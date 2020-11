Born To Be takes the honours in main event

Hyderabad:

19 November 2020 19:14 IST

N.V. Rohin Kumar’s Born To Be (A.A. Vikrant up) claimed the Dodla Pratap Chander Reddy Memorial Million, the main attraction of the opening day’s races here on Thursday (Nov. 19). The winner is trained by D. Netto. Jockey Suraj Narredu rode three winners on the day.

1. BEGINNERS PLATE (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III): BRILLIANT VIEW (Suraj Narredu) 1, Four One Four (Kuldeep Singh) 2, Capriconia (Ashad Asbar) 3 and Magic Street (Darshan R N) 4. Nk, 8-3/4, 1-1/4, 1m, 06.24s. ₹12 (w), 9, 21 and 8 (p). SHP: 45, THP: 93, FP: 444, Q: 313, Tanala: 8,657. Favourite Brilliant View. Owner: Mr. Teja Gollapudi. Trainer: Laxman Singh.

2. DECCAN STAR PLATE (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat.II): SITARA (Akshay Kumar) 1, Rapid Fire (Jitendra Singh) 2, Blazer (P. Trevor) 3 and Conscious Gift (A. Sandesh) 4. 1-1/2, 1/2, 1. 1m, 13.66s. ₹7 (w), 5, 17 and 21 (p). SHP: 86, THP: 23, FP: 138, Q: 75, Tanala: 536. Favourite: Sitara. Owners: Dr. Ram H. Shroff rep. Stride Livestock Pvt Ltd and Mr. Chetan Shantilal Shah. Trainer: R.H. Sequeria.

3. GRAND ENTRY PLATE (Div. II) (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II): LOMBARDY (P. Trevor) 1, Galloping Gangster (Santosh Raj N R) 2, Premier Action (Akshay Kumar) 3 and Dandy Man (Suraj Narredu) 4. 2, 5, 1-1/4. 1m, 27.28s. ₹5 (w), 9, 13 and 9 (p). SHP: 26, THP: 27, FP: 46, Q: 44, Tanala: 138. Favourite: Lombardy. Owners: Ms. Simone Zavaray Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Rishad N. Pandole and Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

4. DECCAN STAR PLATE (Div. II) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II): STRATEGIST (Irvan Singh) 1, Dunkirk (Darshan R N) 2, 3. Best In Show (Kuldeep Singh) 3 and Max (S. Zervan) 4. 2-1/4, hd., sh., 1m, 14.22s. ₹19 (w), 9, 43 and 17 (p). SHP: 41, THP: 55, FP: 493, Q: 461, Tanala: 4,060. Favourite: Max. Owner: Col. S.B. Nair. Trainer: S. Sreekant.

5. SRISAILAM PLATE (1,200m), rated 20 to 45, (Cat. III): HIDDEN HOPE (Suraj Narredu) 1, Good Connection (P. Trevor) 2, Angel Tesoro (B.R. Kumar) 3 and Aerial Combat (Akshay Kumar) 4. Not run: Aintree, Sterling King, Vijays Simha and Forever Bond. Nk, 3/4, 3/4. 1m, 14.52s. ₹20 (w) 5, 5 and 8 (p). SHP: 24, THP: 22, FP: 55, Q: 19, Tanala: 409. Favourite: Good Connection. Owners: Mr. Vijay Kumar Gupta rep. Vijay Racing & Farms Pvt. Ltd., Mr. Susheel Kumar Gupta, Mr. Zavaray S. Poonawalla & Ms Simone Zavaray Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. Trainer: Laxman Singh.

6. DODLA PRATAP CHANDER REDDY MEMORIAL MILLION (1,100m), (Terms) Maiden 2-y-o only: BORN TO BE (A.A. Vikrant) 1, Akido (Nakhat Singh) 2, Ashwa Jauhar (Suraj Narredu) 3 and Galwan (Irvan Singh) 4. Not run: Greek’s Ace. 3, 2, 1/2. 1m, 08.16s. ₹72 (w), 7, 24 and 5 (p). SHP: 45, THP: 18, FP: 935, Q: 593, Tanala: 1,910. Favourite: Ashwa Jauhar. Owner: Mr. N.V. Rohin Kumar. Trainer: D. Netto.

7. GRAND ENTRY PLATE (Div. I) (1,400m), rated 40 to 65 (Cat.II): ASHWA BRAVO (Suraj Narredu) 1, British Empress (Rohit Kumar) 2, Mind Reader (B.R. Kumar) 3 and Lockhart (Ajeeth Kumar) 4. Dist, Nk, Sh. 1m, 25.96s. ₹5 (w), 5, 15 and 81 (p). SHP: 21, THP: 41, FP: 51, Q: 48, Tanala: 616. Favourite: Ashwa Bravo. Owners: Mr. Ravider Pal Singh Chauhan, Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla & Ms Simone Z. Poonawalla. Trainer: M. Srinivas Reddy.

8. OWN OPINION PLATE (1,200m), Maiden 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III): XFINITY (Afroz Khan) 1, Amyra (P. Trevor) 2, Unstoppable (Deepak Singh) 3 and Melting Ice (Nakhat Singh) 4. Not run: Just Incredible. 2-1/4, 4, 3/4. 1m, 13.89s. ₹19 (w). 5, 35, and 27 (p). SHP: 62, THP: 100, FP: 323, Q: 173, Tanala: C/F. Favourite: Fashion Universe. Owners: Mr. Syed Jameel Moosavi & Mr. Syed Nawaz Hussain. Trainer: Ananta Vatsalya.

Jackpot: 70%: ₹7,646 (16 tkts.) and 30%: ₹369 (142 tkts.). Mini jackpot: (i) ₹460 (26 tkts). Treble: (i) ₹20 (815 tkts.), (ii) ₹183 (52 tkts.), (iii) ₹1,664 (6 tkts.).