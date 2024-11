Cape Wickham claims the main event

J.E. Mckeown’s ward Cape Wickham, ridden by Yash Narredu, won the Madras Race Club Equine Hospital Trophy (2,000m), the main event of the races held here on Saturday (Nov. 23). The winner is owned by M/s. Rajagiri Rubber & Produce Co rep. by Mr. & Mrs. Dilip Thomas.

1. NASA HANDICAP (1,200m): JULIET ROSE (Farid Ansari) 1, Val D’Aran (Yash Narredu) 2, Greeley (M.S. Deora) 3 and Rise Again (Kuldeep Singh) 4. 2-1/4, 2-3/4 and shd. 1m, 12.70s. ₹62 (w), 14, 13 and 65 (p), SHP: 39, THP: 97, FP: 262, Q: 111, Tla: 3,607. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: R. Foley.

2. NORFOLK HANDICAP (1,400m): ROYAL SUPREMACY (Farid Ansari) 1, Aletta (Hindu Singh) 2, Annalisa (B.R. Kumar) 3 and War Emblem (Ram Nandan) 4. Not run: Mahadevi. 1, 3-1/2 and 1/2. 1m, 30.06s. ₹34 (w), 14, 30 and 10 (p), SHP: 82, THP: 33, FP: 323, Q: 184, Tla: 2,086. Owner: Mr. M.A.M. Ramswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: R. Foley.

3. LITTLE OVER HANDICAP (1,600m): LARADO (Kuldeep Singh) 1, Blue Eyed Boy (A.M. Tograllu) 2, Royal Falcon (P. Sai Kumar) 3 and Royal Nobility (Farid Ansari) 4. 2-3/4, 3/4 and 1-1/4. 1m, 14.10s. ₹27 (w), 14, 134 and 10 (p), SHP 40, THP: 49, FP: 613, Q: 194, Tla: 2,683. Owner: Mr. K. Kaliyaperumal. Trainer: Sebestian.

4. MADRAS RACE CLUB EQUINE HOSPITAL TROPHY (2,000m): CAPE WICKHAM (Yash Narredu) 1, Wolf Creek (Hindu Singh) 2, Queen Anula (Kuldeep Singh) 3 and Key To The Mint (C. Brisson) 4. 5, 3/4 and lnk. 2m, 5.88s. ₹48 (w), 21, 29 and 58 (p), SHP: 81, THP: 120, FP: 417, Q: 207, Tla: 9,541. Owners: M/s. Rajagiri Rubber & Produce Co rep. By Mr. & Mrs. Dilip Thomas. Trainer: J.E. Mckeown.

5. SUNDAY SILENCE HANDICAP (1,200m): CROWN DRIVE (A.S. Peter), Gold Ride (Yash Narredu) 2, Spirit Of The Rose (A.M. Tograllu) 3 and Seeking The Stars (B.R. Kumar) 4. 3-1/2, 1 and nk. 1m, 11.72s. ₹137 (w), 17, 13 and 45 (p), SHP: 55, THP: 74, FP: 173, Q: 77, Tla: 9,340. Owner: Mr. A.L. Murugappan. Trainer: B. Suresh.

6. DONCASTER HANDICAP (1,400m): CHARUKALA (Hindu Singh) 1, King O Star (A.S. Peter) 2, Waytogo (A, Ayaz Khan) 3 and Kings Return (Kuldeep Singh) 4. 3-3/4, 1-3/4 and shd. 1m, 28.23s. ₹27 (w), 11, 12 and 56 (p), SHP: 51, THP: 109, FP: 166, Q: 105, Tla: 2,375. Owner: M/s. Bachhawat Farms. Trainer: Vijay Singh.

Jkt: ₹9,526 (7 tkts.), Runner-up: 1,504 (19 tkts.), Mini Jkt: 16,108 (1 tkt.) Tr: 1,694 (15 tkts.).