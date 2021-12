Bellator well prepared

Bellator, who has been well prepared, is expected to score in the Kanteerava Cup the main event of the races to be held here on Saturday (Dec 11)

False rails will be announced on race day.

1. DARE TO DREAM PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 4-y-o & over, 2.00 p.m.: 1. Tall Girl (5) Mark 61, 2. Cinco De Mayo (10) Darshan 60.5, 3. Gazebo Talk (9) S. Saqlain 60, 4. My Vision (7) Nazerul 60, 5. Arabian Mist (4) S. John 59.5, 6. Kings Speech (3) Neeraj 59.5, 7. Niche Cannabis (8) Rayan Ahmed 57.5, 8. Dream Chaser (11) P. Surya 57, 9. Eco Friendly (6) P. Sai Kumar 55.5, 10. Happy Dancing (2) B. Nayak 55.5 and 11. Marvellous Maggi (1) Md. Habeeb 53.

1. CINCO DE MAYO, 2. KINGS SPEECH, 3. ECO FRIENDLY

2. TOROLOCO PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45, 2.30: 1. Recall Of You (1) Suraj Narredu 60, 2. Ocean Dunes (7) Antony Raj 56, 3. Apollo Light (6) P. Surya 55, 4. Gunmaster (3) P. Mani 55, 5. Mega Success (5) Vivek 55, 6. Kimetto (2) Rajesh Kumar 54.5, 7. Compliance (4) S. Shareef 53.5, 8. Memorable Time (8) S. Saqlain 53.5 and 9. Raven Rock (9) P. Sai Kumar 53.5.

1. RECALL OF YOU, 2. OCEAN DUNES, 3. MEGA SUCCESS

3. SUN ABSOLUTE PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only (Terms), 3.00: 1. Alexis Zorba (7) Arshad 57, 2. Devils Magic (5) Neeraj 57, 3. Exalted Dream (2) Darshan 57, 4. Limited Edition (4) Anjar Alam 57, 5. Lantana (1) Antony Raj 55.5, 6. Mark One (6) P.P. Dhebe 55.5, 7. Super Ruffian (8) S. Shareef 55.5 and 8. Wonder Wench (3) Rayan Ahmed 55.5.

1. DEVILS MAGIC, 2. LANTANA, 3. LIMITED EDITION

4. TOROLOCO PLATE (Div. I), (1,200m) rated 20 to 45, 3.30: 1. Baltimore (2) S. John 60, 2. Knight In Hooves (3) Suraj Narredu 60, 3. Bold Move (7) Salman Khan 58.5, 4. Flamingo Road (6) Antony Raj 56.5, 5. Pastiche (8) Kiran Rai 55.5, 6. Ultimate Speed (5) Darshan 54, 7. Brichwood (1) B. Nayak 53.5 and 8. Emeraldo (4) Md. Habeeb 53.5.

1. KNIGHT IN HOOVES, 2. FLAMINGO ROAD, 3. BALTIMORE

5. KANTEERAVA CUP (1,400m), rated 60 to 85, 4.00: 1. Psychic Warrior (5) S. John 60, 2. Colonel Harty (6) Rajesh Kumar 56.5, 3. Velocidad (1) Darshan 55.5, 4. Bellator (3) Akshay Kumar 55, 5. Priceless Gold (4) Yash 55 and 6. Southern Ruler (2) Kiran Rai 52.5.

1. BELLATOR, 2. PRICELESS GOLD

6. CIELO REY PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 4.30: 1. Hokkaido (7) Shreyas Singh 60, 2. Regal Music (9) Vishal Bunde 58.5, 3. Indian Pharaoh (3) R. Marshall 58, 4. Donna Bella (8) S. Shareef 55.5, 5. Miniver Rose (1) P. Surya 55.5, 6. Griffin (5) Salman Khan 55, 7. The Response (6) Arvind Kumar 55, 8. Osiris (4) Ajeet Kumar 54 and 9. Perfect Rendition (2) Dhanu Singh 52.5.

1. PERFECT RENDITION, 2. GRIFFIN, 3. HOKKAIDO

7. AGOSTINI PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 5.00: 1. Mohican (1) A. Qureshi 62.5, 2. Fictioneer (5) Chethan K 57.5, 3. Caracas (12) Akshay Kumar 56.5, 4. Copper Sunrise (7) R. Marshall 55.5, 5. See My Heels (10) Yash 55.5, 6. Amazonite (8) Salman Khan 53, 7. Ultimate Striker (2) Darshan 53, 8. Gold Gray (11) Arvind Kumar 52, 9. Tenali (6) Dhanu Singh 52, 10. Flaming Orange (4) Ajeet Kumar 51.5, 11. Hafnium (3) Arshad 51 and 12. Lightning Attack (9) Md. Habeeb 50.5.

1. CARACAS, 2. TENALI, 3. MOHICAN

Day’s best: RECALL OF YOU

Double: KNIGHT IN HOOVES - BELLATOR

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7; Treble: 2, 3 & 4; (ii); 5, 6 & 7.