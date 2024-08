Born Brave should score an encore in the K. Mahipathi Rao Memorial Golconda Juvenile Million

Trainer D. Netto’s ward Born Brave, who won well in his last start, should score an encore in the K. Mahipathi Rao Memorial Golconda Juvenile Million, the chief event of Sunday’s (Aug. 11) races.

1. MICA EMPEROR PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 1.55 p.m.: 1. Exclusive Black (2) Md. Ismail 56, 2. Hoping High (7) Mohit Singh 56, 3. One N Only (3) Kuldeep Sr. 56, 4. Tiger Ruby (9) Akshay Kumar 56, 5. Uchchaishravas (5) Neeraj 56, 6. Clarity (6) Suraj Narredu 54.5, 7. Freedom Touch (8) G. Naresh 54.5, 8. Genie (4) R.S. Jodha 54.5 and 9. Gloria (1) Ashad Asbar 54.5.

1. TIGER RUBY, 2. UCHACHAISHRAVAS, 3. CLARITY

2. MICA EMPEROR PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 2.30: 1. Hawk Wing (6) G. Naresh 56, 2. Nonpariel (4) Akshay Kumar 56, 3. That’s My Mission (1) Surya Prakash 56, 4. Torchbearer (7) Ashad Asbar 56, 5. Cape May (9) Afroz Khan 54.5, 6. House Party (8) R.S. Jodha 54.5, 7. My Challenge (2) Arjun 54.5, 8. Rani Ruckus (3) Md. Ismail 54.5 and 9. Shooting Star (5) Abhay Singh 54.5.

1. NONPARIEL, 2. TORCHBEARER, 3. THAT’S MY MISSION

3. NAWAB KHAJA MOINUDDIN KHAN MEMORIAL CUP (Div. II) (1,600m), 4-y-o, rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.05: 1. Australia (9) Arjun 61.5, 2. D Yes Boss (3) P. Ajeeth Kumar 59.5, 3. Magnum (2) P. Sai Kumar 58, 4. Indian Sniper (8) Mohit 57.5, 5. Terenga (1) Ashad Asbar 56, 6. Original Sin (6) Akshay Kumar 55, 7. Toffee (5) Md. Ekram 54.5, 8. Sacred Bond (4) Afroz Khan 53.5 and 9. Queen Empress (7) Abhay Singh 50.

1. ORIGINAL SIN, 2. TERENGA, 3. AUSTRALIA

4. K. MAHIPATHI RAO MEMORIAL GOLCONDA JUVENILE MILLION (1,400m) (Terms), 3-y-o only — 3.40: 1. Born Brave (2) Akshay Kumar 56, 2. Dapper Look (1) Kuldeep Sr. 56, 3. Kalki (3) Antony Raj 56, 4. Puranjaya (4) J.Chinoy 56 and 5. Divine Art (5) Suraj Narredu 54.5.

1. BORN BRAVE, 2. DIVINE ART

5. NAWAB KHAJA MOINUDDIN KHAN MEMORIAL CUP (Div. I) (1,600m), 4-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 4.15: 1. Delhi Heights (2) Mukesh 62.5, 2. Mark My Day (6) Gaurav 61, 3. Divine Destiny (9) Ashad Asbar 59.5, 4. Brooklyn Beauty (5) G. Naresh 56, 5. Path Of Peace (1) Kuldeep Jr. 56, 6. Wallop And Gallop (4) P. Ajeeth Kumar 56, 7. Only My Way (3) Afroz Khan 54.5, 8. Encore (7) Md. Ekram 54 and 9. Shah Of Iran (8) Md. Ismail 53.

1. BROOKLYN BEAUTY, 2. ENCORE, 3. WALLOP AND GALLOP

6. ADLER PLATE (1,400m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.50: 1. N R I Fantasy (5) A.A. Vikrant 60, 2. Star Medal (6) R.S. Jodha 60, 3. Sucker Punch (7) G. Naresh 60, 4. Carnival Lady (2) Shivansh 58.5, 5. Code Blue (3) Abhay Singh 58.5, 6. Park Lane (9) Md. Ismail 58, 7. Jet Falcon (4) Surya Prakash 55.5, 8. Exponent (1) Gaurav 55, 9. Sadiya (11) Kuldeep Jr. 55, 10. See My Attitude (8) Afroz Khan 54 and 11. Glimmer Of Hope (10) Ajay Kumar 52.5.

1. CARNIVAL LADY, 2. SUCKER PUNCH, 3. JET FALCON

Day’s Best: NONPARIEL

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6.

Mini Jackpot: 3, 4, 5 & 6.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 4, 5 & 6.

Tanala: All races.