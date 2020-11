Bernardini for Chief Minister’s Cup

CHENNAI:

12 November 2020 01:30 IST

Bernardini, who has been well tuned, is expected to score in the Chief Minister’s Cup (1,200m), the feature event of the races to be held here on Thursday (Nov. 12).

1. BULLSEYE PLATE (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 1-30 p.m.: 1. Awesome Gift (2) Farhan 56, 2. Rajputana (8) Shahar Babu 56, 3. Sunday Warrior (6) Kiran Naidu 56, 4. Wonder Bullet (3) Stephen Raj 56, 5. Lady Zean (4) Jagadeesh 54.5, 6. Naomi (7) C. Umesh 54.5, 7. Regal Tiara (5) Brisson 54.5 and 8. Shalem (1) Yash 54.5.

1. NAOMI, 2. SHALEM, 3. REGAL TIARA

2. GULF STREAM PARK PLATE (1,000m), 4-y-o only, rated 20 to 45, 2-00: 1. El Politico (10) Zervan 60, 2. Oberon (12) Kiran Naidu 60, 3. Star Fling (5) Brisson 60, 4. Glorious Victory (6) C. Umesh 59, 5. Magical Wish (7) Yash 59, 6. Welcome Winner (9) Farhan 56.5, 7. Star Waves (2) Shahar Babu 55.5, 8. Beauty Of The Turf (11) P. Ajeeth Kumar 55, 9. Exquisite Star (4) S. Shareef 54, 10. Big Treasure (8) P. Sai Kumar 53.5, 11. Haran (1) B. Nikhil 53.5 and 12. Fun Lover (3) Azfar Syeed 51.5.

1. EL POLITICO, 2. GLORIOUS VICTORY, 3. MAGICAL WISH

3. OCEAN AND BEYOND PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Victory Walk (3) Brisson 60. 2. Absolute Authority (9) Farhan 59.5, 3. Rippling Waters (12) Nakhat Singh 59, 4. Silver Sea (2) K.V. Baskar 56.5, 5. Glorious Flame (5) A.M. Alam 56, 6. Cape Cod (10) Antony Raj 55.5, 7. Parrys Glory (4) P. Surya 55.5, 8. Chalouchi Girl (6) S. Shareef 55, 9. Wild Passion (7) P. Ajeeth Kumar 54.5, 10. Gallant Star (11) Shahar Babu 53, 11. Glorious Wind (1) B. Nikhil 53 and 12. Marcous (8) Muzaffar 53.

1. GLORIOUS FLAME, 2. RIPPLING WATERS, 3. VICTORY WALK

4. OCEAN AND BEYOND PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Beethovan (1) Yash 60, 2. Butterfly (2) Kiran Naidu 60, 3. Towns End (11) Azfar Syeed 60, 4. Song Of Glory (5) A.M. Alam 59.5, 5. Star Templar (4) Nakhat Singh 59.5, 6. Agnes (9) Stephen Raj 58.5, 7. Amicus Curiae (6) Jagadeesh 57, 8. Eyes Of Falcon (10) Antony Raj 56.5, 9. Grey Twilight (3) B. Nikhil 56.5, 10. Amaterasu (12) Zervan 55, 11. Regal Tribute (8) Rajendra Singh 55 and 12. Heart Of Gold (7) Muzaffar 51.

1. BEETHOVAN, 2. BUTTERFLY, 3. EYES OF FALCON

5. CHIEF MINISTER’S CUP (1,200m), rated 80 & above, 3-30: 1. My Opinion (3) Brisson 61.5, 2. Hope And Glory (9) Antony Raj 61, 3. Bernardini (4) C. Umesh 59, 4. Glorious Destiny (11) Yash 57, 5. Chief Of Command (10) Nakhat Singh 54, 6. King T’Chala (2) Azfar Syeed 54, 7. Tudor Treasure (12) P. Ajeeth Kumar 54, 8. Versallies (1) P. Sai Kumar 54, 9. Golden Fortune (7) M. Carim 53.5, 10 The Champ (5) B. Nikhil 53.5, 11. Apalis (8) Zervan 52 and 12. Kingoftheworld (6) Jagadeesh 50.

1. BERNARDINI, 2. KING T’CHALA, 3. APALIS

6. FLIRTING VISION PLATE (Div. I), (1,000m), rated 40 to 65, 4-00: 1. Aachen (7) C. Umesh 60, 2. Rum Runner (1) Antony Raj 59.5, 3. Queen Of Venice (4) Yash 58.5, 4. Lordship (9) Brisson 57.5, 5. Kings Show (2) P. Ajeeth Kumar 56.5, 6. Lady Elise (8) Kiran Naidu 56.5, 7. Admiral Nelson (6) Jagadeesh 56, 8. Star Glitter (12) Farhan 56, 9. Olympicduel (10) S. Shareef 55.5, 10. Areca Cruise (5) B. Nikhil 55, 11. Henrietta (3) P. Sai Kumar 53.5 and 12. Fiat Justitia (11) Zervan 52.5.

1. FIAT JUSTITIA, 2. LORDSHIP, 3. AACHEN

7. FLIRTING VISION PLATE (Div. II), (1,000m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Lady Ascot (3) Nakhat Singh 60, 2. Pinewood (7) P. Surya 59.5, 3. Red Hot Jet (6) P. Sai Kumar 58, 4. Crown Of Stars (8) Antony Raj 57, 5. Magnificent Star (1) C. Umesh 57, 6. Rush More (12) K.V. Baskar 56.5, 7. My Passion (2) Brisson 56, 8. Palsy Walsy (4) Zervan 55.5, 9. Shadow Of Love (Yash) 55.5, 10. Royal Blues (9) Azfar Syeed 55, 11. Welcome Baby (11) S. Shareef 55 and 12. Arithmetica (10) Muzaffar 53.5.

1. SHADOW OF LOVE, 2. MAGNIFICENT STAR, 3. ROYAL RULES

8. JEBEL ALI PLATE (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, (no whip) 5-00: 1. Flame Of Diablo (11) Kiran Naidu 62, 2. Beforethedawn (3) Kamigallu 59.5, 3. Bright Script (8) Shahar Babu 59, 4. Orange Pekoe (9) Azad Alam 59, 5. Picture Girl (12) M. Bhaskar 58.5, 6. Be My Light (4) Antony Raj 57.5, 7. Cleona (7) A.M. Alam 57, 8. Heavenly Blue (5) Brisson 57, 9. Kasi Masi (6) S. Shareef 57, 10. Betty Boop (2) P. Ajeeth Kumar 56, 11. Magic Storm (10) Jagadeesh 56 and 12. Tencendur (1) Farhan 56.

1. MAGIC STORM, 2 . PICTURE GIRL, 3. BEFORETHEDAWN