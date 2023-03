City Of Blessing comes good in the feature event

March 02, 2023 06:35 pm | Updated 06:35 pm IST - Hyderabad:

Trainer N. Rawal’s City Of Blessing (Santosh Raj N.R. up) claimed the upper division of the Poet’s Dream Plate, the feature event of the concluding day’s races held here on Thursday (March 2). The winner is owned by Mr. K. Thribhuvan Reddy.

1. ONTARIO PLATE: TOP DIAMOND (P. Sai Kumar) 1, Power Ranger (R.S. Jodha) 2, Keep Faith (Afroz Khan) 3 and Protocol (G. Naresh) 4. Not run: Burgundy Black and Pedro Planet. 1/2, 1-1/2 and 2. 1m, 13.18s. ₹41 (w). 13, 14 and 43 (p). SHP: 39, THP: 77, SHW: 15 and 20, FP: 143, Q: 51, Tanala: 893. Favourite: Power Ranger. Owner: Mr. Md. Sultan. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

2. WAR CRY PLATE: ICE BLUE (R.S. Jodha) 1, Toffee (P. Sai Kumar) 2, Santa Barbara (Afroz Khan) 3 and Decoy (A.A. Vikrant) 4. Not run: Stunning Art and Alcahol Free. 3-3/4, 1/2 and 3/4. 1m, 26.94s. ₹36 (w), 16, 15 and 17 (p). SHP: 30, THP: 63, SHW: 17 and 17, FP: 104, Q: 55, Tanala: 433. Favourite: Santa Barbara. Owner: Mr. Al Murugappan. Trainer: K. Satheesh.

3. CONQUERING HERO PLATE (Div. II): SPECTACULAR CRUISE (G. Naresh) 1, Royal Pal (Md. Ekram Alam) 2, Amalfitana (Ajay Kumar) 3 and Aerial Combat (Gaurav Singh) 4. Not run: Mireya. Shd, 3/4 and Nk. 1m, 26.74s. ₹159 (w), 35, 32 and 22 (p). SHP: 88, THP: 75, SHW: 64 and 82, FP: 1,629, Q: 496, Tanala: 8,800. Favourite: Salisbury. Owner: Mr. P. Ranga Raju. Trainer: D. Netto.

4. RAFAH PLATE (Div. I): THE HAMBONE (Sonu Kumar) 1, Saint Emilion (Shivansh) 2, Pancho (Abhay Singh) 3 and Creative Art (Santosh Raj) 4. Yaletown and Track Blazer. 2-1/4, 4-1/4 and 1-1/2. 1m, 6.28s. ₹16 (w), 10 12 and 13 (p). SHP: 30, THP: 32, SHW: 12 and 20, FP: 28, Q: 26, Tanala: 96. Favourite: The Hambone. Owner: Mr. Maddali Sai Kumar. Trainer: G. Shashikanth.

5. POET’S DREAM PLATE (Div. I): CITY OF BLESSING (Santosh Raj N.R.) 1, Miss Marvellous (Afroz Khan) 2, D Yes Boss (Mohit Singh) 2 and N R I Sport (Ashad Asbar) 4. Not run: Miss Little Angel, Star Babe and Despang. 1/2, Deadheat and 2. 1m, 25.59s. ₹88 (w), 23, 21 and 22 (p). SHP: 38 and 40, THP: Refunded, SHW: 52, 10 and 21, FP: 317 and 340, Q: 157 and 196, Tanala: 2,309 and 3,849. Favourite: Malaala. Owner: Mr. K. Thribhuvan Reddy. Trainer: N. Rawal.

6. RAFAH PLATE (Div. II): DELHI HEIGHTS (D.S. Deora) 1, Exclusive Luck (Deepak Singh) 2, Inderdhanush (Abhay Singh) 3 and Shubhrak (P. Sai Kumar) 4. Not run: Chica Bonita. Nk, 2 and 1-1/4. 1m, 6.59s. ₹49 (w), 14, 18 and 17 (p). SHP: 63, THP: 43, SHW: 23 and 41, FP: 442, Q: 231, Tanala: 2,269. Favourite: Classical Music. Owner: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agri. Farm. Trainer: Magan Singh.

7. CONQUERING HERO PLATE (Div. I): BLAST IN CLASS (Santosh Raj N.R.) 1, Quality Warrior (Afroz Khan) 2, Sucker Punch (Kiran Naidu) 3 and Good Tidings (Mohit Singh) 4. Not run: Advance Guard. 2, 2 and 1. 1m, 25.96s. ₹44 (w), 16, 14 and 21 (p). SHP: 37, THP: 62, SHW: 23 and 20, FP: 121, Q: 58, Tanala: 718. Favourite: Quality Warrior. Owners: Mr. K.S.V. Prasad Raju, Mr. Narendra Vithaldas Shah, Mr. Giri Prathamesh Mahadev & Mr. Mohit Jaju. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

8. POET’S DREAM PLATE (DIV. II): N R I SUN (Abhay Singh) 1, Angelita (P. Sai Kumar) 2, Morior Invictus (Kiran Naidu) 3 and Pinatubo (D.S. Deora) 4. Nk, 2 and Shd. 1m, 25.85s. ₹145 (w), 56, 52 and 27 (p). SHP: 200, THP: 66, SHW: 78 and 118, FP: 2,299, Q: 2,046, Tanala: 28, 280. Favourite: See My Spark. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: G. Shashikanth.

Note: In the last 100m of the race, jockey Rafique Sk fell from his mount Sun Dancer, as his saddle slipped, and he was taken to the hospital for treatment.

9. DANGEROUS DAN PLATE: LIFE IS GOOD (Md. Ismail) 1, Jack Daniel (Jodha R S) 2, It’s My Life (Gaurav Singh) 2 and Janasu (P. Sai Kumar) 4. Not run: My Way Or Highway, Special Effort and Ilango. 7-1/4, Deadheat and Hd. 1m, 40.18s. ₹24 (w), 15, 14 and 16 (p). SHP: 17 and 20, THP: Refunded. SHW: 21, 10 and 14, FP: 52 and 27, Q: 11 and 45, Tanala: 93 and 124. Favourite: Life Is Good. Owner: Mr. Rakesh Reddy Kondakalla. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

Jackpot: (i) 70%: ₹87,711 (1 tkt.) & 30%: 1,044 (36 tkts.); (ii) 70%: 1,27,331 (5 tkts.) & 30%: 13,642 (20 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 10,021 (16 tkts.), (ii) 8,182 (18 tkts.).

Treble: (i) 2,351 (10 tkts.), (ii) 488 (97 tkts.), (iii) 3,004 (30 tkts.).