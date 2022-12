Tranquilo wins Jayanth Shah Memorial Trophy

December 02, 2022 08:32 pm | Updated 08:32 pm IST - BENGALURU:

Arjun Mangalorkar-trained Tranquilo (Antony Raj up) won the Jayanth Shah Memorial Trophy, the main event of the races held here on Friday (Dec. 2).

The winner is owned by Mr. Rajan Aggawal, Mr. Gautam Aggarwal, M/s. Arun Alagappan Racing LLP & Mr. Haider Soomar.

1. INAUGURATION PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over: RIGHTLY NOBLE (Trevor) 1, Activated (Vivek) 2, Cash Out (Antony) 3 and Elite Agent (Tauseef) 4. 1-3/4, 3-3/4 and Nk. 1m 14.26s. ₹30 (w), 15, 14 and 17 (p), SHP: 36, THP: 41, FP: 93, Q: 59, Trinella: 253 and 132, Exacta: 4,105 and 1,524. Favourite: Rightly Noble. Owners: Mr. Tatineni Prasad Rao, Mr. R. Shiva Shankar & Mr. M. Satyanarayana. Trainer: Pradeep Annaiah.

2. MAN’O’WAR PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): SIEGE COURAGEOUS (Srinath) 1, My Solitaire (S. Shareef) 2, Contador (Antony) 3 and Ooh La La (P. Mani) 4. 5-1/4, 1-3/4 and Nose. 1m 12.88s. ₹12 (w), 12, 13 and 12 (p), SHP: 26, THP: 29, FP: 31, Q: 41, Trinella: 73 and 28, Exacta: 627 and 421. Favourite: Siege Courageous. Owners: Mr. Dean Stephens & Mukteshwar Racing LLP. Trainer: Prasanna Kumar.

3. ALMATTI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45: ENGLISH BAY (Srinath) 1, Czarevitch (Darshan) 2, Mace (Vivek) 3 and Sling Shot (Salman K) 4. 2, 4-3/4 and Nose. 1m 12.84s. ₹16 (w), 11, 14 and 43 (p), SHP: 30, THP: 119, FP: 27, Q: 27, Trinella: 441 and 337, Exacta: 2,255 and 607. Favourite: English Bay. Owner: Mr. M. Venkatesh. Trainer: S. Dominic.

4. ALTENBURG PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only, (Terms): TRIPLE WISH (S. Shareef) 1, Stormy Ocean (Trevor) 2, Aldgate (Antony) 3 and Ripple N Storm (Ashok K) 4. 8-1/2, 1/2 and 2-3/4. 1m 36.94s. ₹70 (w), 19, 13 and 14 (p), SHP: 37, THP: 43, FP: 251, Q: 95, Trinella: 918 and 532, Exacta: 9,578 and 8,210. Favourite: Stormy Ocean. Owner: Dr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Neil Devaney.

5. JAYANTH SHAH MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65: TRANQUILO (Antony) 1, Rapidus (Likith Appu) 2, Last Wish (Trevor) 3 and Shubankar (Srinath) 4. Shd, 1 and 2. 1m 25.22s. ₹32 (w), 12, 21 and 10 (p), SHP: 43, THP: 52, FP: 321, Q: 145, Trinella: 308 and 122, Exacta: 868 and 524. Favourite: Last Wish. Owners: Mr. Rajan Aggawal, Mr. Gautam Aggarwal, M/s. Arun Alagappan Racing LLP & Mr. Haider Soomar. Trainer: Arjun Mangalorkar.

6. MAN’O’WAR PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): TRIPITAKA (B.L. Paswan) 1, Alcides Synergy (Trevor) 2, Archway (Antony) 3 and Blues Ballad (Srinath) 4. Not run: Super Veloce. 1-1/2, 3 and 2-1/4. 1m 13.67s. ₹43 (w), 14, 17 and 13 (p), SHP: 47, THP: 46, FP: 309, Q: 82, Trinella: 785 and 314, Exacta: 953 and 401. Favourite: Blues Ballad. Owners: Mrs. Mahima Shailesh, Sans Craintes Stud Farm [p] Ltd & Dr. Dayananda Pai P. Trainer: Irfan Ghatala.

7. ALMATTI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45: SHAMROCK (Suraj) 1, Sheer Bliss (Adarsh) 2, Urban Borbon (Antony) 3 and Star Admiral (Darshan) 4. Not run: Montelena. 5, 2-3/4 and 1. 1m 12.89s. ₹12 (w), 12, 36 and 14 (p), SHP: 89, THP: 34, FP: 141, Q: 158, Trinella: 354 and 160, Exacta: 1,018 and 466. Favourite: Shamrock. Owners: Mr. M. Ravi, Mr. Daulat Chhabria, Mr. K. Kaliyaperumal & Mrs. R. Chellam. Trainer: S. Narredu.

Jackpot: ₹ 3,331 (17 tkts); Runner up: 1,155 (21 tkts); Treble (i): 345 (22 tkts); (ii): 210 (62 tkts).