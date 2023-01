Carlisle should repeat in the B. Vijay Reddy Memorial Cup

January 11, 2023 06:30 pm | Updated 06:30 pm IST - Hyderabad

Trainer L. D’Silva’s Carlisle, who won well in his last start, should repeat his performance in the upper division of B. Vijay Reddy Memorial Cup, the chief event of Thursday’s (Jan. 12) races.

1. BUSINESS TYCOON PLATE (1,400m), rated upto 25 (Cat. III) — 1.15 p.m.: 1. Blue Label (8) Surya Prakash 60, 2. Jack Daniel (6) Gaurav Singh 60, 3. Royal Pal ( 7) R.S. Jodha 60, 4. Track Blazer (4) Santosh Raj) 60, 5. Call Of The Blue (2) Deepak Singh 59, 6. Dream Jewel (5) Abhay Singh 56.5, 7. Silver Lining (1) Md. Ekram Alam 56.5 and 8. It’s My Life (3) B. Nikhil 51.5.

1. CALL OF THE BLUE, 2. ROYAL PAL, 3. BLUE LABEL

2. ATTRACTRESS PLATE (1,100m), (Terms), Maiden, 3-y-o only — 1.45: 1. American Flame (9) Mohit Singh 56, 2. Ben Hur (10) B. Nikhil 56, 3. Colt Pistol (8) P. Ajeeth Kumar 56, 4. Happy Soul (4) Surya Prakash 56, 5. MN’S Council (2) Aneel 56, 6. Morning Mist (7) Kiran Naidu 56, 7. Rising Tycoon (5) Akshay Kumar 56, 8. Clare (1) A.A. Vikrant 54.5, 9. Eminency (3) Gaurav Singh 54.5 and 10. Kenaf (6) Afroz Khan 54.5.

1. RISING TYCOON, 2. AMERICAN FLAME, 3. MORNING MIST

3. TWIN STAR CUP (DIV. II) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.15: 1. Golden Inzio (3) Akshay Kumar 60, 2. Mireya (7) D.S. Deora 59, 3. Keep Faith (4) Ashad Asbar 58.5, 4. Alpine Girl (1) Shivansh 57, 5. Protocol (2) Md. Ismail 56, 6. My Marvel (6) P. Ajeeth Kumar 55.5, 7. Siri (5) G. Naresh 54.5 and 8. Samrat (8) Mohit Singh 54.

1. GOLDEN INZIO, 2. KEEP FAITH, 3. MY MARVEL

4. TWIN STAR CUP (DIV. I) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.45: 1. Mr. Perfect (4) Mohit Singh 60, 2. Explosive (7) P. Ajeeth Kumar 55, 3. Soorya Vahan (2) Md. Ismail 55, 4. Salisbury (1) Akshay Kumar 54.5, 5. Power Ranger (6) Gaurav Singh 52.5, 6. Sucker Punch (5) B. Nikhil 52, 7. Precious Gift (3) Ajay Kumar 51 and 8. Lady Danger (8) D.S. Deora 50.5.

1. SALISBURY, 2. MR. PERFECT, 3. LADY DANGER

5. B. VIJAY REDDY MEMORIAL CUP (DIV. II) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.15: 1. Briar Ridge (3) Santosh Raj 60, 2. Bangor On Dee (5) Rafique Sk. 56, 3. Hard To Toss (1) A.A. Vikrant 54.5, 4. True Marshal (9) Akshay Kumar 54.5, 5. Ambitious Star (4) Md. Ekram Alam 53.5, 6. Garnet (2) P. Ajeeth Kumar 53.5, 7. Above The Law (7) Md. Ismail 53, 8. Only My Way (-), 9. Sally (6) B. Nikhil 52 and 10. Classy Dame (8) R.S. Jodha 51.5.

1. TRUE MARSHAL, 2. ABOVE THE LAW, 3. BANGOR ON DEE

6. ANMOL RATAN PLATE (1,600m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.45: 1. Morior Invictus (-), 2. Bandit King (2) Sonu Kumar 59.5, 3. Nightmare (-), 4. Sun Dancer (4) Gaurav Singh 56, 5. Despang (7) Surya Prakash 54.5, 6. Rhythm Selection (1) Aneel 54.5, 7. Miss Marvellous (3) Afroz Khan 53.5, 8. Advance Guard (6) Kuldeep S 52 and 9. Southern Act (5) Md. Ismail 52.

1. MISS MARVELLOUS, 2. BANDIT KING, 3. DESPANG

7. B. VIJAY REDDY MEMORIAL CUP (DIV. I) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 4.15: 1. Carlisle (7) Akshay Kumar 60, 2. Maximum Glamour (3) P. Ajeeth Kumar 58.5, 3. Exotic Dancer (6) A.A. Vikrant 55, 4. Beauty Blaze (8) Santosh Raj 54, 5. Vintage Brut (4) Rafique Sk. 53.5, 6. Top Diamond (2) Md. Ismail 53, 7. Costello (9) B. Nikhil 52.5, 8. The Thunder (5) Ashad Asbar 52.5, 9. Mind Reader (10) R.S. Jodha 51.5, 10. Angel Tesoro (11) G. Naresh 51 and 11. Ok Boss (1) Surya Prakash 51.

1. CARLISLE, 2. BEAUTY BLAZE, 3. MAXIMUM GLAMOUR

8. BALLERINA STAR PLATE (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.45: 1. Pacific Command (3) Abhay Singh 60, 2. Unmatched (5) Surya Prakash 59.5, 3. Vision Of Rose (1) Ashad Asbar 59.5, 4. Prime Gardenia (4) Koushik 59, 5. Royal Star (9) Afroz Khan 56, 6. Plethora (6) R.S. Jodha 54.5, 7. Hot Seat (10) Md. Ismail 54, 8. Reining Queen (2) P. Ajeeth Kumar 52.5, 9. Big Boy (8) D.S. Deora 52, 10. Fatuma (7) Gaurav Singh 51.5, 11. Blue Brigade (12) Rafique Sk. 51, 12. Ayur Tej (13) G. Naresh 50.5, 13. Challenger (11) B. Nikhil 50.5 and 14. Gusty Note (14) Santosh Raj 50.5.

1. PLETHORA, 2. VISION OF ROSE, 3. PRIME GARDENIA

Day’s Best: CARLISLE

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.