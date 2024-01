Candy Girl wins the Qutab Shahi Million

January 20, 2024 06:21 pm | Updated 06:21 pm IST - Hyderabad

Trainer K. Satheesh’s Candy Girl, ridden by Md. Ekram Alam, won the Qutab Shahi Million, the main event of Saturday’s (Jan. 20) races.

The winner is owned by M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust.

1. RED SATIN PLATE: D BATTLE (Ajay Kumar) 1, Miracle Mary (Shivansh) 2, Assured Success (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and Coming Home (Akash Rajput) 4. 2, 1-1/4 and Neck. 1m 12. 91s. ₹16 (w), 13, 11 and 12 (p). SHP: 44, THP: 31, SHW: 12 and 18, FP: 64, Q: 42, Tanala: 249. Favourite: D Battle.

Owner: Mr. G.V. Reddy. Trainer: G. Sandeep.

2. INDIAN NAVY ROLLING CHALLENGE TROPHY (Div. I): THE THUNDER (A. Ashad Asbar) 1, Plethora (Nakhat Singh) 2, Wind Sprite (Afroz Khan) 3 and Calista Girl (Kaviraj) 4. Not run: Santa Barbara. 1-1/4, Shd and 3-1/4. 1m 5. 65s. ₹21 (w), 11, 40 and 21 (p). SHP: 167, THP: 75, SHW: 10 and 69, FP: 494, Q: 352, Tanala: 8,196. Favourite: The Thunder.

Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: B. Mukesh Kumar.

3. INDIAN NAVY ROLLING CHALLENGE TROPHY (Div. II): ALEXINA (Santosh Raj N.R.) 1, Classical Music (Kuldeep Singh (Jr) 2, Red Snaper (Mukesh Kumar) 3 and Silk (Surya Prakash) 4. Not run: Capital Gain. ₹54 (w), 12, 13 and 26 (p). SHP: 27, THP: 70, SHW: 12 and 31, FP: 325, Q: 135, Tanala: 1,554. Favourite: Life’s Living.

Owners: Mr. Ashok Ranpise & Mr. S. Prasad Raju. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

4. GAJASIMHA RAO MEMORIAL CUP: STRAUSS (Akash Rajput) 1, Royal Grace (Mukesh Kumar) 2, Sun Dancer (Kiran Naidu) 3 and Bangor On Dee (Afroz Khan) 4. ₹17 (w), 10, 14 and 21 (p). SHP: 37, THP: 60, SHW: 16 and 11, FP: 69, Q: 47, Tanala: 407. Favourite: Strauss.

Owner: Mr. Rajeev Sharma. Trainer: Magan Singh.

5. QUTAB SHAHI MILLION: CANDY GIRL (Md. Ekram Alam) 1, Huntingdon (Mukesh Kumar) 2, Siddharth (P. Trevor) 3 and Priceless Gold (Antony Raj S) 4. 2, Shd and Shd. 1m 38. 61s. ₹46 (w), 31 and 33 (p). SHP: 60, THP: 80, SHW: 25 and 78, FP: 495, Q: 144, Tanala: 833. Favourite: Siddharth.

Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

6. COMMON LAND PLATE: DIVINE DESTINY (Surya Prakash) 1, Lady Danger (Akash Rajput) 2, Barbet (P. Trevor) 3 and Path Of Peace (P. Ajeeth Kumar) 4. 1-1/4, 1 and 2-1/4. 2m 7. 26s. ₹47 (w), 14, 14 and 17 (p). SHP: 44, THP: 42, SHW: 27 and 11, FP: 384, Q: 132, Tanala: 982. Favourite: Barbet.

Owners: Mr. Champaklal Zaveri, Mrs. Bindu C. Zaveri, Miss. Harsha N. Desai & Miss. Niti N. Desai, rep. Zaveri Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

Jackpot: 70%: ₹17,055 (12 tkts.), 30%: 1,328 (66 tkts.).

Mini Jackpot: 11,291 (5 tkts.).

Treble: (i) 492 (50 tkts.), (ii) 1,220 (42 tkts.).

