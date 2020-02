Cavallo Veloce in line for a hat-trick

Cavallo Veloce, who is in fine from may complete a hat-trick in the South India Sprinters Trial Stakes (1,200m), the chief event of the races to be held here on Friday (Feb.7).

1. PALLATHUR PLATE (1,800m), rated 0 to 25, 2-00 p.m: 1. Cleona (3) Yash 61.5, 2. Naattamai (2) Azfar Syeed 61.5, 3. Dean's Grey (4) Gaddam 60.5, 4. Be My Star (7) Md. Hesnain 60, 5. Gardiner (6) Umesh 55.5, 6. Be My Secret (5) B. Nikhil 54 and 7. Balahak (1) Indrajeet Kumar 50.

1. NAATTAMAI, 2. CLEONA, 3. GARDINER

2. QUEEN OF THE HILLS PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-30: 1. Fires Of Winter (2) Janardhan P 56, 2. Glorious Trust (1) Gaddam 56, 3. King Horof (3) Zervan 56, 4. Europa Star (4) Umesh 54.5, 5. Maleny (7) Brisson 54.5, 6. Pringle Bells (5) B. Nikhil 54.5 and 7. Songbird (6) Yash 54.5.

1. EUROPA STAR, 2. GLORIOUS TRUST, 3. SONGBIRD

3. MADRAS CLUB CUP (Div. II), (1,000m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Exquisite Star (1) A. Imran 60, 2. Star Proof (5) Akshay Kumar 60, 3. Magnificent Star (9) Md. Hesnain 59.5, 4. Daiyamondo (3) Umesh 55.5, 5. Excelentecompanero (4) Azfar Syeed 55.5, 6. Arazinger (6) Md. Asif Khan 55, 7. Driftwood Pacific (10) Janardhan P 54.5, 8. Picture Girl (2) P. Sai Kumar 54.5, 9. Amazing Kitten (8) Shahar Babu 54 and 10. Bright Script (7) Iltaf Hussain 54.

1. DAIYAMONDO, 2. EXQUISITE STAR, 3. STAR PROOF

4. MADRAS CLUB CUP (Div. I), (1,000m) rated 20 to 45, 3-30: 1. Pappa Rich (5) A.M. Alam 60, 2. Star Supremo (1) Rajendra Singh 60, 3. Obsession (3) Azfar Syeed 59, 4. My Passion (9) A. Imran 58.5, 5. Star Waves (8) Akshay Kumar 58.5, 6. Be My Prince (2) Md. Asif Khan 58, 7. Hananiah (4) Umesh 56.5, 8. Henrietta (6) Yash 56, 9. Intox (7) B. Nikhil 56 and 10. Catalyst (10) Shahar Babu 55.

1. MY PASSION, 2. OBSESSION, STAR WAVES

5. SOUTH INDIA SPRINTERS TRIAL STAKES (1,200m), 4-y-o & above, 4-00: 1. Cavallo Veloce (5) A. Imran 60, 2. King T'Chala (1) Umesh 57, 3. Megasthenes (2) Yash 57, 4. Multifaceted (-) (-) 57, 5. Subah Ka Tara (3) Srinath 57 and 6. Apalis (4) Akshay Kumar 54.

1. CAVALLO VELOCE, 2. MEGASTHENES

6. S.S. MOTHILAL MEMORIAL CUP (1,600m), rated 80 & above, 4-30: 1. The Champ (2) Azfar Syeed 60, 2. Tudor Treasure (5) A. Imran 59.5, 3. Chief Of Command (3) Akshay Kumar 58.5, 4. Glorious Destiny (6) Umesh 58.5, 5. Good Fortune (4) Janardhan P 57, 6. Kingoftheworld (7) Gaddam 55 and 7. Optimus Commander (1) Md. Asif Khan 54.

1. GLORIOUS DESTINY, 2. TUDOR TREASURE, 3. CHIEF OF COMMAND

7. NIJINSKY PLATE (1,200m), 6-y-o & above rated 40 to 65, 5-00: 1. Lady Eli 59.5se (12) Iltaf Hussain 60, 2. Admiral Nelson (10) Umesh 59.5, 3. Crown Of Stars (4) Srinath 59.5, 4. Glorious Fire (11) Yash 59.5, 5. Dont Dilly Dally (3) Akshay Kumar 59, 6. Rosebrook (9) Zervan 58.5, 7. Areca Cruise (7) P. Sai Kumar 57.5, 8. Glorious Land (2) A.M. Alam 57.5, 9. Zinfandelle (6) Azfar Syeed 57, 10. Arithmetica (1) Shahar Babu 55.5, 11. Daydreamer (8) B. Nikhil 55 and 12. Silverman (5) Gaddam 50.5.

1. GLORIOUS FIRE, 2. ADMIRAL NELSON, 3. ARECA CRUISE

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: (i): 2, 3 & 4 (ii): 5, 6 & 7.