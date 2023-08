Briar Ridge takes the top spot in the Osman Sagar Cup

August 01, 2023 06:42 pm | Updated 06:43 pm IST

Hyderabad: Trainer K.S.V. Prasad Raju’s ward Briar Ridge (Santosh Raj N R up) claimed the Osman Sagar Cup, the chief event of Tuesday’s (Aug. 1) races. The winner is owned by M/s. Teegala Vijender Reddy, Teegala Sumant Reddy & Ashok Ranpise. Prasad Raju saddled two more winners on the day.

1. TENACITY PLATE: BLUE LABEL (R.S. Jodha) 1, Sorry Darling (Surya Prakash) 2, Ar Superior (P. Sai Kumar) 3 and Riffa (Md. Ismail) 4. 1, 1/2 and 1/2. 1m, 16.90s. ₹70 (w), 16, 15 and 20 (p). SHP: 55, THP: 55, SHW: 45 and 28, FP: 387, Q: 195, Tanala: 2,509. Favourite: My Master. Owners: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Trust. Trainer: K. Satheesh.

2. CON AMORE PLATE: ALEXINA (P. Sai Kumar) 1, Pontefract (Afroz Khan) 2, Colt Pistol (Akshay Kumar) 3 and Thunder Knight (Neeraj) 4. 5, 2 and Shd. 1m, 7.95s. ₹14 (w), 11, 54 and 13 (p). SHP: 154, THP: 34, SHW: 11 and 97, FP: 498, Q: 280, Tanala: 1,007. Favourite: Alexina. Owner: Mr. Ashok Ranpise. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

Note: Soon after the start, Happy Soul and Chivalry dislodged their riders Surya Prakash and Nakhat Singh respectively. Both the jockeys escaped unhurt.

3. P.M. BOKDAWALLA MEMORIAL CUP (Div. II): BRILLIANT STAR (Yash Narredu) 1, Rising Queen (Md. Ismail) 2, Malibu (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and Star Racer (Kuldeep Singh (Jr) ) 4. 5-3/4, 2-1/2 and 4. 1m, 14. 6s. ₹11 (w), 11, 31 and 12 (p). SHP: 132, THP: 29, SHW: 10 and 63, FP: 130, Q: 106, Tanala: 474. Favourite: Brilliant Star. Owners: Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni, Mr. Tripuranenivenkata Aditya Choudary and Mr. Teja Gollapudi. Trainer: N. Ravinder Singh.

4. ADILABAD PLATE (Div. I): ENABLING (Akshay Kumar)1, Reigning Beauty (S. Saqlain) 2, Yaletown (Kuldeep Singh (Jr) ) 3 and Splendour On Grass (Mohit Singh) 4. 5, 1/2 and 1-1/4. 1m, 7.76s. ₹15 (w), 10, 11 and 20 (p). SHP: 35, THP: 52, SHW: 10 and 20, FP: 44, Q: 30, Tanala: 244. Favourite: Enabling. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. Trainer: N. Ravinder Singh.

5. P.M. BOKDAWALLA MEMORIAL CUP (Div. I): KENAF (Afroz Khan) 1, Garnet (A.A. Vikrant) 2, Pal Cha (B. Nikhil) 3 and Beauty Flame (Kuldeep Singh (Sr) ) 4. 5-3/4, 1-1/4 and 3-1/4. 1m, 14.67s. ₹14 (w), 10, 13 and 13 (p). SHP: 30, THP: 27, SHW: 11 and 11, FP: 32, Q: 24, Tanala: 97. Favourite: Kenaf. Owners: Mr. Hari Sharan Devgan, Mr. Rajesh Sanghani & Mr. G.B. R. Prasad. Trainer: L. D’Silva.

6. ADILABAD PLATE (Div. II): COMMANDING KNIGHT (P. Sai Kumar) 1, Adbhut (Mr. Ekram Alam) 2, Its On (D.S. Deora,) 3 and Fresh Hope (Shivansh) 4. Not run: Calista Girl. Shd, 5-1/2 and 5. 1m, 8.12s. ₹18 (w), 10, 10 and 18 (p). SHP: 26, THP: 45, SHW: 10 and 15, FP: 40, Q: 13, Tanala: 82. Favourite: Adbhut. Owners: Mr. G. Lakshmi Prasad & Mr. Sudheer Pogaku. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

Note: Divine Connection dropped her rider R.S. Jodha soon after the start and he escaped unhurt.

7. OSMAN SAGAR CUP: BRIAR RIDGE (Santosh Raj N R) 1, Beauty Blaze (Akshay Kumar) 2, Morior Invictus (Surya Prakash) 3 and Miss Little Angel (Abhay Singh) 4. 3/4, 2-1/4 and 3/4. 1m, 14.23s. ₹326 (w), 53, 15 and 90 (p). SHP: 37, THP: 292, SHW: 88 and 12, FP: 2,385, Q: 509, Tanala: 79, 205. Favourite: Carlisle. Owners: M/s. Teegala Vijender Reddy, Teegala Sumant Reddy & Ashok Ranpise. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

8. SCARLET PRINCE PLATE: WORCESTER (Akshay Kumar) 1, Lucky Zone (P. Aheeth Kumar) 2, Proud Mary (A. Imran Khan) 3 and Muaser (P. Sai Kumar) 4. Not run: Golden Gazelle and Flashing Memories. 2, 2-1/4 and 4-1/4. 1m, 28.57s. ₹26 (w), 10, 16 and 11 (p). SHP: 44, THP: 62, SHW: 11 and 40, FP: 119, Q: 87, Tanala: 391. Favourite: Proud Mary. Owners: Mr. M. Ramakrishna Reddy & Mr. Bharat Venkat Epur. Trainer: L. D’Silva.

Jackpot: 70%: ₹2,489 (140 tkts.) & 30%: 460 (324 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 29 (1,318 tkts.), (ii) 2,078 (24 tkts.).

Treble: (i) 124 (346 tkts.), (ii) 21 (1,004 tkts), (iii) 1,127 (33 tkts.).