 20, 1.15 pm: 1. Eco Friendly (7) M. Naveen 60, 2. Shaktiman (9) S. John 60, 3. Brightside Of Life (5) R. Marshall 59, 4. Desert Gilt (1) R. Ravi 59, 5. Only Prince (6) A. Imran 58, 6. Silent Ruler (11) Antony 57.5, 7. Apthamitra (2) Rayan 56, 8. Duty Call (4) Darshan 56, 9. El Matador (10) Naveen Kumar 55, 10. Sultana (8) T.S. Jodha 55 and 11. Astron (3) Arshad 54.

Advertising

Advertising

1. Silent Ruler, 2. Eco Friendly, 3. Duty Call

2. MARCH PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1.45: 1. Ansaldo (1) Jagadeesh 55, 2. Morganite (3) Arshad 55, 3. Perfect Perfecto (9) Srinath 55, 4. Phoenix Surprise (2) Antony 55, 5. Shivalic Gold (4) Chetan G 55, 6. Successful Affair (8) P.S. Chouhan 55, 7. Excellent Queen (6) David Egan 53.5, 8. Hitomi Sakuma (10) Ajeet Kumar 53.5, 9. Speaking Of Skies (5) Darshan 53.5, 10. Star Hopper (11) Trevor 53.5 and 11. Sweet Kiss (7) Bhawani Singh 53.5.

1. Excellent Queen, 2. Star Hopper, 3. Ansaldo

3. ICEBREAKER PLATE (1,600m), rated 15 to 35, 2.15: 1. Fictioneer (1) S. John 60, 2. Apollo Bay (9) Chetan G 58.5, 3. Chantelle (4) R. Marshall 58, 4. Custom Cut (6) Trevor 57.5, 5. Track Striker (3) Jagadeesh 57, 6. Hidden Soldier (5) Ajeet Kumar 56.5, 7. He’s The One (2) Darshan 56, 8. Richmond Hill (10) Sai Kiran 56, 9. My Vision (8) Nazerul 55, 10. Green Channel (7) Rayan 54.5 and 11. Jai Vikram (11) R. Manish 52.

1. Fictioneer, 2. Custom Cut, 3. My Vision

4. KARWAR PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 20, 2.45: 1. Adela (2) Chetan G 60, 2. Sir Piggot (3) Rayan 59.5, 3. Barog (11) Arvind Kumar 59, 4. Hawking (10) S. John 59, 5. South Bell (5) Shreyas 59, 6. Bazinga (7) Antony 58.5, 7. Fierce Fighter (4) A. Imran 58.5, 8. Lovely Sierra (6) Selvaraj 58, 9. Winx (8) T.S. Jodha 58, 10. Altair (1) M. Naveen 57.5, 11. Sri Lakshmi (12) Naveen Kumar 57 and 12. Noble Splendor (9) Nazerul 56.5.

1. Sir Piggot, 2. Hawking, 3. Adela

5. BECKET PLATE (1,600m), rated 30 to 50, 5-y-o & over, 3.15: 1. Masada (8) T.S. Jodha 60, 2. Brooklyn Supreme (1) Chetan K 58, 3. Le Marc (4) A. Imran 57.5, 4. Astral Force (10) Antony 57, 5. Spirit Bruce (2) R. Manish 56.5, 6. Dreams United (6) Arshad 56, 7. Back Of Beyond (5) Jagadeesh 55.5, 8. Marco Polo (11) R. Marshall 54.5, 9. Duxton (12) Darshan 54, 10. Incitatus (9) P.S. Chouhan 53.5, 11. Mariachi (3) Irvan 52.5 and 12. Flirting Eyes (7) Nazerul 52.

1. Astral Force, 2. Incitatus, 3. Brooklyn Supreme

6. DR. K.T.B. MENON MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 3.45: 1. Skyfire (10) Irvan 60, 2. Debonair (3) A. Imran 58, 3. The Preacher (8) Chetan K 57, 4. Singhsaab (11) T.S. Jodha 56.5, 5. Harmonia (9) Arvind Kumar 56, 6. Jersey Legend (5) I. Chisty 56, 7. Winall (6) Antony 56, 8. Emidio (12) Naveen Kumar 54.5, 9. Fotogenic (1) Darshan 54.5, 10. Sandarina (4) Trevor 54.5, 11. Alexandre Dumas (7) Ajeet Kumar 54 and 12. Indian Democrat (2) Md. Aliyar 54.

1. Indian Democrat, 2. Sandarina, 3. Skyfire

7. MANAS SAROVAR TROPHY (1,400m), rated 60 & above, 4.15: 1. Psychic Warrior (6) Jagadeesh 60, 2. Attorney General (5) S. John 59.5, 3. Super Success (1) Sai Vamshi 58.5, 4. Set To Win (8) M. Naveen 57, 5. Depth Charge (3) Sai Kiran 56.5, 6. Corona Del Corsa (7) Darshan 54, 7. Fire Glow (4) T.S. Jodha 52.5, 8. Commodus (10) Trevor 51.5, 9. Torsoro (9) R. Manish 51.5 and 10. Blue Moon (2) I. Chisty 51.

1. Commodus, 2. Torsoro, 3. Blue Moon

8. DR. K.T.B. MENON MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 4.45: 1. Slice Of Heaven (9) R. Marshall 60, 2. Agnar (2) Darshan 59.5, 3. On The Trot (7) S. John 59, 4. Port Of Beauty (5) Antony 59, 5. Sharp Response (3) M. Naveen 58, 6. Black Whizz (4) T.S. Jodha 57.5, 7. Memoriter (12) Chetan K 57.5, 8. Habanero (10) Khurshad Alam 57, 9. Ozark (1) Md. Aliyar 57, 10. Stroke Of Genius (11) Rayan 57, 11. Up Front (6) Vaibhav 57 and 12. Silken Striker (8) R. Manish 56.5.

1. On The Trot, 2. Port Of Beauty, 3. Slice Of Heaven

9. HONAVAR PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 5.15: 1. Rudram (8) Vivek 60, 2. Hunters Moon (9) Ankit Yadav 59.5, 3. Ispelldangertoall (1) M. Naveen 58.5, 4. Zehnaseeb (2) T.S. Jodha 58.5, 5. Girl With Pearl (4) Darshan 57.5, 6. Tyto Alba (12) R. Ravi 57.5, 7. She’s Superb (11) Chetan G 55.5, 8. Soviet Union (3) Sai Kiran 55, 9. Bella Mamma (10) Naveen Kumar 54, 10. Glorious Days (5) Jagadeesh 54, 11. Perfect King (7) Arshad 54 and 12. Nerva (6) Nazerul 53.

1. Zehnaseeb, 2. She’s Superb, 3. Prefect King

Day’s best: Fictioneer

Double: Excellent Queen - Commodus

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.