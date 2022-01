Chaposa Springs for feature event

CHENNAI:

13 January 2022 00:30 IST

Chaposa Springs, who has improved after her second to Priceless Romance, has an edge over her rivals in the A.M.M. Arunachalam Memorial Trophy (1,000m), the main event of the races to be held here on Thursday (Jan. 13).

1. STAR BLAZE HANDICAP (1,100m), rated 00 to 25 (no whip), 2-00 p.m.: 1. Beauregard (10) Farhan Alam 60.5, 2. Obsession (4) Yash Narredu 59.5, 3. Priceless Treasure (5) Farid Ansari 59, 4. Stern Maiden (11) C. Umesh 59, 5. Sunday Warrior (3) Ramandeep 58.5, 6. Fantastic Hit (9) Indrajeet Kumar 58, 7. Driftwood Pacific (2) M.S. Deora 57, 8. Rajputana (1) B. Dharshan 56.5, 9. Azeria (7) Santosh G 56, 10. Autumn Shower (6) A. Ayaz Khan 55.5, 11. Vibrant Approach (8) S. Kamble 54.5 and 12. Star Chieftain (12) R. Manish 52.

1. OBSESSION, 2. STERN MAIDEN, 3. VIBRANT APPROACH

2. SAY MY NAME HANDICAP (1,100m), 6-y-o & over, rated 20 to 45, 2-30: 1. Pinewood (12) Dhanu Singh 60, 2. Queens Hall (9) C. Umesh 59.5, 3. Beauty Of The Turf (5) Farid Ansari 57.5, 4. Fiat Justitia (3) Yash Narredu 57.5, 5. Henrietta (7) Santosh G 57, 6. Olympicduel (11) B. Dharshan 57, 7. Choir (10) M.S. Deora 53.5, 8. Rush More (6) A. Ayaz Khan 53.5, 9. Cineraria (8) Manikandan 53, 10. Demesthenes (4) P. Sai Kumar 51.5, 11. Renzaccio (2) Mubs Kareem 51.5 and 12. Uncle Sam (1) Ashhad Asbar 51.5.

1. FIAT JUSTITIA, 2. UNCLE SAM, 3. CHOIR

3. MONTE CARLO HANDICAP (1,400m), maiden 4-y-o only, rated 20 to 45, 3-00: 1. Django (5) Yash Narredu 60, 2. Euphoric (11) C.S. Jodha 60, 3. Roka (1) Shane Gray 60, 4. Masterpiece (3) C. Brisson 59.5, 5. Wisaka (4) Ramandeep 59.5, 6. Conscious Keeper (2) P. Sai Kumar 59, 7. Royal Eminence (9) Nakhat Singh 59, 8. Mystical Magician (10) C. Umesh 58.5, 9. Abilitare (6) Shahar Babu 58, 10. Coup De Etait (8) Vishal Bunde 58 and 11. Reign Of Terror (7) B. Dharshan 58.

1. DJANGO, 2. ROKA, 3. EUPHORIC

4. TRACK THUNDER HANDICAP (1,800m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-30: 1. Bring It On (3) Shahar Babu 60, 2. Walking Brave (4) Yash Narredu 58.5, 3. Chaitanya (10) Gaurav Singh 58, 4. Dominant (6) Antony Raj 58, 5. King Roger (11) Ashhad Asbar 58, 6. Moresco (2) Shane Gray 55.5, 7. Wellington (12) C.S. Jodha 54.5, 8. War Chieftain (8) Dhunu Singh 53, 9. Wonderful Era (9) Nakhat Singh 53, 10. Golden Streak (7) Mubs Kareem 52.5, 11. Roses In My Dreams (1) Farhan Alam 50 and 12. Perfect Support (5) R. Manish 50.

1. KING ROGER, 2. WALKING BRAVE, 3. WELLINGTON

5. A.M.M. ARUNACHALAM MEMORIAL TROPHY (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 4-00: 1. Admiral Shaw (5) C. Umesh 56, 2. Little Wonder (4) Dhanu Singh 56, 3. Still I Rise (8) Ashhad Asbar 56, 4. Terminator (3) Yash Narredu 56, 5. Versatile (9) Farhan Alam 56, 6. Chaposa Springs (7) P. Sai Kumar 54.5, 7. Great Spirit (1) S. Kamble 54.5, 8. Royal Symbol (6) C. Brisson 54.5, 9. Shivaratri (2) Nikhil Naidu 54.5 and 10. Timeless Romance (10) Nakhat Singh 54.5.

1. CHAPOSA SPRINGS, 2. TERMINATOR, 3. TIMELESS ROMANCE

6. TEASE ME HANDICAP (1,000m), rated 40 to 65 (no whip), 4-30: 1. Butterfly (3) C. Jaiswar 60.5, 2. Fun Storm (5) Farid Ansari 59, 3. Magnetism (1) Shahzad Alam 58, 4. Glenary (9) Gaurav Singh 57, 5. Empress Eternal (10) Nakhat Singh 56, 6. Krishaa’s Choice (8) B. Dharshan 56, 7. Embrace (4) M.S. Deora 54.5, 8. Ms Boss (6) Ashhad Asbar 54.5, 9. Lady Royal (7) Nikhil Naidu 54 and 10. Proud (2) Farhan Alam 52.5.

1. EMPRESS ETERNAL, 2. MS BOSS, 3. KRISHAA’S CHOICE

7. BARBIDAS HANDICAP (1,000m), 6-y-o & over, rated 40 to 65, 5-00: 1. Magical Wish (8) Gaurav Singh 60, 2. Mon General (6) A.M. Alam 60, 3. Storm Flag (7) Shaliyar Khan 60, 4. Judy Blue Eyes (2) Yash Narredu 59.5, 5. Star Waves (3) Koshi Kumar 59, 6. Celeritas (9) M.S. Deora 58, 7. Queen Of Venice (5) Inayat 56.5, 8. Namaqua (1) Ram Nandan 56 and 9. Wakanda (4) C. Umesh 54.

1. JUDY BLUE EYES, 2. MAGICAL WISH, 3. WAKANDA

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.