Cape Wickham claims the Hill Stamina Cup

April 27, 2024 06:46 pm | Updated 06:46 pm IST - UDHAGAMANDALAM

Cape Wickham (C. Umesh up) won the Hill Stamina Cup (2,000m), the main event of the races held here on Saturday (April 27).

The winner is owned by M/s. The Rajagiri Rubber & Produce Co rep. by Mr. & Mrs. Dilip Thomas and trained by J.E. Mckeown.

1. WOODBINE HANDICAP: QUEEN ANULA (K.V. Baskar) 1, Cloud Jumper (M.S. Deora) 2, Wisaka (Farid Ansari) 3 and Royal Nobility (Ram Nandan) 4. 7-3/4, 1 and 3-3/4. 1m 21.50s.

Owner: Dr. Murali Venkataswamy. Trainer: V. Ajith Kumar.

2. NILGIRIS FOREST TROPHY: KING’S BATTALION (Ashhad Asbar) 1, Krishvi (C. Umesh) 2, Annette (C. Brisson) 3 and Charukala (Hindu Singh) 4. 4-1/2, 5-1/4 and 1-1/4. 1m, 28.53s.

Owner: Mrs. Kokila E. Trainer: Fahad Khan.

3. EMERALD VALLEY HANDICAP: GINGERSNAP (L.A. Rozario) 1, Malacca (Surya Prakash) 2, Memory Lane (A.S. Peter) 3 and Showmanship (B. Dharshan) 4. 4, 2 and nk. 1m 42.42s.

Owner: Mr. Tatineni Preasad Rao. Trainer: Suraj Shaw.

4. HILL STAMINA CUP: CAPE WICKHAM (C. Umesh) 1, Royal Baron (C.Brisson) 2, Sweet Fragrance (Koshi Kumar) 3 and Alpha Domino (Ashhad Asbar) 4. 3-1/4, 1/2 and 3. 2m 10.31s.

Owners: M/s. The Rajagiri Rubber & Produce Co rep. by Mr. & Mrs. Dilip Thomas. Trainer: J.E. Mckeown.

5. ZURBARAN HANDICAP (Div. I): RAFFINATO (C. Umesh) 1, Despacito (M.S. Deora) 2, Saint Emilion (L.A. Rozario) 3 and Dazzling Princess (A.M. Tograllu) 4. 3/4, shd and 1-3/4. 1m 17.04s.

Owner: Mr. Cheriyan Abraham.Trainer: Fahad Khan

6. ZURBARAN HANDICAP (Div. II): LEBUA (Koshi Kumar) 1, Wild Frank (S. Imran) 2, Conscious Keeper (Surya Prakash) 3 and Wood Art (Ramandeep) 4. 3, 2-1/2 and snk. 1m 16.42s.

Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. M/s. GMMSR Advisory Services. Trainer: R. Ramanathan.

7. MOMENT OF GLORY HANDICAP: BLUE EYED BOY (Koshi Kumar) 1, Kallipos (Ramandeep) 2, Salome (S.J. Moulin) 3 and King O Star (Kuildeep Singh) 4. 3/4, 2 and hd. 1m 28.30s.

Owners: Mr. R.M. Ramaswamy, Dr. Annamalai V, Mr. D. Nagaraj & Mr. Sridharan M. Trainer: R. Ramanathan.