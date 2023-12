December 26, 2023 12:44 am | Updated 12:44 am IST - CHENNAI

Mr. A.C. Muthiah’s Something Royal (piloted by P. S. Chouhan) won the South India 1000 Guineas, the first classic of the season. J. Sebastian trains the winner. Prasanna Kumar’s Knotty Charmer, ridden by G. Vivek, won South India 2000 Guineas. The winner is the property of Mr. K. Kamesh, Mr. Srikanth Badruka, Mr. N. Swaroop Kumar. Mr. K. Balamukunda Das, Mr. Dharmesh Mehta, Mr. M.N. Nambiyar and Mr. D. Sanjeev Basapa.

Trainer R. Ramanathan and jockey G. Vivek scored a treble on the day.

1. KINGMAMBO HANDICAP: RADIANT JOY (Koshi Kumar) 1, Paris O’Connor (A.S. Peter) 2, Raffinato (P. Sai Kumar) 3 and Touch Of Fury (D.S. Deora) 4. Not run: Maranello and Authentic Bell. 1, nk and 1-1/4. 1m 14.45s. ₹64 (w), 16, 14 and 10 (p), SHP: 75, THP: 39, FP: 255, Q: 166, Tla: 1,181. Owner: Mr. Satish Kumar Joghee. Trainer: R. Ramanathan.

2. SEABISCUIT HANDICAP (Div. I): KNOTTY WONDER (G. Vivek) 1, Aquila (L.A. Rozario) 2, Desert Star (A.S. Peter) 3 and Happiness (Yash Narredu) 4. 3, 1-1/4 and 1-1/4. 1m 13.15s. ₹26 (w), 13, 54 and 21 (p), SHP: 169, THP: 56, FP: 719, Q: 321, Tla: 2,513. Owners: Mr. K. Kamesh, Mr. K. Srikanth Badruka, Mr. K. Balamukunda Das & Mr. Ashok Ranpise. Trainer: R. Ramanathan.

3. SEABISCUIT HANDICAP (Div. II): BE CALM (Ram Nandan) 1, Gajabo Grande (D.S. Deora) 2, Element (P. Sai Kumar) 3 and Autumn Shower (P.S. Kaviraj) 4. Not run: Empire Of Dreams. 5-1/4, shd, and 1/2. 1m 13.70s. ₹20 (w), 15, 18 and 10 (p), SHP: 75, THP: 49, FP: 217, Q: 108, Tla: 346. Owner: Mr. Al. Murugappan. Trainer: B. Suresh.

4. WAR ADMIRAL HANDICAP: EMPRESS ETERNAL (G. Vivek) 1, Star Of Liberty (Farid Ansari) 2, Sunny Isles (Ram Nandan) 3 and Lady Luck (S.J. Moulin) 4. 1, 4 and shd. 1m 26.54s. ₹136 (w), 32, 26 and 65 (p), SHP: 106, THP: 106, FP: 7,718, Q: 1,166, Tla: 19,199. Owner: Mr. Ramanathan A.L. Trainer: N. Rupa.

5. A.M.K.M. AL. MUTHUKARUPPAN CHETTIAR MEMORIAL CUP (Div. I): PROPOSED (Koshi Kumar) 1, Bertha (Yash Narredu) 2, Admiral Shaw (P.S. Chouhan) 3 and Celeste (N.S. Parmar) 4. 1/2, 1-1/2 and nk. 1m 12.18s. ₹128 (w), 36, 12 and 11 (p), SHP: 38, THP: 62, FP: 910, Q: 220, Tla: 1,702. Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. M/s. GMMSR Advisory Services. Trainer: R. Ramanathan.

6. CHRISTMAS CUP: TESORINO (S. Saqlain) 1, Roadrunner (Hindu Singh) 2, Phoenomenon (Antony Raj) 3 and Crown Angel (P. Sai Kumar) 4. 3-1/4, 1-1/2 and 1-1/2. 1m 12.74s. ₹25 (w), 15 and 23 (p), SHP: 45, THP: 26, FP: 92, Q: 83, Tla: 131. Owner: Mr. Gautam Maini. Trainer: D. Byramji.

7. SOUTH INDIA 1000 GUINEAS (Gr. II): SOMETHING ROYAL (Speaking of Which-Sheryl) P.S. Chouhan 1, ARALINA (Speaking of Which Analeah) Antony Raj 2, ZURI (Win Legend-Maun Vrat) P. Trevor 3 and PROPHECY (Leitir Mor-Klipspringer) Neeraj 4. 1/2, 2 and 1. 1m 38.28s. ₹41 (w), 26, 38 and 49 (p), SHP: 28, THP: 105, FP: 187, Q: 60, Tla: 1,433. Owner: Mr. A.C. Muthiah. Trainer: Sebastian.

8. SOUTH INDIA 2000 GUINEAS (Gr. II): KNOTTY CHARMER (Gusto-Stormy Princess) G. Vivek 1, CHAMPIONS WAY (Sanus Per Aquam-Castle Queen) Suraj Narredu 2, PRANA (Gusto-Dovers Hill) P. Trevor 3 and ENDURANCE (Speaking of Which-Supreme Princess) S. Saqlain 4. 4, 2-1/4 and 2. 1m 36.14s. ₹29 (w), 11, 15 and 14 (p), SHP: 38, THP: 29, FP: 99, Q: 40, Tla: 156. Owners: Mr. K. Kamesh, Mr. Srikanth Badruka, Mr. N. Swaroop Kumar. Mr. K. Balamukunda Das, Mr. Dharmesh Mehta & Mr. M.N. Nambiyar and Mr. D. Sanjeev Basapa. Trainer: Prasanna Kumar.

9. A.M.K.M.AL. MUTHUKARUPPAN CHETTIAR MEMORIAL CUP (Div. II): SHEER ROCKS (P.S. Chouhan) 1, Yazh (Hindu Singh) 2, Moriset (Antony Raj) 3 and Helen Troy (Farid Ansari) 4. 1, 1 and 2-1/4. 1m 12.78s. ₹17 (w), 10, 40 and 14 (p), SHP: 127, THP: 17, FP: 201, Q: 168, Tla: 1,147. Owner: Mr. K. Kaliyaperumal. Trainer: Sebastian.