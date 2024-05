Bharat poised to complete a classic double

Bharat, winner of the Nilgiris 2000 Guineas, who maintains form, is poised to complete a classic double in the HPSL Nilgiris Derby Stakes (1,600m), the star attraction of the races to be held here on Sunday (May. 12).

The carried over amount of ₹1,82,044 will be added to the jackpot pool.

1. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB TROPHY (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 11-00 a.m.: 1. Prince Purple (3) C. Umesh 60, 2. Arjun (6) P. Sai Kumar 58, 3. Gajabo Grande (8) M.S. Deora 57, 4. Mr Starc (5) P. Vikram 56, 5. Presto Power (2) Surya Prakash 56, 6. King Sun (4) B. Dharshan 53.5, 7. Sea Waters (1) Farid Ansari 53 and 8. Marquita (7) Koshi Kumar 52.

1. PRINCE PURPLE, 2. ARJUN, 3. GAJABO GRANDE

2. TURF AUTHORITIES OF INDIA TROPHY (1,800m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), (outstation horses are eligible), 11.30: 1. Edmund (4) C. Umesh 62, 2. Wolf Creek (6) S.J. Moulin 58, 3. Sian (2) M.S. Deora 56.5, 4. Glorious Evensong (5) R.S. Jodha 54.5, 5. Abilitare (3) P. Sai Kumar 53 and 6. Abnegator (1) Farid Ansari 50.

1. WOLF CREEK, 2. EDMUND, 3. SIAN

3. DR. M.A.M. RAMASWAMY MEMORIAL STAKES (1,400m), 4-y-o & over (Terms), Noon: 1. Evaldo (-) (-) 60, 2. Knotty Dancer (6) G. Vivek 59, 3. Still I Rise (5) C. Umesh 57.5, 4. Anzio (4) P. Sai Kumar 55.5, 5. Dedicate (3) Hindu Singh 55.5, 6. Multicrown (2) Kuldeep Singh 55.5, 7. Amazonia (1) Yash Narredu 54.5 and 10. Golden Marina (7) Surya Prakash 54.5.

1. KNOTTY DANCER, 2, STILL I RISE, 3. DEDICATE

4. SARDAR K.B. RAMACHANDRA RAJ URS MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 60 to 85, (40 to 59 eligible) (outstation horses are eligible), 12.30 p.m: 1. Knight In Hooves (1) Kuldeep Singh 62, 2. Pneuma (9) C. Umesh 62, 3. Stag’s Leap (5) M.S. Deora 61.5, 4. Supreme Grandeur (4) Farid Ansari 60, 5. Berrettini (2) P. Sai Kumar 59, 6. Secret Pearl (7) P. Vikram 59, 7. Turf Melody (10) Hindu Singh 58, 8. Proposed (3) P. Ajeeth Kumar 57, 9. Mutant (6) Koshi Kumar 56 and 10. Rays Of Sun (8) Surya Prakash 55.

1. PNEUMA, 2. SUPREME GRANDEUR, 3. KNIGHT IN HOOVES

5. HPSL NILGIRIS DERBY STAKES (Gr. I), (1,600m), 3-y-o only (Terms), 1.00: 1. Bharat (10) C. Umesh 56, 2. Go For The Moon (11) Hindu Singh 56, 3. Il Volo (4) M.S. Deora 56, 4. King’s Battalion (7) Ashhad Asbar 56, 5. Persian Rock (6) Kuldeep Singh 56, 6. Royal Defender (9) P. Sai Kumar 56, 7. Storm Shadow (5) G. Vivek 56, 8. Straordinario (2) Farid Ansari 56, 9. Grey Wind (1) Akshay Kumar 54.5, 10. This Is Gold (3) Yash Narredu 54.5 and 11. Vinalia (8) L.A. Rozario 54.5.

1. BHARAT, 2. THIS IS GOLD, 3. KINGS BATTALION

6. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD TROPHY (1,500m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 1.30: 1. Royal Baron (7) Koshi Kumar 60, 2. Brilliant Lady (1) Yash Narredu 59, 3. Key To The Mint (9) C. Umesh 58.5, 4. Sweet Fragrance (5) Surya Prakash 58, 5. Ganton (3) P. Vikram 56, 6. Starkova (6) S.J. Moulin 54.5, 7. Renegade (8) Kuldeep Singh 53.5, 8. Rubert (10) A.S. Peter 52.5, 9. Grandiose (2) Ashhad Asbar 52 and 10. Royal Falcon (4) Farid Ansari 52.

1. BRILLIANT LADY, 2. KEY TO THE MINT, 3. ROYAL BARON

7. SARDAR K.B. RAMACHANDRA RAJ URS MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 60 to 85, (40 to 59 eligible) (outstation horses are eligible) 2.00: 1. Dark Son (2) C. Brisson 60, 2. Sonic Dash (9) A.S. Peter 58, 3. Gods Plan (1) Surya Prakash 57.5, 4. Speculation (3) P. Sai Kumar 57, 5. Knotty Wonder (6) G. Vivek 55, 6. Soft Whisper (8) R.S. Jodha 55, 7. Moriset (4) L.A. Rozario 54.5, 8. Opus One (10) C. Umesh 54.5, 9. Spirit Of The Rose (7) M.S. Deora 54.5 and 10. Celeste (5) Kuldeep Singh 53.5.

1. KNOTTY WONDER, 2. SPECULATION, 3. DARK SON

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: 5, 6 & 7.