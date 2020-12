British Empress should make amends in the Time And Place Plate

The four-year-old filly British Empress, who ran second in her last start, should make amends in the Time And Place Plate, the feature event of Sunday’s (Dec. 6) races.

1. GRACE HANOVER PLATE (1,100m), Maiden, 2-y-o only, (Cat. II), 1.15 p.m.: 1. Ascot (5) Afroz Khan 56, 2. Ashwa Jauhar (6) Suraj Narredu 56, 3. Bruno (10) Kiran Naidu 56, 4. Charmer (2) B.R. Kumar 56, 5. Dream Station (8) Ajit Singh 56, 6. Jarvis (4) R. Laxmikanth 56, 7. Quality Warrior (1) G. Naresh 56, 8. Tenth Attraction (14) Akshay Kumar 56, 9. The Prospect (12) A.A. Vikrant 56, 10. Angelita (15) Gaddam 54.5, 11. By The Bay (3) Ashad Asbar 54.5, 12. Inside Story (7) Nakhat Singh 54.5, 13. Moonlight Ruby (13) Irvan Singh 54.5, 14. Over Joy (9) Kuldeep Singh 54.5 and 15. Sally (11) Md.Ismail 54.5.

1. ASHWA JAUHAR, 2. JARVIS, 3. QUALITY WARRIOR

2. TIC TOC PLATE (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65, (Cat. II), 1.45: 1. Sitara (8) Abhay Singh 60.5, 2. King Maker (3) Surya Prakash 59, 3. Palace On Wheels (4) Gopal Singh 58.5, 4. Rapid Fire (5) Suraj Narredu 58.5, 5. Loch Stella (11) Jitendra Singh 57.5, 6. Makram (2) Afroz Khan 57, 7. Marina Del Rey (7) Kiran Naidu 55.5, 8. N R I Vision (9) Koushik 54, 9. La mer (6) Md. Ismail 53.5, 10. Apollo (13) Ashad Asbar 53, 11. Flamingo Fame (14) Santosh Raj N R 52, 12. Sporting Smile (10) Nakhat Singh 52, 13. Soul Empress (12) Gaddam 51 and 14. Incredulous (1) B.R. Kumar 50.

1. SITARA, 2. RAPID FIRE, 3. APOLLO

3. CABARET PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.15: 1. Angel Tesoro (8) B.R. Kumar 60, 2. Explosive (18) Irvan Singh 60, 3. Aerial Combat (1) Akshay Kumar 58, 4. O’Brien (11) Deepak Singh 56, 5. Crazy Horse (14) Md. Ismail 55, 6. Tapatio (2) Surya Prakash 55, 7. Detonator (6) Gaurav Singh 54.5, 8. Amaretto (12) Gaddam 54, 9. Grand Finale (7) A.A. Vikrant 54, 10. Stud Poker (17) Kuldeep Singh 54, 11. Surseine (10) Koushik 54, 12. Tough And Go (16) Abhay Singh 53, 13. Blue Valentine (15) R. Laxmikanth 52.5, 14. Cephalonia (13) G. Naresh 52.5, 15. Cheltenham (4) Afroz Khan 52.5, 16. Lagos (5) Jodha R S 52.5, 17. Melting Ice (3) Nakhat Singh 52.5 and 18. Misty River (9) Ajit Singh 52.5.

1. AERIAL COMBAT, 2. CRAZY HORSE, 3. ANGEL TESORO

4. TIC TOC PLATE (Div. II) (1,200m), rated 40 to 65, (Cat. II), 2.45: 1. Strategist (7) Suraj Narredu 60.5, 2. Her Legacy (5) Kiran Naidu 59.5, 3. Asteria (3) Rohit Kumar 59, 4. Guiding Force (2) Santosh Raj N R 58.5, 5. Prince Caspian (13) Jitendra Singh 57.5, 6. N R I Elegance (12) Koushik 56, 7. Ayur Shakti (8) Afroz Khan 55, 8. Evon Von Brando (1) R. Laxmikanth 53.5, 9. Meritocracy (4) Abhay Singh 53.5, 10. Celeritas (6) Md. Ismail 53, 11. Classy Guy (9) C.P. Bopanna 52, 12. Hidden Hope (10) Kuldeep Singh 51 and 13. Wah Ms Zara (11) Irvan Singh 51.

1. STRATEGIST, 2. CELERITAS, 3. HIDDEN HOPE

5. HIMAYAT SAGAR PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. Balius (4) Rohit Kumar 61.5, 2. Dancing Doll (14) Md. Ismail 61.5, 3. New State (2) Irvan Singh 60.5, 4. Hurricane (6) Abhay Singh 60, 5. Man Apart (1) Gaurav Singh 60, 6. Promiseofhappiness (10) A.A. Vikrant 59, 7. Blazing Speed (5) Jitendra Singh 58, 8. Wood Bridge (13) Surya Prakash 58, 9. Royal Green (3) Akshay Kumar 57.5, 10. Story Teller (9) Nakhat Singh 55.5, 11. Magic Street (11) Suraj Narredu 53.5, 12. Farmville (7) B.R. Kumar 53, 13. Air Salute (12) Afroz Khan 52.5 and 14. Satin Symphony (8) Santosh Raj N R 50.

1. MAGIC STREET, 2. STORY TELLER, 3. ROYAL GREEN

6. TIME AND PLACE PLATE (1,600m), rated 40 to 65, (Cat. II), 3.45: 1. Artistry (1) Irvan Singh 60, 2. Dandy Man (5) Ashad Asbar 59, 3. Egyptian Prince (3) Surya Prakash 59, 4. British Empress (13) Akshay Kumar 58.5, 5. Premier Action (2) Suraj Narredu 56.5, 6. Miss Marvellous (7) Kiran Naidu 55, 7. Beyond Limits (10) Gopal Singh 54.5, 8. Big Brave (14) Santos Raj N R 54.5, 9. Rhythm Selection (Ex: No Compromise) (9) Kuldeep Singh 54, 10. Lockhart (11) Afroz Khan 53.5, 11. Gusty Look (12) Koushik 53, 12. Call Of The Blue (15) Gaurav Singh 52.5, 13. Ice Warrior (4) Nakhat Singh 52, 14. Star Of Tiara (6) G. Naresh 51.5 and 15. N R I Heights (8) Abhay Singh 50.5.

1. BRITISH EMPRESS, 2. PREMIER ACTION, 3. DANDY MAN

7. HIMAYAT SAGAR PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.15: 1. Marvel Princess (12) Santosh Raj N R 61, 2. Golden Hope (A.A. Vikrant (1) 60.5, 3. Tiger Of The Sea (2) R. Laxmikanth 60.5, 4. Platinum Claasz (10) Abhay Singh 60, 5. Human Touch (8) Irvan Singh 59, 6. Sublime (9) Gopal Singh 59, 7. Shiloh (14) Deepak Singh 58.5, 8. Solo Winner (7) Jitendra Singh 58.5, 9. Starboy (13) Ashad Asbar 57, 10. Brush The Sky (4) Afroz Khan 55, 11. Country’s Gift (6) B.R. Kumar 54, 12. Smarty (5) Gaurav Singh 54, 13. N R I Flame (3) Gaddam 52.5 and 14. Negress Princess (11) G. Naresh 52.5.

1. MARVEL PRINCESS, 2. SUBLIME, 3. STARBOY

8. MEDAK PLATE (1,400m), 4-y-o & upward, rated upto 25, (Cat. III), 4.45: 1. Starwalker (12) Akshay Kumar 60, 2. Sun Dancer (11) Afroz Khan 60, 3. Tough Lady (9) Surya Prakash 60, 4. Vallee Ikon (4) Deepak Singh 60, 5. Dillon (8) Gaurav Singh 59.5, 6. Maxwell (5) Jitendra Singh 59.5, 7. Royal Avenger (13) G. Naresh 59.5, 8. Halo’s Princess (17) Jodha R S 59, 9. Original Temptress (7) Abhay Singh 58.5, 10. Whiskery (15) Md. Ismail 58.5, 11. Bedazzled (18) Nakhat Singh 58, 12. Moka (1) Ajit Singh 58, 13. Kintsugi (16) Koushik 57.5, 14. Acadian Angel (14) Kiran Naidu 57, 15. Agilis (10) Gopal Singh 54.5, 16. Moment Of Silence (Ex: Vijays Maestro) (6) A.A. Vikrant 54, 17. Hopscotch (2) B.R. Kumar 52 and 18. Golden Faraska (3) Santosh Raj N R 50.

1. STARWALKER, 2. DILLON, 3. TOUGH LADY

Day’s best: ASHWA JAUHAR

Double: AERIAL COMBAT — STRATEGIST

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini jackpot: (i) 2, 3 , 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8. Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8. Tanala: All races.