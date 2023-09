Coeur De Lion claims The Times Of India Trophy

September 30, 2023 07:15 pm | Updated 07:15 pm IST - Pune

Trainer Narendra Lagad’s Coeur De Lion (Mustakim Alam up) claimed The Times Of India Trophy, the main event of Saturday’s (Sept. 30) races here.

The winner is owned by Mr. Suresh Paladugu & Mrs. Niranjana, R. Palagudu, rep. Royal Arion Digital Sports Club Pvt. Ltd., Mr. Waahid Ali Khan rep. Sshaawn Horses and Sports Pvt. Ltd., Mr. Maloji Bhosale, Mr. Avinash Shankar & Mr. Gamini Jayaratne.

1. RACINGPULSE.IN CUP: SUPREME SPIRIT (C. Umesh) 1, Zukor (Merchant) 2, Divine Intuition (P. Vinod) 3 and She’s A Teaser (V. Bunde) 4. Nk, Nk and 3/4. 1m 10. 15s. ₹48 (w), 17, 36 and 143 (p). SHP: 84, FP: 552, Q: 204, Tanala: 10, 481 and 4,492. Favourite: Liam.

Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: Imtiaz A. Sait.

2. FREE PRESS JOURNAL TROPHY: AMBER KNIGHT (S. Saqlain) 1, Lion King (Zeeshan) 2, Spiritual Rock (V. Bunde) 3 and Mastery (Neeraj) 4. 7-1/4, 2-3/4 and 1-1/2. 2m 6. 49s. ₹24 (w), 20, 32 and 31 (p). SHP: 135, FP: 311, Q: 320, Tanala: 5,498 and 3,534. Favourite: Mastery.

Owners: M/s. M. Narredu & Balam Mohla. Trainer: M. Narredu.

Note: In this race Wild Spirit (Aniket astride) planted in the starting stalls and did not participate.

3. THE TIMES OF INDIA TROPHY: COEUR DE LION (Mustakim Alam) 1, Chopin (Neeraj) 2, In Contention (Parmar) 3 and Pride’s Angel (K. Nazil) 4. 1-1/4, 1-1/4 and 1-1/2. 1m 38. 47s. ₹27 (w), 17 and 16 (p). SHP: 26, FP: 76, Q: 36, Tanala: 158 and 82. Favourite: Chopin.

Owners: Mr. Suresh Paladugu & Mrs. Niranjana, R. Palagudu, rep. Royal Arion Digital Sports Club Pvt. Ltd., Mr. Waahid Ali Khan rep. Sshaawn Horses and Sports Pvt. Ltd., Mr. Maloji Bhosale, Mr. Avinash Shankar & Mr. Gamini Jayaratne. Trainer: Narendra Lagad.

4. INDIARACE.COM TROPHY: TIME AND TIDE (M.S. Deora) 1, Emperor Roderic (C. Umesh) 2, Gazino (Mustakim) 3 and Cellini (P. Trevor) 4. 1-1/2, 3/4 and 1/2. 1m 8. 04s. ₹35 (w), 10, 27 and 49 (p). SHP: 38, FP: 138, Q: 51, Tanala: 493 and 324. Favourite: Emperor Roeric.

Owner: Mr. Vikram Bachhawat rep. Bachhawat Farms Pvt. Ltd. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

5. THE HINDU TROPHY : GODDES OF DAWN (Neeraj Rawal) 1, Kanya Rashi (Srinath) 2, Collateral (Dashrath) 3 and Christophany (C.S. Jodha) 4. Lnk, 1/2 and 1-1/4. 1m 9. 92s. ₹78 (w), 20, 14 and 16 (p). SHP: 30, FP: 177, Q: 71, Tanala: 1,904 and 1,306. Favourite: Kanya Rashi.

Owners: M/s. Kapil Bahl, Ashok Rupani & Amarjeet Singh Narula. Trainer: Altaf Hussain.

6. RACE MIRROR TROPHY: MIGHTY THUNDER (C.S. Jodha) 1, Gimme (Parmar) 2, High Spirit (Aniket) 3 and Bomber (Dashrath) 4. Lnk, 2-3/4 and 3/4. 1m 28. 06s. ₹84 (w), 13, 37 and 58 (p). SHP: 81, FP: 2,245, Q: 425, Tanala: 43,656. Favourite: Lord Murphy.

Owners: Begum Shaherbanoo Husain Lagad & Mr. Narendra Lagad. Trainer: Narendra Lagad.

7. MID-DAY TROPHY: ATTAINED (P. Trevor) 1, Adamas (Gagandeep) 2, Jetfire (Aniket) 3 and Northern Singer (Mustakim) 4. 1-1/4, 3 and 2. 1m 9.52s. ₹30 (w), 15, 20 and 10 (p). SHP: 57, FP: 139, Q: 56, Tanala: 181 and 93. Favourite: Adamas.

Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Miss. Nazzak B. Chenoy & Mr. Aaloke Agarwal. Trainer: Nazzak B. Chenoy.

Jackpot: 70%: ₹19, 495 (5 tkts.), 30%: 5,222 (8 tkts.).

Treble: 2,584 (14 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 27, 426 (1 tkt), 30%: 11, 754 (1 tkt).