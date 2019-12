Cohiba has a good chance

Cohiba runs with a good chance in the first division of the Blue Mountain Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Thursday (June 1).

KOMBAKONAM PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 12-00 noon: 1. Chandler Bing (6) Anzar Alam 56, 2. Highland Light (7) Bopanna 56, 3. Atacama (4) Saddam Hussain 54.5, 4. Imperial Treasure (5) Akshay Kumar 54.5, 5. Palace Queen (8) R. Vaibhav 54.5, 6. Queens Grace (3) A. Imran Khan 54.5, 7. Shinkasen (1) C. Umesh 54.5 and 8. Venus Senoreta (2) Ayaz Khan 54.5.

1. IMPERIAL TREASURE, 2. QUEENS GRACE, 3. SHINKASEN

MADITHORAI PLATE (1,200m), 5-y-o & over rated upto 25, (jockeys will not carry whip), 12-30 p.m: 1. Regal Accolade (1) C. Umesh 62, 2. It’s High Time (4) Shahar Babu 61.5, 3. Ever So Sharp (6) A. Imran Khan 61, 4. She's No Angel (9) Harikrishnan 60.5, 5. Sprinkler (8) Farhan Alam 58.5, 6. Grand March (2) K. V. Baskar 58, 7. Believe In Magic (7) Mukesh Kumar 56.5, 8. Amazing King (3) Ayaz Khan 52.5 and 9. Dreams Of Courage (5) Tanveer Alam 50.

1. EVER SO SHARP, 2. SPRINKLER, 3. SHE’S NO ANGEL

MELMARUVATTUR PLATE (Div. I), (1,600m), 5-y-o & over rated 40 to 65, 1-00: 1. Wentworth (5) A. Imran Khan 60, 2. Copperglow (7) C. Umesh 59, 3. Next Move (2) Ayaz Ahmed 57, 4. Phoenix Knight (6) S. S. Azad 56.5, 5. Personify (3) Rajendra Singh 55.5, 6. Solitaire Royale (1) Ayaz Khan 54, 7. Just Fabulous (9) K. V. Baskar 51.5, 8. Hurrah (4) Tanveer Alam 50.5 and 9. Pride N Glory (8) Akshay Kumar 50.5.

1. COPPERGLOW, 2. PRIDE N GLORY, 3. SOLITAIRE ROYALE

BLUE MOUNTAIN CUP (Div. I) (1,400m), 4-y-o over rated 80 & over, 1-30: 1. Supreme Regime (2) N. Rupa 61, 2. Knight Of Ke (1) A. Imran Khan 60, 3. Sailor (3) C. Umesh 58, 4. Racing Ahead (10) S. S. Azad 55.5, 5. Majesterian (8) Shahar Babu 55, 6. Del Santo (9) Akshay Kumar 54, 7. Cohiba (5) Mukesh Kumar 53, 8. New Crown (7) K. V. Baskar 53, 9. Pentagram (6) Tanveer Alam 53 and 10. Crown Of Stars (4) Noorshed Alam 51.

1. COHIBA, 2. DEL SANTO, 3. KNIGHT OF KE

MELMARUVATTUR PLATE (Div. II), (1,600m), 5-y-o & over rated 40 to 65, 2-15: 1. Dancing Farha (7) Saddam Hussian 60, 2. Reynolds (2) Akshay Kumar 58, 3. Indispensable (9) N. Rupa 57, 4. Nanuk (1) Mukesh Kumar 57, 5. Pippin (5) Kalyan Singh 55, 6. Tap It Rich (3) A. Imran Khan 54.5, 7. Samba Warrior (6) Anzar Alam 54, 8. Massive Dynamics (8) Ayaz Khan 53.5 and 9. Regal Groom (4) S. S. Azad 50.5.

1. REYNOLDS, 2. INDISPENSABLE, 3. TAP IT RICH

LAMBS ROCK PLATE (1,500m), 5-y-o & over, rated 60 to 85, 2-45: 1. Madame Bovary (12) Bopanna 61, 2. Im Different (8) Ayaz Ahmed 60, 3. Miss Miracle (7) Farhan Alam 60, 4. Own Asset (6) R. Vaibhav 60, 5. Glorious Reward (4) Shahar Babu 58.5, 6. El Camino (11) A. Iman Khan 57.5, 7. What A Wonder (5) Anzar Alam 55.5, 8. Glorious Hymn (1) C. Umesh 55, 9. Iridescence (3) Akshay Kumar 53.5, 10. Ice Skates (10) S. S. Azad 53, 11. Rich Revival (9) Kalyan Singh 53 and 12. J Gatsby (2) Noorshed Alam 50.

1. IRIDESCENCE, 2. GLORIOUS HYMN, 3. EL CAMINO

BLUE MOUNTAIN CUP (Div. II) (1,400m), 4-y-o over rated 80 & over, 3-15: 1. Victorious March (3) Ayaz Ahmed 60.5, 2. Merchantofvenice (6) C. Umesh 60, 3. Quick Enough (1) Shahar Babu 56, 4. The Ministerian (8) N. Murugan 55.5, 5. Simply Clever (7) Rajendra Singh 55, 6. Ultrasonic (2) Akshay Kumar 54, 7. Daylite (4) Tanveer Alam 53.5, 8. Academus (9) Farhan Alam 52, 9. Golden Lilly (5) Noorshed Alam 52 and 10. Royal Defence (10) Kalyan Singh 50.

1. MERCHANTOFVENICE, 2. DAYLITE, 3. ULTRASONIC

FLIRTING VISION PLATE (1,100m), rated 20 to 45, 3-45: 1. Lancelot (5) S. S. Azad 60, 2. Pepe Senior (3) K. V. Baskar 60, 3. Phoenix Wonder (7) Akshay Kumar 59.5, 4. Western Fleet (2) C. Umesh 59.5, 5. Classy Lassy (1) Mukesh Kumar 59, 6. Stately Empress (10) Rajendra Singh 59, 7. Colourful Prince (11) Bopanna 57.5, 8. Yksi Yksi Yksi (6) Harikrishnan 57.5, 9. Aitraaz (9) Shahar Babu 56, 10. Classic Solitaire (12) Farhan Alam 55, 11. Phantom Of Stars (4) N. Murugan 55 and 12. Amazing Knight (8) Ayaz Khan 53.5.

1. PHOENIX WONDER, 2. WESTERN FLEET, 3. STATELY EMPRESS

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jackpot: 5, 6, 7 & 8; Tr: (1): 3, 4 & 5 (2): 6, 7 & 8.