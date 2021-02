Catalina may repeat

Pune:

07 February 2021 00:18 IST

Trainer M. Srinivas Reddy’s Catalina, who won well in her last start at Hyderabad, is well tuned and may repeat in the Gool S. Poonawalla Million (Gr. 3), the main attraction of Sunday’s (February 7) Mumbai races held at Pune.

Rails will be announced one hour before the first race.

1. BOURBON KING PLATE (Div. II) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 1.00 p.m.: 1. Exotique (7) Chouhan 59, 2. Myrcella (5) Zeeshan 55.5, 3. Beejay (4) C.S. Jodha 55, 4. Tomorrows Dreams (10) Sandesh 55, 5. Iron Throne (3) T.S. Jodha 54.5, 6. Vincenzo (9) Parmar 54.5, 7. Blazing Bay (8) Bhawani 54, 8. Its A Deal (6) Merchant 54, 9. Carlos (1) S. Amit 53.5 and 10. Gold Magic (2) Neeraj 52.

1. EXOTIQUE, 2. TOMORROWS DREAMS, 3. IRON THRONE

2. GENERAL OBAIDULLAH KHAN TROPHY (2,400m) Cl. II, rated 60 to 86 — 1.30: 1. In It To Win It (1) M.S. Deora 59, 2. Square Moon (4) S. Amit 58.5, 3. Golden Era (2) Neeraj 58 and 4. Gloriosus (3) Sandesh 54.

1. IN IT TO WIN IT

3. PERCEIVED VALUE PLATE (Div. I) (1,200m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30 — 2.00: 1. Sachertorte (14) Gagandeep 62, 2. Gold Member (7) Dashrath 61, 3. Grand Sinatra (4) Nazil 61, 4. Lagertha (Late Mikayla’s Pride) (9) J. Chinoy 61, 5. Shapath (2) Zervan 61, 6. Mythical Power (11) Ayyar 59.5, 7. Va Bene (5) Neeraj 58, 8. Hollywood Park (3) N.B. Kuldeep 57, 9. Dowsabel (1) Aniket 56.5, 10. Highland Woods (13) T.S. Jodha 56.5, 11. On Va Danser (8) Kaviraj 56.5, 12. Allegria (10) Bhawani 56, 13. Gandalf (12) Peter 53.5 and 14. War Of Attrition (6) Merchant 51.

1. LAGERTHA, 2. GRAND SINATRA, 3. SACHERTORTE

4. BOURBON KING PLATE (Div. I) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 2.30: 1. My Precious (9) A. Prakash 61, 2. Classicus (6) Peter 59.5, 3. Shamshir Sword (4) Chouhan 59.5, 4. Rays Of Sun (11) Parmar 59, 5. Ron (5) S. Amit 58.5, 6. Steppenwolf (3) S.J. Sunil 58.5, 7. Winter (1) T.S. Jodha 57, 8. Marvin (2) C.S. Jodha 55, 9. Miss Scarlett (7) Sandesh 54.5, 10. Gilt Edge (10) Nazil 54 and 11. Hayden (8) N.B. Kuldeep 54.

1. WINTER, 2. SHAMSHIR SWORD, 3. MARVIN

5. COLOMBIANA PLATE (1, 200m), Cl. III, rated 40 to 66 — 3.00: 1. Castilian (3) Zervan 60.5, 2. Ebony (5) Neeraj 57, 3. Leopard Rock (2) Chouhan 57, 4. Epiphany (6) T.S. Jodha 54.5, 5. Agrami (7) Aniket 54, 6. Wild Fire (1) Kaviraj 53.5 and 7. Red Carnation (4) Ayyar 52.5.

1. LEOPARD ROCK, 2. EPIPHANY, 3. CASTILIAN

6. PLEASURE HUNT PLATE (1,400m) (Terms) Maiden, 3-y-o only – 3.30: 1. Alpha Gene (10) Kaviraj 56, 2. Arc De Triomphe (8) Zervan 56, 3. Caprifla (6) C.S. Jodha 56, 4. Heidmar (11) Dashrath 56, 5. Hellbent (7) Parmar 56, 6. Nishk (9) Sandesh 56, 7. Sonic Dash (1) Vishal Bunde 56, 8. Supreme Runner (2) S. Kamble 56, 9. The President (5) T.S. Jodha 56, 10. Beastia (3) Bhawani 54.5, 11. Easy Rider (4) Neeraj 54.5 and 12. Miracle (12) Chouhan 54.5.

1. NISHK, 2. SUPREME RUNNER, 3. THE PRESIDENT

7. GOOL S. POONAWALLA MILLION (Gr. 3) (1,200m) (Terms), 3-y-o only — 4.00: 1. Catalina (7) Zervan 57, 2. Fast Rain (4) T.S. Jodha 55.5, 3. Flying Scotsman (6) C.S. Joddha 55.5, 4. Multiencrypted (8) Parmar 55.5, 5. Raffaello (5) Neeraj 55.5, 6. Souza (2) Chouhan 55.5, 7. Abishola (1) Sandesh 54 and 8. Amare (3) Bhawani 54.

1. CATALINA, 2. MULTIENCRYPTED, 3. RAFFAELLO

8. WARSAW PACT PLATE (1,200m), Cl. IV, 4-y-o only, rated 20 to 46 — 4.30: 1. Intense Approach (–), 2. El Capitan (2) Kaviraj 59, 3. Pense’e (6) Neeraj 58.5, 4. Costa Rica (11) Chouhan 56, 5. Endeavour (13) Sandesh 55, 6. Desert Fire (9) J. Chinoy 54.5, 7. Feel Lucky (12) Nazil 54.5, 8. Killer Clown (7) Zeeshan 54, 9. Super Girl (5) Parmar 53.5, 10. Fifty Grand (3) N.B. Kuldeep 52.5, 11. Gold Charm (1) Nirmal 52.5, 12. Kardashian (10) Peter 52.5, 13. Raechelles Pride (4) Zervan 52.5 and 14. Who Dares Wins (8) M.S. Deora 49.5.

1. EL CAPITAN, 2. PENSE’E, 3. ENDEAVOUR

9. PERCEIVED VALUE PLATE (Div. II) (1,200m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30 — 5.00: 1. Tristar (7) Nazil 59, 2. Arabian Storm (6) Dashrath 58.5, 3. Gold Crest (11) Peter 58.5, 4. Saltbae (14) S. Kamble 57.5, 5. Divija (3) C.S. Jodha 56, 6. Thea’s Pet (5) Kaviraj 55.5, 7. Forever Free (12) M.S. Deora 55, 8. Honourable Eyes (9) Ayyar 55, 9. Primum Non Nocere (2) Neeraj 54, 10. Whispering Queen (10) Vishal Bunde 54, 11. Arabian Muktar (4) Merchant 53.5, 12. Principessa (8) Aniket 51, 13. Highland Wind (13) Zeeshan 49.5 and 14. Red Fire (1) P. Vinod 49.5.

1. ARABIAN STORM, 2. DIVIJA, 3. GOLD CREST

Day’s Best: LEOPARD ROCK

Jackpot: (i) 3, 4, 5, 6 & 7; (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 2, 3 & 4; (ii) 6, 7 & 8; (iii) 7, 8 & 9.

Super Jackpot: 4, 5, 6, 7, 8 & 9.