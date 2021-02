Cavallini obliges in the main event

Irfan Ghatala-trained Cavallini (Akshay K up) won the Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar Memorial Trophy, the feature event of the races held here on Saturday (Feb 27). The winner is owned by M/s. Arun Alagappan Racing LLP.

1. BULL TEMPLE PLATE (Div. III), (1,200m), rated 15 to 35: COPPER SUNRISE (Antony) 1, Belli Deepa (R. Pradeep) 2, Tifanny (Trevor) 3 and Carmine (Shreyas Singh) 4. 2-1/4, 1-3/4 and 1-1/4. 1m, 13.07s. ₹29 (w), 14, 12 and 21 (p), SHP: 41, THP: 40, FP: 166, Q: 90, Trinella: 336 and 255, Exacta: 1,144 and 440. Favourite: Belli Deepa. Owners: Mr. Gurpal Singh, Mr. N. Ramesh & Mrs. S. Jagadamba. Trainer: Prasanna Kumar.

2. NETHRAVATHI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: DESERT ROSE (Nazerul) 1, Pastiche (P. Surya) 2, Daring Sweetheart (R. Pradeep) 3 and Glorious Dancer (Jagadeesh) 4. Lnk, 2 and 1-1/4. 1m, 26.48s. ₹103 (w), 45, 25 and 25 (p), SHP: 67, THP: 84, FP: 3,199, Q: 1,780, Trinella: 18,740 and 12,046, Exacta: 13,357 and 31,166 (carried over). Favourite: Glorious Dancer. Owner: Mr. K.P.G. Appu. Trainer: Neil Darashah.

3. KITTY BANK PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): KNIGHT IN HOOVES (Suraj) 1, Brunhild (Akshay K) 2, Divine Blessings (Antony) 3 and Moonlight Sonata (Zervan) 4. 3-3/4, 2-1/4 and 1-1/4. 1m, 12.65s. ₹16 (w), 11, 12 and 23 (p), SHP: 28, THP: 40, FP: 42, Q: 19, Trinella: 202 and 148, Exacta: 398 and 141. Favourite: Knight In Hooves. Owner: Mr. Daulat Chhabria. Trainer: Rajesh Narredu.

4. BULL TEMPLE PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35: STONE HOUSE (Shreyas Singh) 1, Ocean Dunes (Ankit Yadav) 2, Sir Jersey (Antony) 3 and Chisox (J.H. Arul) 4. 3-1/4, 2-1/2 and 1-1/4. 1m, 13.47s. ₹229 (w), 40, 15 and 17 (p), SHP: 41, THP: 49, FP: 1,500, Q: 560, Trinella: 5,949 and 4,462, Exacta: 46,811 and 20,061. Favourite: Profound. Owner: Mr. Harakchand C. Gandhi. Trainer: M. Rajendra Singh.

5. GATEWAY OF INDIA PLATE (1,600m), rated 30 to 50, 5-y-o & over: GREEN CHANNEL (J.H. Arul) 1, High Priestess (Trevor) 2, Queen Regnant (A. Imran) 3 and Speaking Of Stars (Zervan) 4. Not run: Brown Bess. Shd, Lnk and 1. 1m, 37.89s. ₹486 (w), 55, 13 and 18 (p), SHP: 35, THP: 46, FP: 979, Q: 321, Trinella: 3,810 and 1,270, Exacta: 8,061 and 2,764. Favourite: Speaking Of Stars. Owner: Dr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Neil Devaney.

6. BYERLEY TURK TROPHY (1,200m), rated 30 to 50: DONNA BELLA (Srinath) 1, Asgardia (Shreyas Singh) 2, Ultimate Speed (Jagadeesh) 3 and Benediction (Md. Aliyar) 4. 4, 2-3/4 and 1/2. 1m, 12.24s. ₹75 (w), 23, 15 and 39 (p), SHP: 37, THP: 91, FP: 583, Q: 215, Trinella: 6,264 and 3,068, Exacta: 43,257 (carried over). Favourite: Kimera. Owners: Mrs. Mahima Shailesh, Dr. Dayananda Pai. P, Dr. Thomas A. Chandy and Mr. K. Ravi. Trainer: Irfan Ghatala.

7. SRIKANTADATTA NARASIMHARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 45 to 65: CAVALLINI (Akshay K) 1, Glenary (Arshad) 2, Regal Music (Sai Vamshi) 3 and Harmonia (J.H. Arul) 4. Not run: Ice Floe. 1-3/4, 2-3/4 and 2-1/2. 1m, 11.27s. ₹17 (w), 12, 23 and 22 (p), SHP: 61, THP: 42, FP: 167, Q: 115, Trinella: 1,850 and 453, Exacta: 6,488 and 2,780. Favourite: Cavallini. Owner: M/s. Arun Alagappan Racing LLP. Trainer: Irfan Ghatala.

8. NETHRAVATHI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: RADIANT TREASURE (Ashhad Asbar) 1, Ultimate Striker (Sai Vamshi) 2, Apollo Bay (Akshay K) 3 and Celestial Highway (Nazerul) 4. 3, 1 and 1. 1m, 26.45s. ₹31 (w), 17, 24 and 21 (p), SHP: 63, THP: 42, FP: 341, Q: 164, Trinella: 2,564 and 806, Exacta: 3,089 and 1,135. Favourite: Celestial Highway. Owner: Mr. Satish G. Kundapur. Trainer: Azhar Ali.

9. BULL TEMPLE PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35: MICHIGAN MELODY (Naveen K) 1, Blazing Gold (Arvind K) 2, Areca Angel (R. Ravi) 3 and Flamingo Road (J.H. Arul) 4. 2-3/4, 1 and Lnk. 1m, 14.06s. ₹48 (w), 16, 33 and 150 (p), SHP: 82, THP: 254, FP: 667, Q: 325, Trinella: 17,404 and 7,459, Exacta: 20,803 and 48,540 (carried over). Favourite: Arathorn. Owner: Mr. Satish G. Kundapur. Trainer: B. Prithviraj.

Jackpot: ₹3,54,237 (carried over); Runner-up: 7,990 (19 tkts.); Treble (i): 1,752 (three tkts.); (ii): 6,662 (carried over); (iii): 698 (17 tkts.).