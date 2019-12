Big Sur claims Ashoka Chakra Cup

S. Padmanabhan-trained Big Sur (David Allan up) won the Ashoka Chakra Cup, the feature event of the races held here on Friday (Dec 6). The winner is owned by Mr. Inderraj Anand & Sarainaga Racing Pvt Ltd. Jockey David Allan and trainer S. Padmanabhan had a treble each.

1. HUTTARI FESTIVAL PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 4-y-o & over: DARAHASINI (P. Surya) 1, Gin Daisy (Chetan K) 2, Kanthaka (Rajesh K) 3 and Show Girl (Srinath) 4. 2-1/2, 3-3/4 and 3/4. 1m, 14.05s. ₹44 (w), 17, 17 and 21 (p), SHP: 46, THP: 53, FP: 172, Q: 83, Trinella: 777 and 538, Exacta: 2,464 and 1,848. Favourite: Gin Daisy. Owner: Mr. Praveen Kumar N. Trainer: Pradeep Annaiah.

2. RANGANATHITTU PLATE (1,200m), maiden 2-y-o only, (Terms): LAGARDE (David Egan) 1, Mountain Lion (Trevor) 2, Handsome (Suraj) 3 and Allabouther (I. Chisty) 4. 5, 4-3/4 and 2. 1m, 12.69s. ₹13 (w), 10, 16 and 14 (p), SHP: 27, THP: 37, FP: 41, Q: 36, Trinella: 46 and 19, Exacta: 128 and 97. Favourite: Lagarde. Owners: Mr. Rama Seshu Eyunni, Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. rep by. Mr. K.N. Dhunjibhoy & Mr. Z.K. Dhunjibhoy & Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer: S. Attaollahi.

3. MADHUGIRI PLATE (1,100m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: CAPSTONE (Kiran Rai) 1, Bold Runner (Naveen Kumar) 2, Ispelldangertoall (A. Ramu) 3 and Red Galileo (I. Chisty) 4. 1-1/2, 1 and Lnk. 1m, 07.60s. ₹32 (w), 17, 26 and 22 (p), SHP: 65, THP: 50, FP: 653, Q: 372, Trinella: 3,110 and 985, Exacta: 12,677 and 4,075. Favourite: Red Galileo. Owner: Mr. Benly Abraham. Trainer: Kishan Thomas.

4. BROADACRES STUD PLATE (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over: ATTORNEY GENERAL (Srinath) 1, Birchwood (Kiran Rai) 2, Tokyo Rose (S. John) 3 and Dagobert (S. Shiva Kumar) 4. 6-1/4, Nose and 3-1/4. 1m 12.62s. ₹17 (w), 12, 21 and 14 (p), SHP: 55, THP: 40, FP: 155, Q: 85, Trinella: 369 and 85, Exacta: 3,950 and 3,078. Favourite: Attorney General. Owners: Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. rep by. Mr. Gautam Thapar & Sultan Singh & Mr. Rajan Aggarwal. Trainer: Pradeep Annaiah.

5. RACING PATRONS TROPHY (1,200m), rated 60 & above: KERAZANO (David Allan) 1, Into The Groove (Trevor) 2, Royal Crystal (S. John) 3 and Land Of Liberty (Rajesh K) 4. 1-1/4, Lnk and Lnk. 1m, 12.25s. ₹20 (w), 13, 12 and 14 (p), SHP: 27, THP: 43, FP: 50, Q: 22, Trinella: 76 and 35, Exacta: 769 and 596. Favourite: Kerazano. Owners: Mr. Joydeep Datta Gupta, Mr. Shomenath Roy Chowdhury, Mr. Sanjay Datta Gupta and Mr. Kersi H. Vachha. Trainer: S. Padmanabhan.

6. ASHOKA CHAKRA CUP (1,800m), 3-y-o & over, (Terms): BIG SUR (David Allan) 1, Salazaar (S. John) 2, Secretive Force (David Egan) 3 and Brave Lady (Jagadeesh) 4. 1, 4 and 4-1/2. 1m, 49.66s. ₹22 (w), 12 and 11 (p), SHP: 24, THP: 21, FP: 48, Q: 21, Trinella: 33 and 23. Favourite: Salazaar. Owners: Mr. Inderraj Anand & Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: S. Padmanabhan.

7. BROADACRES STUD PLATE (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over: SCARLET PRINCESS (R. Marshall) 1, Call Me Maybe (I. Chisty) 2, Siyouni (Mark) 3 and Morrane Gabriella (R. Pradeep) 4. Not run: San Bernardino. Shd, 3/4 and Lnk. 1m, 14.71s. ₹31 (w), 13, 11 and 38 (p), SHP: 28, THP: 93, FP: 69, Q: 40, Trinella: 519 and 546, Exacta: 5,227 and 2,987. Favourite: Call Me Maybe. Owners: Mr. Soumitra Banerji & Mr. Naresh Kumar Pawar. Trainer: Sharat Kumar.

8. PRATAP STUD PLATE (1,600m), rated 45 to 65: KNIGHT TEMPLAR (David Allan) 1, Speedster (S. Shareef) 2, Brooklyn Supreme (Vinod Shinde) 3 and Lycurgus (Vaibhav) 4. 3-3/4, 4-1/2 and 3/4. 1m, 36.58s. ₹13 (w), 12, 14 and 125 (p), SHP: 43, THP: 367, FP: 78, Q: 79, Trinella: 2,404 and 1,339, Exacta: 12,885 and 3,451. Favourite: Knight Templar. Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: S. Padmanabhan.

Jackpot: ₹1,105 (476 tkts.); Runner-up: 351 (643 tkts.); Treble (i): 302 (67 tkts.); (ii): 200 (119 tkts.).