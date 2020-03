Blue Moon claims Manas Sarovar Trophy

Blue Moon (I. Chisty up), won the Manas Sarovar Trophy, the main event of the races held here on Friday (March 6). The winner is owned by M.R. Stud Farms Pvt Ltd rep. by Mr. N. Chandrashekar Rai and trained by Dheeraj V.

1. KARWAR PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 20: ECO FRIENDLY (M. Naveen) 1, Silent Ruler (Antony) 2, Shaktiman (S. John) 3 and Astron (Arshad) 4. 5, 3/4 and Nose. 1m, 26.85s. ₹42 (w), 18, 15 and 22 (p), SHP: 42, THP: 49, FP: 121, Q: 48, Trinella: 1,389 and 815, Exacta: 3,090 and 843. Favourite: Silent Ruler. Owners: Mr. Sharat Kumar, Mr. Naresh Kumar Pawar & Mr. R.D. Singh. Trainer: Sharat Kumar.

2. MARCH PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): ANSALDO (Jagadeesh) 1, Perfect Perfecto (T.S. Jodha) 2, Excellent Queen (David Egan) 3 and Phoenix Surprise (Antony) 4. Not run: Morganite and Sweet Kiss. Nk, 2 and 3/4. 1m, 13.96s. ₹66 (w), 13, 19 and 11 (p), SHP: 48, THP: 68, FP: 614, Q: 252, Trinella: 1,339 and 311, Exacta: 17,303 and 11,123. Favourite: Excellent Queen. Owners: Mr. P. Prasanna Kumar, Mr. K. Manoj Kumar & Mr. Rajan Aggarwal. Trainer: Prasanna Kumar.

3. ICEBREAKER PLATE (1,600m), rated 15 to 35: FICTIONEER (S. John) 1, Chantelle (R. Marshall) 2, Custom Cut (Trevor) 3 and My Vision (Nazerul) 4. Snk, Lnk and 2-1/2. 1m, 39.26s. ₹24 (w), 14, 17 and 16 (p), SHP: 49, THP: 37, FP: 167, Q: 107, Trinella: 493 and 165, Exacta: 971 and 326. Favourite: Fictioneer. Owners: Mr. N. Swaroop Kumar, Mr. Manjunath Urs M.C, Mr. K. Manoj Kumar, Mr. Sujay Kumar Puttanna & Mr. P. Prasanna Kumar. Trainer: Prasanna Kumar.

4. KARWAR PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 20: ADELA (Chetan G) 1, Sir Piggot (Rayan) 2, Lovely Sierra (Selvaraj) 3 and Altair (M. Naveen) 4. 3/4, Nose and 2-1/4. 1m, 27.41s. ₹42 (w), 17, 26 and 25 (p), SHP: 57, THP: 72, FP: 273, Q: 113, Trinella: 3,316 and 2,211, Exacta: 19,897 and 8,527. Favourite: Sir Piggot. Owner: Mr. Gautam Kotwal. Trainer: Neil Darashah.

5. BECKET PLATE (1,600m), rated 30 to 50, 5-y-o & over: LE MARC (Trevor) 1, Brooklyn Supreme (Chetan K) 2, Astral Force (Antony) 3 and Dreams United (Arshad) 4. 1-1/2, 3/4 and 2. 1m, 37.96s. ₹42 (w), 20, 57 and 13 (p), SHP: 140, THP: 64, FP: 1,086, Q: 705, Trinella: 2,012 and 475, Exacta: 65,161 (carried over) and 6,981. Favourite: Incitatus. Owner and trainer: Mr. Neil Darashah.

6. DR. K.T.B. MENON MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50: WINALL (Antony) 1, Debonair (Arshad) 2, Sandarina (Trevor) 3 and Harmonia (Arvind Kumar) 4. 3, 1/2 and 1. 1m, 12.50s. ₹79 (w), 21, 19 and 14 (p), SHP: 61, THP: 51, FP: 543, Q: 356, Trinella: 2,260 and 830, Exacta: 81,223 and 13,924. Favourite: Sandarina. Owner: Mr. Kersi H. Vachha. Trainer: Arjun Mangalorkar.

7. MANAS SAROVAR TROPHY (1,400m), rated 60 & above: BLUE MOON (I. Chisty) 1, Set To Win (M. Naveen) 2, Attorney General (S. John) 3 and Commodus (Trevor) 4. Not run: Depth Charge. Lnk, Lnk and 2-1/4. 1m, 25.40s. ₹30 (w), 13, 14 and 17 (p), SHP: 42, THP: 47, FP: 228, Q: 62, Trinella: 890 and 542, Exacta: 1,190 and 333. Favourite: Blue Moon. Owner: M R Stud Farms Pvt Ltd rep by. Mr. N. Chandrashekar Rai. Trainer: Dheeraj V.

8. DR. K.T.B. MENON MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50: UP FRONT (Vaibhav) 1, Slice Of Heaven (R. Marshall) 2, Port Of Beauty (Antony) 3 and Stroke Of Genius (Rayan) 4. Not run: On The Trot. 1/2, 1-1/2 and 1-1/4. 1m, 13.07s. ₹33 (w), 13, 21 and 14 (p), SHP: 59, THP: 45, FP: 300, Q: 155, Trinella: 474 and 139, Exacta: 33,953 and 7,275. Favourite: Port Of Beauty. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: Irfan Ghatala.

9. HONAVAR PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: ISPELLDANGERTOALL (M. Naveen) 1, Perfect King (Arshad) 2, Nerva (Nazerul) 3 and Zehnaseeb (T.S. Jodha) 4. 3/4, 1 and 4-1/2. 1m, 13.30s. ₹115 (w), 32, 16 and 40 (p), SHP: 45, THP: 81, FP: 384, Q: 195, Trinella: 8,973 and 2,447, Exacta: 85,518 and 36,650. Favourite: Perfect King. Owner: Mr. K.L. Gangadhar. Trainer: Samar Singh.

Jackpot: ₹5,06,930 (carried over); Runner-up: 4,828 (45 tkts.); Treble (i): 1,180 (eight tkts.); (ii): 10,732 (one tkts.); (iii): 4,509 (seven tkts.).