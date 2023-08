Briar Ridge should repeat in the Mount Everest Plate

August 07, 2023 12:48 am | Updated 12:48 am IST - Hyderabad

The five-year-old gelding Briar Ridge, who won a race last week, should repeat his performance in the Mount Everest Plate, the chief event of Monday’s (Aug. 7) races here.

1. THE PALAMPET PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 1.55 p.m.: 1. Faiz (5) Afroz Khan 56, 2. Lucky Nine (8) G. Naresh 56, 3. Alcahol Free (2) Tograllu 54.5, 4. Eminency (6) P. Sai Kumar 54.5, 5. Exeter (1) P. Ajeeth Kumar 54.5, 6. Moon Walk (7) B. Nikhil 54.5, 7. Nkalanzinzi (4) Kiran Naidu 54.5 and 8. Planet Super (3) Kuldeep Singh (Sr) 54.5.

1. MOON WALK, 2. FAIZ, 3. LUCKY NINE

2. ASCOT PLATE (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 2.25: 1. Encore (6) P. Sai Kumar 56, 2. Sacred Bond (5) S. Saqlain 56, 3. Shadow Of The Moon (2) Yash Narredu 56, 4. Spiritual Power (4) A.A. Vikrant 56, 5. Terenga (8) Antony Raj S 56, 6. Galore (7) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 7. Lady Racines (3) Akshay Kumar 54.5 and 8. Toffee (1) R.S. Jodha 54.5.

1. SHADOW OF THE MOON, 2. LADY RACINES, 3. TOFFEE

3. MOUNT EVEREST PLATE (1,200m), (Terms) 3-y-o and upward (Cat. II) — 3.00: 1. City Of Blessing (1) P. Sai Kumar 60, 2. Unsung Hero (6) P. Ajeeth Kumar 60, 3. City Of Bliss (2) Neeraj 58.5, 4. Briar Ridge (5) Santosh Raj 58, 5. Mark My Day (4) Kuldeep Singh (Sr) 58 and 6. Kesariya Balam (3) G. Naresh 55.

1. BRIAR RIDGE, 2. KESARIYA BALAM, 3. CITY OF BLESSINGS

4. BASARA CUP (1800m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.30: 1. Aerial Combat (1) Mohit Singh 60, 2. China Town (5) P. Sai Kumar 58, 3. Divine Destiny (3) Surya Prakash 57, 4. Detective (6) Akshay Kumar 56.5, 5. Sucker Punch (2) A.A. Vikrant 56.5, 6. Golden Inzio (7) Kiran Naidu 55.5, 7. Original Sin (9) S. Saqlain 55.5, 8. Voice Of A Dream (8) P. Ajeeth Kumar 51.5 and 9. Forever Bond (4) S.K. Paswan 51.

1. DETECTIVE, 2. ORIGINAL SIN, 3. CHINA TOWN

5. BAKHTAWAR PLATE (Div. II) (1,400m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 4.00: 1. Royal Grace (3) Akshay Kumar 60, 2. Galwan (1) P. Ajeeth Kumar 57, 3. Laurus (5) S. Saqlain 57, 4. Aurele (2) Neeraj 55.5, 5. Best Buddy (6) R.S. Jodha 54, 6. Costello (7) P. Sai Kumar 52.5, 7. Southern Act (8) G. Naresh 52 and 8. Star Racer (4) Kuldeep Singh (Jr).

1. LAURUS, 2. ROYAL GRACE, 3. AURELE

6. P.G. REDDY MEMORIAL CUP (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 4.30: 1. Nugget (3) Kuldeep Singh (Jr) 60.5, 2. Juramento (1) S. Saqlain 57.5, 3. Beauty Flame (4) Ajay Kumar 55, 4. Truth (2) Kuldeep Singh (Sr), 5. Carnival Lady (8) Shivansh 53.5, 6. Starwalt (7) Surya Prakash 53.5, 7. Ramiel (5) Sujit Kumar Paswan 52 an 8. Sweet Dancer (6) P. Ajeeth Kumar 50.

1. TRUTH, 2. JURAMENTO, 3. NUGGET

7. JANGAON PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 5.00: 1. Siddharth (9) Akshay Kumar 60, 2. Desert Sultan (10) A.A. Vikrant 58, 3. Alexina (2) Ajay Kumar 57.5, 4. Anab E Shahi (1) S. Saqlain 56.5, 5. Power Ranger (11) R.S. Jodha 56.5, 6. Nucleus (4) Mohit Singh 55.5, 7. Calista Girl (7) B. Nikhil 55, 8. Divine Connection (8) Md Ekram Alam 54.5, 9. Special Effort (6) P. Sai Kumar 54, 10. Solar Princess (3) Sonu Kumar 50.5 and 11. Track Blazer (5) Uday Kiran 50.5.

1. ALEXINA, 2. SIDDHARTH, 3. POWER RANGER

Day’s Best: ALEXINA

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.