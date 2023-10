City Of Bliss takes the honours in feature event

October 16, 2023 06:37 pm | Updated 06:37 pm IST - Hyderabad:

Trainer Neelesh Rawal’s City Of Bliss, ridden by apprentice Ajay Kumar, won the Telangana Race Horse Owners Association Trophy, the feature event of Monday’s (Oct. 16) races. The winner is owned by Mr. K. Thribhuvan Reddy.

1. SHALIMAR PLATE: THE AKHANDA (Santosh Raj N.R.) 1, Reigning Beauty (Afroz Khan) 2, Gretsy (A. Imran Khan) 3 and Hero Of The East (Abhay Singh) 4. 1/2, 4-3/4 and 2. 1m, 26.06s. ₹186 (w), 15, 12 and 11 (p). SHP: 26, THP: 44, SHW: 50 and 13, FP: 1,394, Q: 348, Tanala: 2,585. Favourite: Gretsy. Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: B. Mukesh Kumar.

2. LOYAL MANZAR PLATE: GRAND DUKE (Md. Ekram Alam) 1, Capital Gain (Tograllu) 2, Sucker Punch (Vivek G) 3 and Aerial Combat (Akshay Kumar) 4. Neck, 1/2 and 3/4. 1m, 42.53s. ₹26 (w), 12, 22 and 17 (p). SHP: 80, THP: 64, FP: 457, Q: 328, Tanala: 3,782. Favourite: Aerial Combat. Owner: M.A.M.Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

3. NIZAMABAD PLATE: MAVERICK (A. Imran Khan) 1, Colt Pistol (Vivek G) 2, Pontefract (Md. Ekram Alam) 3 and Tripurari (Surya Prakash) 4. Not run: Lights On. 6-1/2, 1-1/2 and 1/2. 1m, 13.26s. ₹13 (w), 10, 16 and 13 (p). SHP: 31, THP: 42, SHW: 13 and 25, FP: 39, Q: 34, Tanala: 65. Favourite: Maverick. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: M.R. Chauhan.

4. NOBLE QUEST PLATE: DECCAN SPIRIT (A. Imran Khan) 1, Brooklyn Beauty (Kuldeep Singh (Sr) ) 2, Toffee (Akshay Kumar) 3 and Final Judgement (Kuldeep Singh (Jr) ) 4. 3-1/4, 2-1/4 and 3/4. 1m, 27.70s. ₹31 (w), 10, 12 and 12 (p). SHP: 36, THP: 41, SHW: 14 and 20, FP: 165, Q: 61, Tanala: 260. Favourite: Toffee. Owners: Mr. Shailendra Singh & Mr. K. Ram Gopal Rao. Trainer: Magan Singh.

5. SADDLE UP PLATE: SOUND ECHO (Vivek G) 1, It’s My Lfe (Ajay Kumar) 2, Creative Art (Santosh Raj) 3 and My Master (R.S. Jodha) 4. Not run: Blue Brigade. 9-1/2, 2 and 5-3/4. 1m, 14.63s. ₹19 (w), 11, 10 and 19 (p). SHP: 29, THP: 55, SHW: 18 and 17, FP: 55, Q: 36, Tanala: 337. Favourite: Sound Echo. Owner: Col. K.S. Garcha. Trainer: Magan Singh.

6. TELANGANA RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION TROPHY: CITY OF BLISS (Ajay Kumar) 1, Beauty Blaze (Md. Ismail) 2, Soloist (Abhay Singh) 3 and Kingston (R.S. Jodha) 4. 3-1/4, 2 and Shd. 1m, 23.66s. ₹91 (w), 32, 15 and 29 (p). SHP: 36, THP: 85, SHW: 47 and 19, FP: 543, Q: 243, Tanala: 5,329. Favourite: Beauty Blaze. Owner: Mr. K. Thribhuvan Reddy. Trainer: N. Rawal.

7. GOODWOOD PLATE: LAURUS (Santosh Raj N.R.) 1, Sun Dancer (Afroz Khan) 1, Its On (Abhay Singh) 3 and Miss Marvellous (A.A. Vikrant) 4. Dead Heat, 1-1/2 and 2-1/2. 1m, 26.79s. ₹53, 48 (w), 33, 39 and 54 (p). THP: 97, FP: 1,622, 1,355, Q: 1,549, Tanala: c/o. Favourite: Miss Marvellous. Owners: Laurus: Mr. Ashok Kumar Gupta & Mr. Rafaat Hussain and Sun Dancer: Mr. Atul Bhanu Sanghani, Mr. Keerthi Narasimhachar, Mr. Ketineni Sayaji Rao & Mr. Rajesh Sanghani. Trainer: Laurus: R.H. Sequeira and Sun Dancer: L. D’Silva.

Jackpot: 70%: ₹56, 686 (5 tkts.) / 28,343 (10 tkts.) & 30%: 938 (259 tkts.).

Treble: (i) 155 (236 tkts.), (ii) 1,675 & 2,512.

