ADVERTISEMENT

Brook Magic and Silk Stuff impress

December 02, 2023 05:39 pm | Updated 05:39 pm IST

CHENNAI: Brook Magic and Silk Stuff impressed when the horses were exercised here on Saturday morning (Dec. 2).

Inner sand:

600m: Sinatra (S. Kabdhar) 42.5. In good shape. Admiral Shaw (Inayat) 45.5. Easy.

800m: Mutant (Ram Nandan), Masterpiece (rb) 57, 600/42.5. They shaped well. Windsor Walk (rb) 58, 600/44. Unextended. Royal Icon (S. Kabdhar), Augusta (Farhan Alam) 55, 600/40.5. Former impressed. Annexed (Farhan Alam) 55, 600/42. Worked well. Sunche Dreams (rb), a 2-y-o (Moonlight Magic - Zazou) (rb) 59.5, 600/45. They finished together. Crown Drive (Farhan Alam), Crown Angel (S. Kabdhar) 57, 600/41. Former was handy while the latter was pushed.

Sign up for newsletters, unlock features and do more on The Hindu
LOG IN
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW

ADVERTISEMENT

1000m: Gandolfini (P. Vikram) 1-11.5, 800/57, 600/45. Worked well. Slainte (rb) 1-13, 800/59.5, 600/45. Handy. A 2-y-o (Charmo - Fairy Fantasy) (rb) 1-11.5, 800/58, 600/45.5. Eased up. Soft Whisper (S. Kabdhar) 1-7, 800/55.5, 600/40.5. In fine trim. The Sting (rb) 1-9.5, 800/57, 600/44. In good condition. Bomber Jet (rb) 1-17.5, 8001-2.5, 600/48. Easy. Wonderful Era (rb) 1-15.5, 800/1-0.5, 600/46. Moved freely. Brook Magic (Farhan Alam), Cavallo Volante (S. Kabdhar) 1-3.5, 800/50.5, 600/38.5. They moved attractively. A 2-y-o (Dali - Sheer Elation) (rb) 1-13, 800/.59, 600/44. Handy. Silk Stuff (Inayat), Be Calm (Ram Nandan) 1-6, 800/52, 600/39. Formed showed out. Renegade (rb) 1-11.5, 800/59, 600/45.5. Eased up in the last part. A 2-y-o (Chinese Whisper - Stormbolite) (Inayat), Glorious Evensong (Ram Nandan) 1-14.5, 800/1-0.5, 600/45.5. They moved on the bit. A 2-y-o (Dali - Reflections) (rb) 1-15.5, 800/1-1.5. 600/48. Eased up.

1200m: Kings Walk (rb) 1-24, 1000/1-10, 800/57, 600/43.5. Urged in the last part.

Noted on Sunday (Nov. 26):

Inner sand:

600m: Moriset (Ram Nandan) 40. In fine condition. Berrettini (Ram Nandan) 39.5. Moved well. Royal Falcon (rb), Raffinato (rb) 41.5. They moved together Gazebo Grande (rb) 44.5.

800m: Awesomeness (rb), Mayflower (rb) 58.5, 600/44. They finished level. Off Shore Breeze (rb), a 2-y-o (Lucifer Sam - Power Drive) (rb) 58.5, 600/45. They are in good shape. Kundavi (rb), Sangavai (rb) 1-2.5, 600/47.5. Swarga (Inayat) 59.5, 600/45.5. Moved freely. Rhiannan (rb), Western Girl (rb) 57.5, 600/43. They worked well. Wonderful Era (rb) 1-2.5, 600/47.5. Easy.

1000m: Despacito (A. Ayaz Khan) 1-17, 800/1-2, 600/47. Easy. Wind Symbol (Inayat) 1-15.5, 800/1-2, 600/46.5. Easy. The Sting (rb), Regal Kid (rb) 1-12, 800/58.5, 600/44.5. A fit pair. Zen Zero (Ram Nandan) 1-14.5, 800/1-0, 600/45.5. Handy. Conscious Keeper (rb) 1-17, 800/1-2, 600/47. Easy. Sensations (P. Vikram) 1-14.5, 800/1-1, 600/46.5. Moved freely.

Noted on Friday (Nov. 24):

Inner sand:

600m: Off Shore Breeze (rb), a 2-y-o (Dali - Sheer Elation) (Inayat) 39.5. They strode out well.

800m: Desert Star (rb) 56, 600/41. Shaped well.

1000m: A 2-y-o (Multitude - Long Beach) (rb), Romualdo (rb) 1-11.5, 800/59, 600/45.5. Former finished two lengths in front. A 2-y-o (Lord Admiral - Darkyila) (Inayat), Element (Ram Nandan) 1-6, 800/53.5, 600/41. Former showed out. Blue Eyed Boy (rb) 1-16.5, 800/1-1, 600/45. Niggled. Zen Zero (Ram Nandan), a 2-y-o (Dali - Real Queen) (R. Manish) 1-9.5, 800/56, 600/42.5. Former finished three lengths in front. Swarga (Inayat) 1-14.5, 800/1-1, 600/46.5. Easy. Noble Grand (R. Manish), Stillwater (rb) 1-11, 800/59, 600/45. They finished together.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month
unlock them all
SUBSCRIBE NOW
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW
This is your last free article.
to read unlimited content from The Hindu
SUBSCRIBE NOW
Get The Hindu News App on
Get The Hindu News App on

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

To enjoy additional benefits

Make most of your subscription

Crossword+

CONNECT WITH US