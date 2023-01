Cat Whiskers primed to repeat in the Bangalore Winter Million 

January 25, 2023 12:30 am | Updated January 24, 2023 05:22 pm IST - BENGALURU:

Cat Whiskers, who is in fine nick may score an encore in the Bangalore Winter Million (1,200m), the chief event of the races to be held here on Wednesday (Jan. 25). False rails (width about 2.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. NATIONAL TOURISM DAY PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 6-y-o & over, 1-30 p.m.: 1. The Strength (8) P. Mani 60, 2. Aceros (2) S. Saqlain 59, 3. Chul Bul Rani (6) Tousif 59, 4. Chain Of Thoughts (9) Antony 58.5, 5. Tiger Returns (7) Rayan 57.5, 6. Flamingo Road (1) Likith Appu 54.5, 7. Beldona (3) Sai Kiran 54, 8. Rorito (5) Md. Aliyar 51.5, 9. Cash Out (4) B. Dharshan 50.5 and 10. Rudram (10) Arshad 50.5.

1. CHAIN OF THOUGHTS, 2. FLAMINGO ROAD, 3. CHUL BUL RANI

2. GATEWAY OF INDIA PLATE (Div. III), (1,400m), rated 20 to 45, 2-00: 1. Arrowette (1) Trevor 60, 2. Sir Tyrrell (8) Ashok K 60, 3. The Perfect Choice (5) Sai Kiran 60, 4. Bruce Almighty (7) S. Shareef 59, 5. Foi (3) Darshan 58.5, 6. Moving Ahead (2) Adarsh 58.5, 7. Quevega (4) R. Ravi 58.5, 8. Southernaristocrat (10) Indrajeet S 58, 9. Firefinch (9) Salman K 57.5 and 10. Mystical Merkabah (6) Kiran Rai 57.

1. ARROWETTE, 2. MYSTICAL MERKABAH, 3. THE PERFECT CHOICE

3. LUNI PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 2-30: 1. Jersey Legend (11) Likith Appu 62, 2. Stellar Gold (1) Darshan 61.5, 3. Speed Seven (7) L.A. Rozario 61, 4. My Vision (4) R. Pradeep 60, 5. Memorable Time (2) S. Saqlain 59.5, 6. Elite Agent (5) Kiran Rai 58.5, 7. Dawn Rising (10) Rayan 58, 8. Love (3) Yash 57, 9. Exalted Dream (6) Jagadeesh 56.5, 10. Russian Romance (8) M. Prabhakaran 56.5 and 11. Paradise Beckons (9) S. Shareef 56.

1. MY VISION, 2. MEMORABLE TIME, 3. SPEED SEVEN

4. GATEWAY OF INDIA PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Czarevitch (9) Trevor 60, 2. Maybach (10) Srinath 57, 3. Aquamatic (11) S. Saqlain 56.5, 4. Ice Storm (1) Jagadeesh 56.5, 5. Mace (2) Vivek 56.5, 6. Macron (3) Antony 56.5, 7. Roman Power (6) Akshay K 56.5, 8. Royal Grant (4) Kiran Rai 56.5, 9. The Athabasca (5) Sai Kiran 56.5, 10. Princess Jasmine (8) Salman K 56 and 11. Silver Swift (7) Indrajeet S 56.

1. CZAREVITCH, 2. ROMAN POWER, 3. MAYBACH

5. SRIKANTADATTA NARASIMHARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 70 & above, 3-30: 1. Knotty Dancer (2) S. John 65, 2. Golden Guest (5) B. Dharshan 58, 3. Star Glory (3) Suraj 54, 4. Peyo (6) Yash 53, 5. Caracas (4) Trevor 52.5 and 6. Forever Together (1) Khurshad A 51.5.

1. STAR GLORY, 2. KNOTTY DANCER

6. BANGALORE WINTER MILLION (1,200m), 3-y-o, (Terms), 4-00: 1. Cat Whiskers (4) Trevor 57, 2. Bold Act (5) Suraj 53, 3. Fearless Joey (2) Yash 53, 4. August (6) Akshay K 51.5, 5. Crosswater (1) S. Saqlain 51.5, 6. Mystikos (3) Neeraj 51.5 and 7. Zuri (7) I. Chisty 51.5.

1. CAT WHISKERS, 2. ZURI, 3. BOLD ACT

7. BANGALORE RACE COURSE 160TH YEAR COMMEMORATION TROPHY (1,600m), 4-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. Kensington (5) Antony 60, 2. Siege Perilous (4) S. John 59.5, 3. All Attractive (6) Akshay K 57, 4. Automatic (2) B.L. Paswan 57, 5. Imperial Blue (3) S. Saqlain 57, 6. Moon’s Blessing (7) Trevor 55.5 and 7. Watchmystars (1) L.A. Rozario 55.5.

1. ALL ATTRACTIVE, 2. KENSINGTON, 3. IMPERIAL BLUE

8. GATEWAY OF INDIA PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Eridani (2) S. Saqlain 60.5, 2. Adjustment (5) Sandesh 60, 3. Super Ruffian (8) S. John 60, 4. Sociable (7) Trevor 59, 5. Sofiya (10) Suraj 59, 6. Capriati (6) Antony 58.5, 7. Always Happy (4) Akshay K 58, 8. Armory (3) Kiran Rai 57, 9. Born King (9) L.A. Rozario 56.5 and 10. The Golden Dream (1) Sai Kiran 56.

1. ADJUSTMENT, 2. ALWAYS HAPPY, 3. SOFIYA

9. NATIONAL TOURISM DAY PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 6-y-o & over, 5-30: 1. Panama (10) L.A. Rozario 62.5, 2. Jokshan (2) Sai Kiran 61, 3. Kings Speech (8) Tousif 61, 4. Osiris (6) P. Mani 61, 5. Ombudsman (9) Srinath 60.5, 6. Classic Charm (4) Darshan 60, 7. Baltimore (1) Antony 59, 8. Queen Regnant (3) Md. Aliyar 59, 9. Ozark (7) Likith Appu 53.5 and 10. Anne Boleyn (5) Arshad 52.

1. OMBUDSMAN, 2. KINGS SPEECH, 3. BALTIMORE

Day’s best: ARROWETTE

Double: CZAREVITCH — ADJUSTMENT

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.