February 17, 2023 12:27 am | Updated 12:27 am IST - CHENNAI

The Bangalore challenger Bold Act has an edge over his rivals in the Mukteshwar Stud Farm Million (1,100m), the feature event of the races to be held here on Friday (Feb. 17).

1. SHIVANSH HANDICAP (1,400m), rated 00 to 25, 2.15 p.m: 1. Touch Of Fury (-) (-) 60, 2. Cloud Jumper (6) Mukesh Kumar 59.5, 3. Haran (9) Koshi Kumar 59.5, 4. Martingale (5) Inayat 59.5, 5. MSG Fantasy (4) Indrajeet Kumar 59.5, 6. Windsor Walk (8) Yash Narredu 59.5, 7. Abilitare (1) S.A. Amit 59, 8. Jack Richer (2) B. Dharshan 59, 9. Sunday Warrior (3) S. Kamble 58, 10. Wood Art (7) V.R. Jagadeesh 57.5 and 11. Lady Zeen (10) P. Sai Kumar 55.

1. WOOD ART, 2. MARTINGALE, 3. CLOUD JUMPER

2. TOP CLASS HANDICAP (1,400m), 6-y-o & over rated 20 to 45, 2.45: 1. Grey Twilight (9) Ramendeep 60, 2. Magnetism (1) R. Manish 59.5, 3. Beauty Of The Turf (2) Mukesh Kumar 58, 4. Trending Princess (12) Inayat 58, 5. Demesthenes (8) S.A. Amit 54.5, 6. Grand Royal (10) V.R. Jagadeesh 54.5, 7. Suparakiga (6) C. Brisson 54.5, 8. Dazzling Dynamite (4) B. Dharshan 54, 9. Nagada (7) S. Kamble 53.5, 10. Wonderful Era (3) P. Sai Kumar 53.5, 11. Lady Blazer (11) Farhan Alam 53 and 12. Chaitanya (5) Gaurav Singh 51.5.

1. DAZZLING DYNAMITE, 2. BEAUTY OF THE TURF, 3. GRAND ROYAL

3. DALI HANDICAP (1,100m), rated 20 to 45, 3.15: 1. Zucardi (9) Yash Narredu 60, 2. Glorious Symphony (4) A. Ayaz Khan 58, 3. Sea Script (3) A.M. Tograllu 57, 4. Cedar Wood (2) V.R. Jagadeesh 55, 5. Embankment (11) C. Brisson 53.5. 6. Presto Power (5) P. Sai Kumar 53.5, 7. Ziana (-) (-) 53.5, 8. Palsy Walsy (10) Gaurav Singh 53, 9. Blue Sapphire (8) S. Imran 52, 10. Amarone (6) S. Kamble 51.5 11. Royal Aristocrat (1) Farhan Alam 51.5 and 12. Sunny Isles (7) B. Dharshan 51.5.

1. ZUCARDI, 2. SUNNY ISLES, 3. GLORIOUS SYMPHONY

4. ELJOHAR HANDICAP (1,600m), 5-y-o & over, rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), outstation horses are eligible, 3.45: 1. Angelino (6) Mukesh Kumar 61.5, 2. Empress Eternal (1) P. Sai Kiumar 59, 3. Illustrious Ruler (2) Farid Ansari 58, 4. Karadeniz (3) Gaurav Singh 54.5, 5. Lordship (11) Manikandan 54, 6. Renegade (9) R. Manish 53.5, 7. Windermere (7) S. Kamble 52, 8. Divina (8) A. Ayaz Khan 50, 9. Mystical Rose (4) S.A. Amit 50, 10. Wellington (10) Dashrath Singh 50 and 11. Sonic Dash (5) B. Darshan 50.

1. WINDERMERE, 2. WELLINGTON, 3. SONIC DASH

5. MUKTESHWAR STUD FARM MILLION (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms), 4.15: 1. Anzio (8) S. Kabdhar 56, 2. Bold Act (9) Yash Narredu 56, 3. Diamond Gold (7) C. Brisson 56, 4. Mr Starc (4) S.A. Amit 56, 5. Multiwave (1) Dashrath Singh 56, 6. Fine Promise (3) Gaurav Singh 54.5, 7. Happiness (6) P. Sai Kumar 54.5, 8. Nashvegas (2) S. Kamble 54.5 and 9. Velu Nachiyar (5) Farid Ansari 54.5.

1. BOLD ACT, 2. HAPPINESS, 3. MULTIWAVE

6. POETS DREAM HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65, 4.45: 1. Rhiannon (10) Koshi Kumar 60, 2. Cuban Pete (12) A. Ayaz Khan 59.5, 3. Gold Kite (8) B. Dharshan 59, 4. Planet Venus (1) Yash Narredu 57, 5. Wilbur (6) K.V. Baskar 57, 6. Lady Royal (4) Inayat 55, 7. Winning Legacy (7) Dashrath Singh 54.5, 8. Wonder Blaze (11) Gaurav Singh 9. Amber Lightning (3) Farhan Alam 53, 10. Emperor Ashoka (2) P. Sai Kumar 53, 11. Andromeda Sky (5) Farid Ansari 52.5 and 12. Lebua (9) S.A. Amit 52.5.

1. PLANET VENUS, 2. GOLD KITE, 3. ANDROMEDA SKY

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mnini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.