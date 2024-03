Coeur De Lion claims Seth Ramnath Daga Trophy

March 24, 2024 08:10 pm | Updated 08:10 pm IST - Mumbai:

Trainer Narendra Lagad’s Coeur De Lion, ridden by Mustakim Alam, won the Seth Ramnath Daga Trophy, the feature event of Sunday’s (Mar. 24) races. The winner is owned by Mr. Suresh Paladugu & Mrs. Niranjana R. Paladugu rep. Royal Arion Digital Sports Club Pvt. Ltd., Mr. Waahiid Ali Khan rep. Sshaawn Horses and Sports Pvt. Ltd., Mr. Maloji Bhosale, Mr. Avinash Shankar & Mr. Gamini Jayaratne. Jockey P. Trevor stole the limelight by riding five winners.

1. TRUEFITT & HILL FOUNDER’S TROPHY: ELOQUENT (P. Trevor) 1, Divine Intuition (S. Saqlain) 2, Adonis (H. Gore) 3 and Reciprocity (S. Amit) 4. 4-1/4, Neck and Neck. 58.51s. ₹26 (w), 11, 18 and 16 (p). SHP: 39. FP: 200, Q: 66, Tanala: 516 and 278. Favourite: Eloquent. Owners: Mr. Suresh Paladugu & Mrs. Niranjana R. Paladugu rep. Royal Arion Digital Sports Club Pvt. Ltd. & Miss. Ameeta Mehra. Trainer: Shazaan Shah.

2. SETH RAMNATH DAGA TROPHY: COEUR DE LION (Mustakim Alam) 1, Pride’s Angel (S. Saqlain) 2 and Baby Bazooka (Neeraj) 3. Snk and 3-3/4. 1m, 22.65s. ₹18 (w), SHP: 16, FP: 39. Favourite: Pride’s Angel. Owners: Mr. Suresh Paladugu & Mrs. Niranjana R. Paladugu rep. Royal Arion Digital Sports Club Pvt. Ltd., Mr. Waahiid Ali Khan rep. Sshaawn Horses and Sports Pvt. Ltd., Mr. Maloji Bhosale, Mr. Avinash Shankar & Mr. Gamini Jayaratne. Trainer: Narendra Lagad.

3. CURSETJEE DHUNJISHAW TROPHY: EL GRECO (S. Saqlain) 1, Empower (V. Bunde) 2, Golden Glow (Akshay Kumar) 3 and Own Voice (R. Ajinkya) 4. 3-3/4, 1/2 and 1-3/4. 1m, 38.03s. ₹22 (w), 10 and 31 (p). SHP: 58, FP: 326, Q: 109, Tanala: 282 and 54. Favourite: Golden Glow. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr.K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

4. JIMMY BHARUCHA TROPHY: TIEPOLO (P. Trevor) 1, Baklava (Mustakim) 2, Vincero (Chouhan) 3 and Quicker (S. Saqlain) 4. 3/4, 2-3/4 and 1-1/2. 1m, 24.47s. ₹57 (w), 19 and 24 (p). SHP: 35, FP: 489, Q: 224, Tanala: 654 and 271. Favourite: Quicker. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy Rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., Ms. Anita J. Captain & Mr. Vispi R. Patel. Trainer: P. Shroff.

5. BYRAM N. JEEJEEBHOY TROPHY: NEW DIMENSION (P. Trevor) 1, Ataash (P. Shinde) 2, Reminiscence (Vivek G) 3 and Dexa (Antony Raj) 4. 2, 2-1/4 and 2-1/2. 1m, 9.67s. ₹29 (w), 20 and 24 (p). SHP: 45, FP: 175, Q: 127, Tanala: 567 and 164. Favourite: Reminiscence. Owners: Mrs. B.E. Saldanha, Mrs. Rashmee A. Amersey rep. So Blest Trading Co. Pvt. Ltd. & Mr. Vivek S. Jain. Trainer: M. Narredu.

6. RACE OF HOPE GOLD CUP: GALLOPING AHEAD (P. Trevor) 1, Attained (Antony Raj) 2, Northern Singer (S. Saba) 3 and Whatsinaname (S. Saqlain) 4. Nose, Long neck and 2. 1m, 11.52s. ₹55 (w), 24, 15 and 45 (p). SHP: 50, FP: 452, Q: 299, Tanala: 11, 882 and 3,819. Favourite: Whatsinaname. Owners: Mr. Aman Altaf Hussain, Mr. S.R. Sanas, Mr. Waahidd Ali Khan rep. Sshaawn Horses and Sports Pvt. Ltd. & Mrs. Ayesha A. Hussain. Trainer: Aman Altaf Hussain.

7. BEHRAM A. ENGINEER TROPHY: ART COLLECTOR (P. Trevor) 1, Kinzhal (R. Ajinkya) 2, Light Of Life (S. Saqlain) 3 and Luminosity (Peter) 4. Not run: Falsetto. 4, 2-1/2 and 2. 1m, 22.91s. ₹41 (w), 16, 12 and 18 (p). SHP: 32, FP: 152, Q: 42, Tanala: 375 and 269. Favourite: Kinzhal. Owners: Mr. Ashok Ranpise, Mr. Deepak Suryavanshi, Mr. Prakash Babu, Mrs. Aban N. Chotia & Mr. Dinsha P. Shroff. Trainer: Aman Altaf Hussain.

Jackpot: 70%: ₹11,055 (10 tkts.) & 30%: 1,480 (32 tkts.).

Treble: 1,878 (20 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 14, 964 (3 tkts.), 30%: 2,748 (7 tkts.).

