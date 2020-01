Bernardini wins Kempe Gowda Cup

Mr. Arun Alagappan’s Bernardini (C. Umesh up), won the Kempe Gowda Cup, the feature event of the races held here on Friday (Jan 17). The winner is trained by Irfan Ghatala.

The results

1. YEDAMURI FALLS PLATE (1,400m), rated 00 to 20: SHOW GIRL (Vaibhav) 1, Adela (A. Imran) 2, Winx (T.S. Jodha) 3 and Zala Princess (Nazerul) 4. 6, 1/2 and 3. 1m 27.30s. ₹ 60 (w), 21, 13 and 24 (p), SHP: 46, THP: 58, FP: 166, Q: 67, Trinella: 777 and 756, Exacta: 5,240 and 2,526. Favourite: Adela. Owners: Mrs. Mahima Shailesh, Dr. Dayananda Pai P, Mr. Daulat Chhabria and Mrs. Vedashree Madhusudan. Trainer: Irfan Ghatala.

2. BLACK CAVIAR PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): RANI JINDAN (David Allan) 1, Sherwin (Suraj) 2, Nisus (Akshay Kumar) 3 and Jack Ryan (I. Chisty) 4. 2-3/4, 1 and 1/2. 1m 13.01s. ₹ 31 (w), 12, 12 and 16 (p), SHP: 31, THP: 37, FP: 54, Q: 21, Trinella: 126 and 68, Exacta: 799 and 528. Favourite: Sherwin. Owner: Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: S. Padmanabhan.

3. PREMIUM SPIRIT PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: DALLAS (Arvind Kumar) 1, Smile Of Peace (T.S. Jodha) 2, Zehnaseeb (Kiran Rai) 3 and Agnar (J.H. Arul) 4. 3-3/4, 2 and 1/2. 1m 14.23s. ₹ 80 (w), 17, 28 and 13 (p), SHP: 70, THP: 62, FP: 719, Q: 403, Trinella: 1,186 and 358, Exacta: 84,873 and 18,187. Favourite: Zehnaseeb. Owner: Mr. H.S. Chandre Gowda. Trainer: Samar Singh.

4. GADAG PLATE (1,100m), rated 15 to 35: SINGHSAAB (M. Naveen) 1, Estella (J.H. Arul) 2, Mrs Thatcher (David Allan) 3 and Elite Agent (I. Chisty) 4. 3-1/4, 3-3/4 and Lnk. 1m 07.33s. ₹ 66 (w), 17, 21 and 13 (p), SHP: 61, THP: 50, FP: 495, Q: 200, Trinella: 1,007 and 417, Exacta: 8,087 and 5,446. Favourite: Silver Swift. Owner: Mr. Mahinder Kumar. Trainer: Samar Singh.

5. MAKYBE DIVA TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over: ROYAL RESOLUTION (David Allan) 1, Aceros (Srinath) 2, Wings Of Desire (A. Imran) 3 and Secretsuperstar (Suraj) 4. 2, Snk and 2-1/4. 1m 12.27s. ₹ 58 (w), 17, 19 and 24 (p), SHP: 49, THP: 53, FP: 213, Q: 115, Trinella: 870 and 969, Exacta: 1,727 and 514. Favourite: Secretsuperstar. Owners: Radiant Blood Stock Pvt Ltd rep by. Mrs. Sharmila Padmanabhan and Mr. S. Padmanabhan & Byranjee Jeejeebhoy Pvt Ltd rep by. Mr. Byram N. Jeejeebhoy. Trainer: S. Padmanabhan.

6. DHARWAD PLATE (1,400m), rated 45 to 65: CORONA DEL CORSA (Akshay Kumar) 1, Excellent Sorrento (S. John) 2, Akita Pro (S. Shareef) 3 and Ashwa Raftar (J.H. Arul) 4. Not run: Torsoro. 1/2, Nk and 1-1/4. 1m 25.41s. ₹ 35 (w), 15, 12 and 13 (p), SHP: 35, THP: 39, FP: 99, Q: 38, Trinella: 185 and 82, Exacta: 636 and 354. Favourite: Excellent Sorrento. Owners: Mr. K. Harish Nayak, Mr. Pratap Madhukar Kamath, Mr. Sunil K. Vasant and Mr. Barkatali Kanji Chatur. Trainer: Prasanna Kumar.

7. KEMPE GOWDA CUP (1,600m), rated 60 & above: BERNARDINI (C. Umesh) 1, Mystic Flame (I. Chisty) 2, Velocidad (Srinath) 3 and Into The Groove (J.H. Arul) 4. 2-1/4, 1/2 and Nk. 1m 37.46s. ₹ 24 (w), 13, 14 and 22 (p), SHP: 31, THP: 41, FP: 58, Q: 47, Trinella: 305 and 216, Exacta: 1,349 and 307. Favourite: Bernardini. Owner: Mr. Arun Alagappan. Trainer: Irfan Ghatala.

8. MAKYBE DIVA TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over: BENEDICTION (I. Chisty) 1, Simone (S. John) 2, Princeazeem (T.S. Jodha) 3 and Yerwazan (Arvind Kumar) 4. 3, 1-1/4 and 2. 1m 12.94s. ₹ 106 (w), 28, 17 and 28 (p), SHP: 49, THP: 45, FP: 819, Q: 283, Trinella: 4,420 and 3,789, Exacta: 35,886 and 7,690. Favourite: Candlelightqueen. Owners: Mr. Darius R. Byramji & Mr. Manohar Duggal. Trainer: Darius Byramji.

9. PREMIUM SPIRIT PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: LOOK OUT (Kiran Rai) 1, She’s Innocent (S. John) 2, Amazonite (C. Umesh) 3 and Chula Vista (Antony) 4. Not run: Bold Runner. 1/2, 1-3/4 and 1-1/4. 1m 13.88s. Rs. 86 (w), 28, 10 and 15 (p), SHP: 45, THP: 42, FP: 183, Q: 72, Trinella: 370 and 174, Exacta: 1,486 and 935. Favourite: She’s Innocent. Owner: Mr. Nanda Kumar N. Trainer: Kishan Thomas.

Jackpot: ₹ 35,816 (13 tkts); Runner up: 1,865 (107 tkts); Treble (i): 994 (eight tkts); (ii): 1,132 (13 tkts); (iii): 1,613 (17 tkts).