Big Sur well tuned to repeat

Big Sur, who is in fine nick, may score an encore in the Bangalore Race Course 157th Year Commemoration Trophy (1,600m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Jan. 25). False rails (width about 4m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. PARFAIT AMOUR TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 1-45 p.m.: 1. Desert Combat (1) S. John 60, 2. King Of The Sand (4) C. Umesh 60, 3. Richmond Hill (2) M. Naveen 60, 4. Special Stone (11) Sai Kumar 60, 5. Striking Memory (6) Darshan 60, 6. Sadaqat (5) Arshad 59.5, 7. Aerospeed (3) R. Manjunath 59, 8. Queen Isabella (—) (—) 59, 9. Anakin (10) Bhanu Singh 58.5, 10. Country’s Spirit (7) Nazerul 58.5, 11. Up Front (9) S. Shareef 58.5 and 12. Super Gladiator (8) A. Imran 58.

1. DESERT COMBAT, 2, ANAKIN, 3. UP FRONT

2. RAICHUR TROPHY (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 2-15: 1. Zhu Zhu Zest (3) Darshan 60, 2. Dreams United (8) Sai Kumar 59.5, 3. Rudram (2) Vivek 59, 4. Agnar (9) S. John 58.5, 5. High Admiral (4) R. Manjunath 58, 6. Kudla Punch (6) M. Naveen 57.5, 7. Brown Bess (1) P. Surya 56.5, 8. Honey Trap (12) Antony 56.5, 9. Armenia (11) R. Shelar 56, 10. Soviet Union (5) Sai Kiran 56, 11. Amazing Angel (10) Arshad 55.5 and 12. Zehnaseeb (7) T.S. Jodha 53.

1. ZEHNASEEB, 2. AGNAR, 3. DREAMS UNITED

3. PARFAIT AMOUR TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 2-45: 1. Nagarjuna (8) R. Pradeep 60, 2. Genuine Star (6) Mark 58, 3. Skyfire (5) Akshay Kumar 57.5, 4. Debonair (9) A. Imran 57, 5. Queen Of Sands (10) Srinath 57, 6. Challenging Star (1) R. Marshall 56, 7. Estella (3) I. Chisty 55.5, 8. Flt Captain (11) Vaibhav 55, 9. Konichiwa (2) S. Shareef 55, 10. Kasauli (7) Rayan 54.5 and 11. Master Of War (4) Khurshad Alam 54.

1. SKYFIRE, 2. QUEEN OF SANDS, 3. DEBONAIR

4. SOHNA STUD TROPHY (1,400m), rated 30 to 50, 6-y-o & over, 3-15: 1. Gypsy (5) Vaibhav 60, 2. Tokyo Rose (8) M. Naveen 60, 3. Reczai (9) S. John 58.5, 4. Optimisticapproach (3) A. Imran 57.5, 5. Propine (1) Antony 57.5, 6. Brooklyn Supreme (11) Darshan 56.5, 7. Stari Grad (2) A. Vishwanath 55.5, 8. Lightning Attack (7) Jagadeesh 54, 9. Fantastic App (12) R. Pradeep 53.5, 10. Morrane Gabriella (4) S. Mubarak 53, 11. Power Of Shambhala (10) C. Umesh 52 and 12. Princeazeem (6) Akshay Kumar 52.

1. OPTIMISTICAPPRAOCH, 2. BROOKLYN SUPREME, 3. GYPSY

5. SRIKANTADATTA NARASIMHARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 60 & above, 3-45: 1. Rafa (1) A. Imran 61.5, 2. Air Command (10) S. John 61, 3. Cerise Noir (7) Akshay Kumar 55.5, 4. Set To Win (3) Sai Kumar 55.5, 5. Life Awaits (9) Rayan 54, 6. Regal Music (6) R. Manish 54, 7. Kvasir (4) C. Umesh 53.5, 8. Side Winder (2) I. Chisty 53.5, 9. Mega Ikon (5) Jagadeesh 52 and 10. Commodus (8) Trevor 50.

1. CERISE NOIR, 2. COMMODUS, 3. AIR COMMAND

6. BANGALORE RACE COURSE 157TH YEAR COMMEMORATION TROPHY (1,600m), 4-y-o & over, (Terms), 4-15: 1. Psychic Force (7) Suraj 61, 2. Big Sur (3) David Allan 59.5, 3. Sakura (6) Akshay Kumar 55.5, 4. Automatic (2) Vaibhav 55, 5. Watchmyscript (1) Irvan 54.5, 6. Merlot (5) Antony 53.5 and 7. Shesmyscript (4) C. Umesh 53.5.

1. BIG SUR, 2. SHESMYSCRIPT, 3. PSYCHIC FORCE

7. B.N. GUDIYAPPA BANGALORE WINTER MILLION (1,200m), 3-y-o only, (Terms), 4-45: 1. Anne Boleyn (4) A. Imran 57, 2. Classic Charm (5) Donoghue 57, 3. Cavallini (2) C. Umesh 54.5, 4. Nisus (3) Akshay Kumar 54.5 and 5. Rule Of Engagement (1) Trevor 53.

1. ANNE BOLEYN, 2. NISUS, 3. CAVALLINI

8. RAICHUR TROPHY (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 5-15: 1. Halfsies (2) M. Naveen 60, 2. Hidden Soldier (4) K. Raghu 57, 3. King Creole (11) David Allan 57, 4. Winning Force (8) Arshad 57, 5. Nawabzaadi (1) T.S. Jodha 56.5, 6. Admiral One (9) Jagadeesh 55.5, 7. Azeemki Princess (7) Irvan 55, 8. Flicka (12) Chetan G 55, 9. Proudwish (10) Sai Vamshi 55, 10. South Bell (5) Sai Kumar 55, 11. Glorious Days (3) Trevor 54 and 12. Fierce Fighter (6) C. Umesh 53.5.

1. KING CREOLE, 2. WINNING FORCE, 3. SOUTH BELL

Day’s best: BIG SUR

Double: CERISE NOIR — ANNE BOLEYN

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.