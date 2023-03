Christofle and Waikiki live up to their billing in colts’ and fillies’ championships

March 19, 2023 09:21 pm | Updated 09:21 pm IST - Mumbai:

Trainer Pesi Shroff’s colt Christofle (P. Trevor up) and trainer M.K. Jadhav’s filly Waikiki (N.S. Parmar astride) justified their favouritism by winning the Shapoorji Pallonji Breeders’ Juvenile Colts’ Championship and Forbes Breeders’ Juvenile Fillies’ Championship respectively, the main attractions of Sunday’s (Mar. 19) evening races.

Christofle is owned by Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., & Mr. Vispi R. Patel.

Waikiki is owned by Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. & Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trevor rode three winners on the day.

1. MIDNIGHT MADNESS TROPHY (Div. II): MYRCELLA (H. Zeeshan) 1, Dufy (P. Trevor) 2, Malakhi (Haridas Gore) 3 and Dagger’s Strike (N. Bhosale) 4. Lnk, 1-1/2 and 3/4. 1m, 39.37s. ₹155 (w), 37, 10 and 10 (p). SHP: 36, FP: 1,250, Q: 611, Tanala: 2,062 and 884. Favourite: Malakhi. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Shazaan Shah.

2. MIDNIGHT MADNESS TROPHY (Div. I): WALTER (A. Sandesh) 1, Freedom (C.S. Jodha) 2, Charming Star (Aniket) 3 and Zbrowski (N. Bhosale) 4. 3-1/4, 1/2 and 1/2. 1m, 38.64s. ₹20 (w), 13, 15 and 38 (p). SHP: 37, FP: 62, Q: 42, Tanala: 670 and 331. Favourite: Walter. Owner: Mr. Rajesh Monga. Trainer: S.K. Sunderji.

3. PRONTO PRONTO TROPHY: FORTUNATE SON (N.S. Parmar) 1, Great Guns (Sandesh) 2, Nolan (Neeraj) 3 and Dexa (C.S. Jodha) 4. 1, 1-1/2 and 1-1/4. 1m, 24.86s. ₹17 (w), 11 and 12 (p). SHP: 30, FP: 35, Q: 16, Tanala: 121 and 80. Favourite: Fortunate Son. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke & Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbred Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

4. SHAPOORJI PALLONJI BREEDERS’ JUVENILE COLTS’ CHAMPIONSHIP: CHRISTOFLE (P. Trevor) 1, Sea The Sun (Chouhan) 2, Believe (Sandesh) 3 and Alexandros (Neeraj) 4. 1-1/4, 1-1/2 and 1-1/4. 1m, 37.94s. ₹12 (w), 11 and 16 (p). SHP: 23, FP: 28, Q: 22, Tanala: 95 and 45. Favourite: Christofle. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., & Mr. Vispi R. Patel. Trainer: P. Shroff.

5. FORBES BREEDERS’ JUVENILE FILLIES’ CHAMPIONSHIP: WAIKIKI (N.S. Parmar) 1, Transcend (K. Nazil) 2, Versace (Neeraj) 3 and Capucine (P. Trevor) 4. 2-1/2, 7 and 1-3/4. 1m, 38.41s. ₹14 (w), 12 and 19 (p). SHP: 43, FP: 51, Q: 44, Tanala: 153 and 121. Favourite: Waikiki. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. & Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

6. J. RUSTOMJI SOPARIVALA TROPHY: MISTY (P. Trevor) 1, Maysara (C.S. Jodha) 2, Senorita D (Neeraj) 3 and Cyrenaica (Ranjane) 4. Not run: Mi Arion. 2-1/4, 1 and 4-1/4. 59.11s. ₹34 (w), 17 and 13 (p). SHP: 46, FP: 110, Q: 21, Tanala: 151 and 146. Favourite: Maysara. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: Hosidar Daji.

7. J.P. VAZIFDAR TROPHY: IT’S MY TIME (A. Sandesh) 1, Lord Fenicia (Haridas Gore) 2, Flashing Famous (T.S. Jodha) 3 and Wild Thing (N.S. Parmar) 4. 3-3/4, 1/2 and 3/4. 1m, 23.69s. ₹38 (w), 18, 21 and 38 (p). SHP: 77, FP: 590, Q: 267, Tanala: 3,685 and 4,212. Favourite: Pyrrhus. Owners: Mr. Dinsha P. Shroff, Mr. Munchi P. Shroff, Mr. Saleem Fazelbhoy, Mr. Karius Dadachanji, Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: Dallas Todywalla.

8. PHOENIX TIGER TROPHY (Div. I): INTENSE BELIEF (P. Trevor) 1, Spirit Bay (Zervan) 2, Nord (C.S. Jodha) 3 and Red Dust (N.K. Ashish) 4. Lnk, 1-3/4 and 3-1/4. 1m, 12. 25s. ₹44 (w), 18, 14 and 14 (p). SHP: 39, FP: 273, Q: 65, Tanala: 367 and 213. Favourite: Tarzan. Owners: Mr. Subir R. Dasgupta rep. Cairnhill Stud Farms Pvt. Ltd., Mr. Gautam Kotwal & Mr. Mohit Burman. Trainer: Dallas Todywalla.

9. PHOENIX TIGER TROPHY (Div. II) : DIVINE SOUL (Navnath Bhosale) 1, Teispes (T.S. Jodha) 2, Count The Wins (V. Bunde) 3 and Silver Steps (Zervan) 4. 1-3/4, Shd and 1/2. 1m, 12.44s. ₹90 (w), 34, 17 and 20 (p). SHP: 41, FP: 1,478, Q: 166, Tanala: 2,106 and 4,512. Favourite: Teispes. Owners: Mr. Champaklal Zaveri & Mrs. Bindu C. Zaveri. Trainer: S.S. Shah.

Jackpot: (i): 70%: ₹701 (70 tkts.) & 30%: 39 (544 tkts.); (ii): 70%: 20,433 (8 tkts.) & 30%: 486 (144 tkts.).

Treble: (i) 49 (311 tkts.), (ii) 742 (18 tkts.), (iii) 3,818 (11 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 18, 219 (4 tkts.) & 30%: 336 (93 tkts.).