Beyond Limits may make amends

Beyond Limits, a failed favourite, may make amends in the G.V. Rao Memorial Cup (2,000m), the main event of the races to be held here on Monday (Dec. 23).

1. WISHFUL THINKING PLATE (1,100m), maiden 2-y-o fillies only (Cat. II), (Terms), 1.10 p.m.: 1. Aintree (5) Akshay Kumar 53.5, 2. Fleur (3) I. Chisty 53.5, 3. Lombardy (8) Nathan Evans 53.5, 4. Mirana (6) Kuldeep Singh 53.5, 5. New Role (2) C.P. Bopanna 53.5, 6. Royal Romance (4) A.A. Vikrant 53.5, 7. Royal Valentine (1) Nakhat Singh 53.5 and 8. Turf Treasure (7) Ashhad Asbar 53.5.

1. LOMBARDY, 2. AINTREE, 3. FLEUR

2. SANGAM PLATE (1,400m), 5-y-o & over, rated upto 25 (Cat. III), 1.40: 1. Silver Dollar (7) A.A. Vikrant 61, 2. Top Sprint (4) Jitendra Singh 60.5, 3. Royal Dancer (2) Akshay Kumar 60, 4. Ultimate Risk (8) Ajit Singh 58, 5. Recumbentibus (3) Kuldeep Singh 56, 6. Sisco (9) G. Naresh 55, 7. Cowboys Delight (6) R. Ajinkya 54.5, 8. All Star General (5) Irvan Singh 53.5 and 9. Ekam (ex: New Hope) (1) Rafique Sk. 50.

1. ROYAL DANCER, 2. ALL STAR GENERAL, 3. SILVER DOLLAR

3. CYNDY PLATE (Div. II), (1,600m), maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.10: 1. Alliston (2) Rohit Kumar 60, 2. Gazebo (6) Nakhat Singh 59, 3. Exclusive Art (1) Akshay Kumar 58, 4. Mahashakti (9) Ashhad Asbar 58, 5. Augenstern (3) Irvan Singh 57, 6. Minnelli (7) Gopal Singh 56, 7. Royal Girl (5) B.R. Kumar 54.5, 8. Let It Be Me (4) Ajit Singh 53.5 and 9. Blazing Jupiter (8) Kuldeep Singh 53.

1. EXCLUSIVE ART, 2. MAHASHAKTI, 3. GAZEBO

4. STEP ASIDE PLATE (1,800m), 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. Lancashire (2) Irvan Singh 60, 2. Ashwa Arjun (5) G. Naresh 58, 3. Kesariya Balam (1) Akshay Kumar 56.5, 4. Royal Treat (6) Nakhat Singh 56, 5. Ajmal Birju (3) Gopal Singh 55, 6. Glendale (7) Ashhad Asbar 55 and 7. Symbol Of Star’s (4) Rafique Sk. 52.

1. KESARIYA BALAM, 2. AJMAL BIRJU, 3. ASHWA ARJUN

5. STARRY SCENE PLATE (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.15: 1. Scooby Dooby Doo (7) Akshay Kumar 61, 2. Shandaar (3) Surya Prakash 57, 3. Sarvatra (5) Mukesh Kumar 55.5, 4. Prince Caspian (2) Jitendra Singh 55, 5. Top Contender (6) I. Chisty 54, 6. Heaven Can Wait (8) Afroz Khan 53, 7. Gladstone (4) Irvan Singh 51.5 and 8. Gorgeous Lady (1) Rafique Sk. 51.5.

1. TOP CONTENDER, 2. GORGEOUS LADY, 3. SCOOBY DOOBY DOO

6. G.V. RAO MEMORIAL CUP (2,000m), 3-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.45: 1. Pentagon (1) Abhay Singh 61, 2. On My Way (5) Rafique Sk. 55.5, 3. Charlie Brown (3) Koushik 53, 4. Artystryy (6) Irvan Singh 51.5, 5. Beyond Limits (4) Ashhad Asbar 51.5 and 6. Mind Reader (2) Nakhat Singh 50.

1. BEYOND LIMITS, 2. PENTAGON

7. STARRY SCENE PLATE (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.15: 1. Meritocracy (7) B.R. Kumar 61, 2. Aragonda Princess (3) Santosh Raj 59, 3. Marina Del Rey (5) Akshay Kumar 56, 4. Digger (8) Mukesh Kumar 55, 5. Ashka Ashka Ashka (2) Ajeeth Kumar 54.5, 6. Vancouver (4) A.A. Vikrant 54, 7. Royal Green (6) Irvan Singh

53 and 8. New State (1) Afroz Khan 51.5.

1. MARINA DEL REY, 2. ASHKA ASHKA ASHKA, 3. VANCOUVER

8. HARIDWAR PLATE (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.45: 1. Sublime (5) Gaddam 60, 2. Mr. Shanghai (6) Rohit Kumar 59.5, 3. Handsome Duo (4) Ajeeth Kumar 59, 4. His Excellency (3) Surya Prakash 57.5, 5. Wings Of Eagles (1) Deepak Singh 57.5, 6. Best Friend (9) Jitendra Singh 57, 7. Darshish (11) Abhay Singh 57, 9. Latest News (10) Rafique Sk. 54, 10. Moka (7) Ajit Singh 53.5, 10. Tammana (2) Uday Kiran 53.5 and 11. Khan Sahib (8) B.R. Kumar 52.5.

1. HANDSOME DUO, 2. SUBLIME, 3. BEST FRIEND

Day’s best: KESARIYA BALAM

Double: EXCLUSIVE ART - HANDSOME DUO

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 3,

4 & 5; (iii): 6, 7 & 8; Tla: all races.