Champions Way for the Racing Patrons Cup

Champions Way, who has been well prepared, is expected to score in the Racing Patrons Cup (1,200m), the feature event of the races to be held here on Saturday (July 13). False rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. WELCOME CUP (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1-30 p.m.: 1. Golden Light (2) Akshay K 56, 2. Roman Knight (5) Tousif 56, 3. Chotipari (1) Darshan 54.5, 4. Crimson Flame (8) S.J. Moulin 54.5, 5. Days Date (4) Salman Khan 54.5, 6. Desert Goddess (6) Sandesh 54.5, 7. Havaska (7) Antony 54.5 and 8. Queen Of Kings (3) Vinod Shinde 54.5.

1. DESERT GODDESS, 2. GOLDEN LIGHT, 3. CHOTIPARI

2. ICH DIEN STAKES (Div. II), (1,400m), rated 00 to 25, 2-00: 1. Friya (3) Dhanu S 61, 2. Sunlit Path (7) C. Hemanth 60.5, 3. Tankinika (5) Vivek 60, 4. Sling Shot (2) Indrajeet S 59, 5. Estefania (1) Antony 58.5, 6. Sacred Creator (8) Angad 58, 7. My Visionary (4) Arvind K 57.5, 8. Amazing Luck (9) Saddam H 56.5 and 9. Recreator (6) Shreyas S 56.5.

1. SUNLIT PATH, 2. MY VISIONARY, 3. ESTEFANIA

3. ICH DIEN STAKES (Div. I), (1,400m), rated 00 to 25, 2-30: 1. Avicena (2) Antony 62.5, 2. Quick Witted (6) Sandesh 62.5, 3. Sea Jack (10) Saddam H 62.5, 4. Fire Within (4) Indrajeet S 62, 5. Tropical Mist (9) J. Chinoy 62, 6. Walvis Bay (5) Chethan K 62, 7. Super Sapphire (3) Suraj 61, 8. Lady Godiva (8) Arvind K 60.5, 9. Ice Storm (1) Kiran Rai 59.5 and 10. Striking Eyes (7) P. Siddaraju 58.

1. SUPER SAPPHIRE, 2. AVICENA, 3. LADY GODIVA

4. NEWMARKET STAKES (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 3-00: 1. Benzema (1) Rayan 62.5, 2. Mega Success (—) (—) 61, 3. Southern Warrior (8) Salman Khan 60.5, 4. Pettes Love (6) Sandesh 58, 5. Emeraldo (3) Antony 57.5, 6. Quevega (10) Angad 57.5, 7. Burning Arrow (5) Kiran Rai 56.5, 8. Meghann (11) Sai Kiran 56.5, 9. Akasi (9) Arvind K 56, 10. Air Blast (2) Darshan 55.5, 11. Infinite Spirit (4) P. Siddaraju 54.5 and 12. Sea Kalakar (7) P. Sai Kumar 52.5.

1. EMERALDO, 2. PETTES LOVE, 3. AKASI

5. KUNIGAL STUD STAKES (1,400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 3-30: 1. English Bay (2) Tousif 62, 2. Aherne (7) Antony 60.5, 3. Golden Time (3) Vivek 57.5, 4. Tignanello (4) B.R. Kumar 56.5, 5. Southern Force (5) Akshay K 53.5, 6. The Perfect Choice (6) Sai Kiran 53.5, 7. Sekhmet (8) Saddam H 52 and 8. Memorable Time (1) G. Vivek 51.5.

1. TIGNANELLO, 2. THE PERFECT CHOICE, 3. AHERNE

6. RACING PATRONS CUP (1,200m), rated 80 & above, 4-00: 1. O Hansini (7) Akshay K 60.5, 2. Dun It Again (4) Dhanu S 57, 3. Champions Way (6) Suraj 56, 4. Shubankar (2) Darshan 54, 5. Isnt She Beautiful (3) Sandesh 53.5, 6. Yukan (5) Trevor 53.5, 7. Aldgate (8) G. Vivek 51.5 and 8. Slainte (1) Neeraj 51.5.1.

1. CHAMPIONS WAY, 2. ALDGATE, 3. O HANSINI

7. WELCOME CUP (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-30: 1. Adelanto (2) Arvind K 56, 2. Amusing (4) Arshad 56, 3. Complete Package (3) Antony 56, 4. Don Carlos (8) Trevor 56, 5. Feeling Good (7) G. Vivek 56, 6. Noble Cause (6) Sai Kiran 56, 7. Puranjaya (1) J. Chinoy 56, 8. Stentorian (5) M. Prabhakaran 56 and 9. Supercharge (9) Darshan 56.

1. DON CARLOS, 2. PURANJAYA, 3. COMPLETE PACKAGE

8. MAY DAY STAKES (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Breeze Bluster (8) Shreyas S 62.5, 2. Victoria Doresaani (4) L.A. Rozario 62.5, 3. Anadale (3) Arvind K 61, 4. Del Aviz (9) Trevor 59.5, 5. The Grey Geranium (1) Vivek 59, 6. Turkoman (5) Arshad 59, 7. Norwegian Wood (2) Antony 58.5, 8. Golden Legend (7) G. Vivek 58 and 9. Bleue Dali (6) B. Nayak 54.

1. DEL AVIZ, 2. GOLDEN LEGEND, 3. VICTORIA DORESAANI

9. QUASAR STAKES (1,400m), rates 20 to 45, 4-y-o & over, 5-30: 1. August (10) Antony 61, 2. Southern Power (3) Arshad 60.5, 3. Treasure Chest (9) B. Nayak 60, 4. Sassy (7) Shreyas S 59, 5. Super Marvella (4) Sandesh 59, 6. Asagiri (12) M. Chandrashekar 57.5 7. Grizzly (6) Sai Kiran 57, 8. My Vision (11) Arvind K 56, 9. Vyasa (5) Akshay K 55, 10. Regal Aristocracy (8) S.J. Moulin 54, 11. Schafenberg (2) Saddam H 53.5 and 12. Phoenix Surprise (1) P. Sai Kumar 52.5.

1. AUGUST, 2. VYASA, 3. SUPER MARVELLA

Day’s best: SUPER SAPPHIRE

Double: EMERALDO — DEL AVIZ

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.