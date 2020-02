Big Sur wins Karnataka Mile Championship Cup

BIG SUR (Sandesh up), won the Karnataka Mile Championship Cup, the feature event of the races held here on Friday (Aug 2). The winner is owned by Mr. Inderraj Anand & Sarainaga Racing Pvt Ltd and trained by S. Padmanabhan.

The results

1. TRACK LIGHTNING STAKES (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): PALM READER (Suraj) 1, Bostonia (Trevor) 2, Desert Combat (M. Naveen) 3 and Silver Swift (Zervan) 4. 3/4, 11 and 3/4. 1m 12.51s. ₹18 (w), 10, 15 and 26 (p), SHP: 36, THP: 56, FP: 84, Q: 66, Trinella: 728 and 379, Exacta: 1,649 and 386. Favourite: Palm Reader. Owners: Skambha Equine Enterprises Pvt Ltd rep by. Mr. Martin John Tower & Mr. John Thomas D. Trainer: Irfan Ghatala.

2. BOLD GESTURE PLATE (1,100m), rated 00 to 20: AEROPSPEED (Md. Akram) 1, Admirable (Irvan) 2, Himachali (Trevor) 3 and Kruger Park (S. Shareef) 4. 1/2, 3 and 6-3/4. 1m 07.03s. ₹60 (w), 14, 11 and 11 (p), SHP: 37, THP: 48, FP: 154, Q: 57, Trinella: 257 and 114, Exacta: 986 and 659. Favourite: Himachali. Owner: Mr. H.S. Chandre Gowda. Trainer: Samar Singh.

3. TREASURE GIRL PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over: FICTIONEER (Antony) 1, Tiger Returns (R. Manish) 2, Charmaine (Trevor) 3 and Grecian Light (S. Shareef) 4. 1-3/4, 1/2 and Nk. 1m 13.76s. ₹53 (w), 19, 13 and 15 (p), SHP: 35, THP: 47, FP: 200, Q: 71, Trinella: 767 and 273, Exacta: 2,986 and 2,720. Favourite: Tiger Returns. Owners: Mr. K. Manoj Kumar & Mr. P. Prasanna Kumar. Trainer: Prasanna Kumar.

4. KARNATAKA MILE CHAMPIONSHIP CUP (1,600m), 4-y-o & over, (Terms): BIG SUR (Sandesh) 1, Psychic Force (Zervan) 2, Sakura (Akshay K) 3 and Automatic (Suraj) 4. 3-1/4, Lnk and 2-3/4. 1m 36.77s. ₹ 22 (w), 14 and 14 (p), SHP: 27, THP: 21, FP: 43, Q: 26, Trinella: 50 and 36. Favourite: Big Sur. Owners: Mr. Inderraj Anand & Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: S. Padmanabhan.

5. JAYANT SHAH MEMORIAL TROPHY (1,800m), rated 45 to 65: COSMOS (Zervan) 1, Angelino (Trevor) 2, Kirkwood (Dhebe) 3 and Lycurgus (S. Shareef) 4. 3-3/4, 3-1/4 and 2-3/4. 1m 50.61s. ₹ 31 (w), 15 and 12 (p), SHP: 31, THP: 35, FP: 59, Q: 29, Trinella: 219 and 120, Exacta: 1,109 and 579. Favourite: Angelino. Owners: Mr. Rienzie M.K. Edwards & Mrs. P.P.M. Edwards. Trainer: Darius.

6. SOUTHERN REGENT PLATE (1,400m), rated 30 to 50: AKITA PRO (S. Shareef) 1, Renegade (Zervan) 2, Winall (Antony) 3 and Shivalik Kiss (Vinod Shinde) 4. 1-1/2, 1 and 3/4. 1m 26.18s. ₹47 (w), 16, 13 and 16 (p), SHP: 32, THP: 37, FP: 117, Q: 64, Trinella: 502 and 209, Exacta: 4,176 and 1,922. Favourite: Renegade. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: Irfan Ghatala.

7. EPSOM PLATE (1,200m), rated 15 to 35: RED INDIAN (R. Manish) 1, No Opinion (K. Raghu) 2, Papadokia (Sai Kiran) 3 and Slovenia (Dhebe) 4. 1/2, 1-3/4 and 2. 1m 15.16s. ₹ 248 (w), 42, 13 and 54 (p), SHP: 29, THP: 132, FP: 1,194, Q: 541, Trinella: 9,198 and 11,825, Exacta: 1,20,946 and 17,278. Favourite: Silent Guardian. Owner: Mr. Hisqueel Taher. Trainer: Rajendra Singh.

Jackpot: ₹5,74,680 (one tkts); Runner up: 2,160 (114 tkts); Treble (i): 3,514 (five tkts); (ii): 8,713 (four tkts).