Trainer M. Narredu’s ward California should score over her rivals in the M.D. Mehta Trophy, the main event of Thursday’s (Jan. 2) afternoon races.

Rails will be placed 3 metres wide from 1400m to 1200m and 7 metres wide from 800m upto the winning post.

1. WHITE METAL PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.00 p.m.: 1. Free Gold (7) David Egan 59, 2. Athulya (6) Nicky Mackay 58.5, 3. Rogue One (3) Dashrath 58.5, 4. Its A Deal (4) Sandesh 56.5, 5. Arrecife (5) Bhawani 56, 6. Thunderclap (1) Chouhan 55.5 and 7. Nicollini (2) Leigh Roche 54.

1. FREE GOLD, 2. ATHULYA, 3. NICOLLINI

2. MAYOR’S TROPHY (2,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 2.30: 1. Gdansk (3) Neeraj 59, 2. Jager Bomb (2) Dashrath 56.5, 3. Lucky Luciano (1) Sandesh 56.5, 4. Fleur De Lys (5) C.S. Jodha 55.5 and 5. Notoriety (4) Leigh Roche 55.5.

1. FLEUR DE LYS, 2. NOTORIETY

3. SPINOZA PLATE DIV. I (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30: 1. Sandalphon (1) C.S. Jodha 61.5, 2. American Odessey (11) P. Naidu 60.5, 3. Dragonmoss (3) Malam 60, 4. Shapath (10) Chouhan 60, 5. Allegria (5) Pranil 59.5, 6. Navigator (6) Kaviraj 59, 7. Grand Architect (2) Ayyar 58.5, 8. Gloriana (4) Neeraj 58, 9. Regal Shot (9) Bhawani 58, 10. Jack Flash (8) Nazil 56 and 11. Sixth Emperor (7) Aniket 52.

1. SHAPATH, 2. SANDALPHON, 3. ALLEGRIA

4. DEMOCRATICUS PLATE (1,200m), Cl.III, rated 40 to 66, 3.30: 1. Krieger (2) A. Prakash 59, 2. Auspicious (7) Nathan Evans 58, 3. Ebony (8) Neeraj 57.5, 4. Timeless Deeds (3) Aniket 56.5, 5. Tenerife (6) Nicky Mackay 56, 6. Bunting (1) Akshay 55, 7. Dazzling Star (4) Bhawani 54 and 8. Barack (5) Leigh Roche 52.5.

1. BARACK, 2. DAZZLING STAR, 3. EBONY

5. CLINTON PLATE (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.00: 1. Odessa (2) S. Kamble 61.5, 2. Strong Storm (5) Zervan 61, 3. Agrami (4) Sandesh 58, 4. Kennedy (3) Leigh Roche 57, 5. Laburnum (10) Nicky Mackay 57, 6. Classicus (9) Bhawani 56.5, 7. Power Of Thor (6) Dashrath 56, 8. Adonijah (7) K. Pranil 54, 9. Flying Dragon (8) Ayyar 53 and 10. Golden Eclipse (1) Nazil 51.

1. POWER OF THOR, 2. AGRAMI, 3. LABURNUM

6. M.D. MEHTA TROPHY (1,200m), Maiden, 3-y-o only, 4.30: 1. Marvin (4) Nicky Mackay 55, 2. Monarchos (3) C.S. Jodha 55, 3. Southern Frontier (2) Bhawani 55, 4. California (6) Sandesh 53.5, 5. Isle Of Skye (7) David Egan 53.5, 6 La Teste (1) Neeraj 53.5 and 7. Magic In The Wind (5) Parmar 53.5.

1. CALIFORNIA, 2. ISLE OF SKYE, 3. MONARCHOS

7. SPINOZA PLATE DIV. II (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30, 5.00: 1. Officer In Command (1) Santosh 60, 2. Maestro (10) Neeraj 58, 3. Psychic Fire (11) S. Amit 58, 4. Hexahedron (9) C.S. Jodha 56.5, 5. Romantic Eyes (4) J. Chinoy 55.5, 6. Western Style (2) Parmar 55.5, 7. Osprey Arrow (3) K. Pranil 54.5, 8. Cray Cray (6) Nazil 52, 9. Solo Mission (8) A. Prakash 49.5, 10. Lilbeth (7) Dashrath 49 and 11. Lovely Fairy (5) Zeeshan 49.

1. OFFICER IN COMMAND, 2. ROMANTIC EYES, 3. CRAY CRAY

Day’s Best: BARACK

Double: FREE GOLD - OFFICER IN COMMAND

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.