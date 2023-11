Christofle obliges in the A. Campbell Trophy

November 30, 2023 05:49 pm | Updated 05:49 pm IST - Mumbai:

Trainer P. Shroff’s Christofle (C. Umesh up) claimed the A. Campbell Trophy, the main event of Thursday’s (Nov. 30) races here. The winner is owned by Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., M/s. Anita J. Captain & Mr. Vispi R. Patel.

1. FEDORA PLATE: LORD MURPHY (N. Bhosale) 1, Goldiva (Neeraj) 2, Leo The Lion (Mustakim) 3 and Come Back Please (Merchant) 4. 5-1/4, 4-3/4 and 1-3/4. 1m, 40.26s. ₹25 (w), 20 and 11 (p). SHP: 36, FP: 42, Q: 18, Tanala: 92 and 56. Favourite: Goldiva. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Shazaan Shah.

2. BEJAN BHARUCHA PLATE: BUGATTI (P. Trevor) 1, Giant King (Neeraj) 2, Big Red (Srinath) 3 and Daianne (Bhawani) 4. 1-1/2, Snk and 9. 1m, 51.07s. ₹13 (w), 11 and 11 (p). SHP: 35, FP: 36, Q: 37, Tanala: 92 and 33. Favourite: Bugatti. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

3. A. CAMPBELL TROPHY: CHRISTOFLE (C. Umesh) 1, It’s My Time (Aniket) 2, Emperor Roderic (P. Trevor) 3 and Pride’s Angel (Srinath) 4. 1-1/4, Nose and 1-1/2. 1m, 23.80s. ₹19 (w), 17, 36 and 16 (p). SHP: 83, FP: 190, Q: 156, Tanala: 576 and 127. Favourite: Christofle. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., Ms. Anita J. Captain & Mr. Vispi R. Patel. Trainer: P. Shroff.

4. J.M. SHAH & C.M. SHAH GOLD TROPHY: VINCENT VAN GOGH (H.M. Akshay) 1, Lord And Master (Zeeshan) 2, Waikiki (Parmar) 3 and Brave Beauty (K. Nazil) 4. 1-1/4, 2-1/2 and 1-1/4. 1m, 37.46s. ₹86 (w), 41 and 55 (p). SHP: 107, FP: 2,657. Q: 593, Tanala: 6,314 and 1,353. Favourite: Julius. Owners: Mr. Kishore P. Rungta, Mr. Gautam Lala rep. Gainsville Stud & Agl. Farm Pvt. Ltd., Mr. Dilip P. Goculdas rep. Poseidon Breeding Pvt. Ltd., Mr. Saleem Fazelbhoy, Mr. Jiyaji Bhosale & Mr. Adhirajsingh Jodha. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

5. DR. JAGJIT SINGH TROPHY: OPUS DEI (C.S. Jodha) 1, Azrinaz (Neeraj) 2, Walter (R. Ajinkya) 3 and Angelo (C. Umesh) 4. 1, 3-1/2 and Shd. 1m, 24.20s. ₹63 (w), 22, 15 and 31 (p). SHP: 63, FP: 308, Q: 130, Tanala: 5,064 and 1,550. Favourite: Littorio. Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: Imtiaz A. Sait.

6. V.R. MENON PLATE: C’EST L’AMOUR (J. Chinoy) 1, Champagne Smile (N. Bhosale) 2, Mirae (Aniket) 3 and Arbitrage (H. Gore) 4. Not run: Golden Rule. 1-1/2, 1/2 and 1/2. 59.36s. ₹87 (w), 23, 16 and 22 (p). SHP: 37, FP: 377, Q: 174, Tanala: 1,073 and 536. Favourite: Champagne Smile. Owners: Begum Shaherbanoo Husain Lagad rep. Chetak Horse Racing Pvt. Ltd. Trainer: Narendra Lagad.

7. CAPTAIN G. HALL TROPHY: BUBBLY BOY (Neeraj Rawal) 1, Etoile (P. Shinde) 2, King’s Retreat (P. Trevor) 3 and Ricochet (T.S. Jodha) 4. Not run: Sunburst. 2, 3 and 1-3/4. 1m, 11.71s. ₹19 (w), 10, 36 and 18 (p). SHP: 69, FP: 175, Q: 131, Tanala: 374 and 133. Favourite: Bubbly Boy. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. & Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. Trainer: M. Narredu.

Jackpot: 70%: ₹20,493 (5 tkts.) & 30%: 6,273 (7 tkts.).

Treble: 16, 388 (1 tkt.).

Super Jackpot: 70%: 17,768 (2 tkts.) & 30%: 7,615 (2 tkts.).

