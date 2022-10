Historian wins Stewards Trophy

Mrs. J. Aishwarya's Historian, ridden by S. Kamble, won the Stewards Trophy (1,400m), the feature event of the races held here on Saturday (Oct. 15). R. Karthik train's the winner.

1. ELUSIVE PIMPERNEL HANDICAP (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45: ROYAL FALCON (A.M. Alam) 1, Star Of Royalty (Farid Ansari) 2, Jawai (B. Dharshan) 3 and Sparkleberry (G. Vivek) 4. 1/2, nk and lnk. 1m, 10.56s. ₹102 (w), 17, 82 and 19 (p), SHP: 263, FP: 2,014, Q: 386, Tla: 17,724. Trainer: Sebastian.

Owner: Mr. A.L. Murugappan.

2. ELUSIVE PIMPERNEL HANDICAP (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45: BERRETTINI (Yash Narredu) 1, Lebua (Khet Singh) 2, Pappa Rich (M.S. Deora) 3 and Lord Of The Turf (Kuldeep Singh) 4. 4-1/4, 1-1/4 and 2. 1m, 8.98s. ₹16 (w), 11, 19 and 15 (p), SHP 56, FP: 55, Q: 49, Tla: 373. Trainer: B. Suresh.

Owners: M/s. Arun Alagappan Racing & Mr. Chandrakanth Kankaria.

3. ASTRONOMIC HANDICAP (1,400m), 4-y-o & over, rated 00 to 25: MARSHALL (S.A. Amit) 1, Welcome Chakkaram (P. Sai Kumar) 2, Royal Eminence (Kuldeep Singh) 3 and Amazing Kitten (Ramandeep) 4. 4-1/2, 1 and 1-1/4. 1m, 32.32s. ₹29 (w), 10, 18 and 52 (p), SHP: 53, FP: 601, Q: 386, Tla: 3,319.

Owner and trainer: Mr. G.S. Parmar.

4. CHAITANYA CHAKRAM HANDICAP (1,600m), rated 20 to 45: FOREVER (Yash Narredu) 1, Turf Beauty (Farid Ansari) 2, Golden Streak (Ishwar Singh) 3 and Slainte (Hindu Singh) 4. 5-3/4, 5-1/2 and 2. 1m, 44.06s. ₹19 (w), 24, 39 and 74 (p), SHP: 63, FP: 227, Q: 199, Tla: 4.265. Trainer D. Narredu.

Owner: M/s. Sohna Stud Farm.

5. ILLHEUS HANDICAP (1,600m), rated 40 to 65: EUPHORIC (P.S. Kaviraj) 1, Sweet Fragrance (Ashhad Asbar) 2, Albinus (Yash Narredu) 3 and Cotton Hall (B. Dharshan) 4. 8-1/4, 2-1/2 and 2-1/4. 1m, 43.31s. ₹39 (w), 13, 11 and 12 (p), SHP: 45, FP: 275, Q: 245, Tla: 1,169. Trainer: A.S. Jodha.

Owners: Mr. Hemant Dharnidharka & Mr. Sultan Singh.

6. STEWARDS TROPHY (1,400m), rated 80 & above (outstation horses eligible): HISTORIAN (S. Kamble) 1, Priceless Ruler (Farid Ansari) 2, Anastasia (Yash Narredu) 3 and Mzilikazi (Kuldeep Singh) 4. 6, shd and 3-1/4. 1m, 27.46s. ₹47 (w), 16, 36 and 15 (p), SHP: 123, FP: 625, Q: 294, Tla: 6,695. Trainer: R. Karthik.

Owner: Mrs. J. Aishwarya.

7. URVASHI HANDICAP (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 40 to 65: GOLDEN MARINA (Khet Singh) 1, Constant Variable (S. Kamble) 2, Empress Eternal (Kuldeep Singh) 3 and Diamond And Pearls (P. Sai Kumar) 4. Not run: Namak Halaal. 5-3/4, snk and 3/4. 1m, 15.79s. ₹33 (w), 13, 10 and 15 (p), SHP: 54, FP: 95, Q: 37, Tla: 470. Trainer: R. Ramanathan.

Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. GMMSR Advisory Services.

8. URVASHI HANDICAP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 40 to 65: CARTEL (B. Dharshan) 1, Succession (Yash Narredu) 2, Pirate's Love (G. Vivek) 3 and Pacific (Ashhad Asbar) 4. 1-3/4, 3-1/2 and Hd. 1m, 16.09s. ₹69 (w), 21, 11 and 22 (p), SHP: 39, FP: 683, Q: 164, Tla: 3,417. Trainer: Mandanna.

Owners: Mr. S. Ganapathy, Mr. K.R. Muthukaruppan, Mr. S. Vijayanambi & Mr. S. Shanker Narayanan.

Jackpot: ₹46,785 (c/o), Jackpot runner-up: ₹514 (39 tkts), Mini jJkt: ₹11,304 (c/o).

Treble (i): ₹650 (23 tkts.), (ii): 4,019 (7 tkts.).